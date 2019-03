Juncker ostrzega May w sprawie daty brexitu 0 20 marca 2019

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w rozmowie telefonicznej z brytyjską premier Theresą May ostrzegł ją przed wydłużaniem procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na okres po wyborach do PE – poinformował PAP w środę rzecznik KE.

„Przewodniczący Juncker oficjalnie ostrzegł premier przed włączeniem daty przedłużenia (brexitu – PAP), która przypada na okres po wyborach do PE. Dlatego powtórzył jej swoją radę z listu z 11 marca, że proces wyjścia musi być zakończony przed 23 maja; w przeciwnym razie napotkamy trudności instytucjonalne i niepewność prawną” – powiedział rzecznik.

„Wybory do Parlamentu Europejskiego muszą się odbyć, jeśli data przedłużenia (brexitu – PAP) przypadnie po 23 maja” – dodał.

Juncker uważa jednocześnie – jak powiedział rzecznik – że dobrze, iż premier przedstawia swoje „przemyślenia” przywódcom unijnym przed szczytem UE zaplanowanym na czwartek i piątek.

May potwierdziła w środę w Izbie Gmin, że zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia z UE do 30 czerwca. Zaznaczyła, że sprzeciwia się dłuższemu opóźnieniu brexitu.

Szefowa rządu w szczególności wykluczyła udział Wielkiej Brytanii w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podkreśliła, że „nie wierzy, aby było to w czyimkolwiek interesie”, a zwrócenie się do elektoratu w celu wyboru 73 brytyjskich posłów ponad trzy lata po tym, gdy wyrażono wolę opuszczenia Wspólnoty byłoby „nieakceptowalne”.

Nowi eurodeputowani obejmą swoje mandaty dopiero 2 lipca i jeśli Wielka Brytania miałaby wtedy nadal być państwem członkowskim UE, musiałaby wybrać swoich 73 przedstawicieli.

Jakiekolwiek przedłużenie procesu opuszczenia UE wymaga jednomyślnej zgody 27 pozostałych państw członkowskich. Wniosek Londynu będzie prawdopodobnie omówiony podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

W razie braku jakichkolwiek ustaleń – przyjęcia porozumienia z UE lub przedłużenia procesu wyjścia z Unii – niezależnie od przyjętej w ubiegłym tygodniu opinii politycznej Izby Gmin przeciwko wyjściu z UE bez umowy, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę o północy z 29 na 30 marca.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

Na zdjęciu: Jean-Claude Juncker

fot.PATRICK SEEGER/EPA-EFE/REX/Shutterstock