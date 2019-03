KE: scenariusz brexitu bez umowy – prawdopodobny (opis) 0 29 marca 2019

Scenariusz brexitu bez umowy 12 kwietnia jest obecnie prawdopodobny – oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej w piątek, po głosowaniu w brytyjskiej Izbie Gmin, która odrzuciła rządowy projekt umowy wyjścia z Unii Europejskiej.

„Komisja ubolewa nad dzisiejszym negatywnym głosowaniem w Izbie Gmin. Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z dnia 22 marca okres przewidziany w ramach art. 50 ust. 3 zostaje przedłużony do 12 kwietnia. Do Wielkiej Brytanii należy wskazanie scenariuszy przed tą datą do rozważenia przez Radę Europejską. Scenariusz brexitu bez umowy 12 kwietnia jest obecnie prawdopodobnym scenariuszem” – oświadczył rzecznik Komisji.

„UE pozostanie zjednoczona. Korzyści wynikające z umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, w tym okres przejściowy, w żadnym wypadku nie zostaną powtórzone w scenariuszu brexitu +bez umowy+. Sektorowe minioferty nie są opcją” – dodał rzecznik.

Wcześniej w piątek Izba Gmin odrzuciła rządowy projekt umowy wyjścia z UE, kierując kraj w stronę bezumownego brexitu lub kolejnego przedłużenia procesu opuszczenia Wspólnoty i udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z konkluzjami ubiegłotygodniowej Rady Europejskiej brytyjski rząd będzie musiał podjąć decyzję w tej sprawie do 12 kwietnia.

Za przyjęciem umowy zagłosowało 286 posłów, a przeciwko – 344 (różnica 58 głosów).

Deputowani wcześniej już dwukrotnie odrzucali pakiet umowy wyjścia z UE i deklaracji politycznej w sprawie przyszłych relacji ze Wspólnotą ze znaczną różnicą głosów – aż 230 w styczniu i 149 w połowie marca.

Tym razem parlamentarzyści głosowali wyłącznie nad technicznym porozumieniem w sprawie warunków opuszczenia Wspólnoty, które reguluje m.in. rozliczenia dotyczące budżetu UE, kwestie związane z zachowaniem procesu pokojowego w Irlandii Północnej i praw obywateli UE.

Samo jego przyjęcie zgodnie z brytyjskim prawem byłoby niewystarczające do pełnej ratyfikacji i wymagałoby dodatkowego głosowania nad deklaracją polityczną, ale spełniłoby warunek postawiony w ubiegłotygodniowym ultimatum ze strony Rady Europejskiej, która zażądała przyjęcia głównego tekstu do końca dnia w piątek jako warunku dla przedłużenia procesu opuszczenia Wspólnoty do 22 maja.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

fot.NEIL HALL/EPA-EFE/REX/Shutterstock