4 pytania i odpowiedzi dla przyszłych emerytów 0 by EM 20 stycznia 2018

Od ciebie zależy, kiedy przejść na emeryturę, a ta decyzja koniecznie musi być oparta na wiarygodnych informacjach. Jest to chwila, w której należy odpowiedzieć sobie na wiele ważnych pytań. Czy lepiej starać się o wcześniejsze, ale zaniżone świadczenia emerytalne aby cieszyć się nimi przez dłuższy czas? Czy może lepiej starać się o świadczenia w późniejszym wieku i otrzymywać wyższą kwotę przez krótszy czas?

Nie istnieją dobre lub złe odpowiedzi na te pytania, ponieważ decyzja o emeryturze to bardzo indywidualna kwestia, ale każdy przyszły emeryt powinien rozważyć poniższe cztery zagadnienia:

Ile pieniędzy będziesz potrzebował, aby żyć spokojnie na emeryturze?

Postaraj się przewidzieć wydatki na emeryturze, takie jak opłaty hipoteczne lub za wynajem mieszkania, użyteczności, ubezpieczenie zdrowotne i inne koszty opieki zdrowotnej, żywność, wydatki osobiste, opłaty za samochód, rozrywkę, hobby, podróże oraz karty kredytowe czy inne długi. Należy również wziąć pod uwagę opiekę nad członkami rodziny, np. współmałżonką, dziećmi lub wnukami.

Jak wysokie będą twoje miesięczne świadczenia emerytalne z Social Security?

Przeciętne miesięczne świadczenia emerytalne Social Security w 2018 r. to 1404 dol. (w porównaniu z 1377 w 2017 r.). Średnia miesięczna renty chorobowej Social Security w 2018 r. to 1197 dol. (1173 dol. w 2017 r.). Warto wspomnieć, że w celu otrzymania świadczeń emerytalnych należy przepracować 40 kwartałów (zwykle około 10 lat pracy). Przepisy Social Security określają sposób, w jaki obliczana jest podwyżka świadczeń w związku z inflacją (and. Cost of Living Adjustment). Można o tym przeczytać na www.socialsecurity.gov/cola Najłatwiej oszacować świadczenia emerytalne korzystając z konta My Social Security. Utwórz konto już dzisiaj na www.socialsecurity.gov/myaccount

Czy spodziewasz się innych dochodów emerytalnych poza Social Security?

Zabezpiecz swą przyszłość finansową zróżnicowanym pakietem emerytalnym, który obejmie oszczędności, inwestycje, i jeżeli to możliwe, plan emerytalny. Jeżeli jesteś w dobrej kondycji zdrowotnej i chcesz pracować po ukończeniu wieku emerytalnego, to otrzymasz wyższe świadczenia emerytalne. Świadczenia te obliczone w oparciu o zarobki z całej kariery zawodowej zastąpią tylko część twoich dochodów przedemerytalnych w zależności od zarobków i wieku w którym zacząłeś pobierać świadczenia.

Jeżeli zacząłeś otrzymywać świadczenia w wieku 67 lat i zarabiałeś niewiele, to możesz oczekiwać, że świadczenia emerytalne zastąpią około 75 proc. dochodów przedemerytalnych; jeżeli zarabiałeś średnio, to świadczenia te zastąpią około 40 proc. dochodów przedemerytalnych; a jeżeli miałeś wysokie zarobki, wówczas świadczenia zastąpią około 27 proc. dochodów przedemerytalnych. Osoby, które rozpoczną świadczenia po ukończeniu 67 lat, mogą spodziewać się wyższych odsetek, a osoby, które rozpoczną świadczenia przed ukończeniem 67 lat, otrzymają niższe odsetki. Większość doradców finansowych zgadza się z tym, że łącznie ze świadczeniami Social Security, inwestycjami oraz oszczędnościami, będziesz potrzebować około 70 proc. dochodów przedemerytalnych, aby żyć dostatnio na emeryturze.

Jak długo będziesz na emeryturze?

Rozważając jak długo pozostaniesz na emeryturze, warto pamiętać o tym, że wielu amerykańskich pracowników znacznie przekroczy „średnią” życia typowego emeryta. Weź pod uwagę swoją sytuację zdrowotną, predyspozycje genetyczne oraz styl życia, jaki prowadzisz. Twoje świadczenia Social Security będą stanowić stały, dożywotni dochód, nawet kiedy dochody emerytalne z innych źródeł ulegną wyczerpaniu. Dowiedz się, jaka jest twoja przypuszczalna średnia długość życia korzystając z naszego kalkulatora na www.socialsecurity.gov/OACT/population/longevity

Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ale rozważne planowanie i przygotowanie pomoże podjąć dobrą decyzję o przejściu na emeryturę.

Jeżeli wpłacałeś składki emerytalne wystarczająco długo, otrzymasz pełne świadczenia w wieku 66 lub 67 lat (w zależności od daty urodzenia). Można otrzymać świadczenia wcześniej, już w wieku 62 lat, ale pozostaną one zaniżone na stałe. Można również opóźnić pobieranie świadczeń aż do 70 roku życia. Osoby, które się na to zdecydują, zwiększą swoje świadczenia emerytalne do 8 proc. za każdy rok zwłoki po ukończeniu pełnego wieku emerytalnego aż do 70-tego roku życia.

Social Security towarzyszy ci przez życie, a my służymy pomocą w przygotowaniu finansowo bezpiecznej przyszłości dla ciebie i twojej rodziny. Zachęcamy do korzystania z naszych kalkulatorow świadczeń emerytalnych na www.socialsecurity.gov/planners/retire/

Zapraszamy na www.socialsecurity.gov po więcej informacji o wszystkich świadczeniach, które oferujemy.

Iwona Gorzkowicz

kierownik Urzędu Ubezpieczeń Społecznym, Chicago

fot.123RF Stock Photos

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.