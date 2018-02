Prawie na emeryturze? Co powinieneś wiedzieć

Każde urodziny to powód do świętowania, ale niektóre z nich są bardziej symboliczne niż inne. Pierwsze urodziny dziecka, 18 urodziny – wprowadzające w dorosłość, czy okrągła 40, przywodzą na myśl ważne momenty w życiu każdego z nas. Kolejne, wyjątkowe 65 urodziny, nadejdą równie niespostrzeżenie. To właśnie te urodziny są bardzo istotne dla osób, które wybierają się na emeryturę.

Przez prawie pół stulecia Amerykanie wypatrywali 65 urodzin, aby przestać pracować i cieszyć się pełnymi świadczeniami emerytalnymi utworzonymi Ustawą Social Security w 1935 roku.

Obecnie pełny wiek emerytalny zależnie od daty urodzenia; to 66 lub 67 lat. W roku 1983 Kongres, powołując się na poprawę kondycji zdrowotnej osób starszych oraz na wzrost przeciętnej długości życia, wprowadził poprawki do przepisów emerytalnych, stopniowo zwiększające pełny wiek emerytalny przez kolejne 22 lata. Aby dowiedzieć się, jaki jest twój pełny wiek emerytalny, odwiedź www.socialsecurity.gov/planners/retire/ageincrease.html.

Jeżeli opłacałeś składki podatkowe Social Security wystarczająco długo, to nadal możesz ubiegać się o świadczenia emerytalne w wieku 65, a nawet 62, 63, czy 64 lat, ale twoje miesięczne świadczenia ulegną stałemu zaniżeniu.

Zapoznaj się z naszą broszurką „Kiedy zacząć pobierać świadczenia emerytalne”, (When to Start Receiving Retirement Benefits) dostępną na stronie www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10147.pdf, aby podjąć decyzję, w jakim wieku najkorzystniej przejść na emeryturę.

Obecnie ubieganie się o świadczenia emerytalne jest łatwiejsze niż kiedykolwiek w przeszłości. Złóż wniosek drogą internetową! Aby to zrobić, udaj się na www.socialsecurity.gov/applyforbenefits.

Warto wspomnieć, że ukończenie 65 lat jest bardzo istotne nie tylko dlatego, że przygotowujesz się do przejścia na emeryturę i planujesz stabilną przyszłość finansową, ale również dlatego, że to właśnie w tym wieku większość Amerykanów po raz pierwszy kwalifikuje się do ubezpieczenia zdrowotnego Medicare.

Aby sprawdzić czy posiadasz wystarczającą ilość przepracowanych kwartałów, które zakwalifikują cię do ubezpieczenia Medicare w wieku 65 lat, sprawdź swój zestaw zarobków (Social Security Statement) dostępny dla każdego posiadacza konta my Social Security. Utwórz lub zaloguj się na swoje konto na www.socialsecurity.gov/myaccount.

Jeżeli zacząłeś pobierać świadczenia emerytalne przed ukończeniem 65 roku życia, to automatycznie zapiszemy cię do części A Medicare (ubezpieczenie szpitalne) i do części B Medicare (ubezpieczenie medyczne) z pierwszym dniem miesiąca, w którym ukończysz 65 lat. Kartę Medicare otrzymasz pocztą na kilka miesięcy przed 65 urodzinami.

Jeżeli nie otrzymujesz jeszcze świadczeń emerytalnych, to możesz zapisać się do części A i B Medicare drogą internetową na stronie www.socialsecurity.gov/applyforbenefits już trzy miesiące przed ukończeniem 65 roku życia.

Twój pierwszy termin zapisów (Initial Enrollment Period) do Medicare zaczyna się trzy miesiące przed ukończeniem 65 roku życia i kończy się trzy miesiące po 65 urodzinach. Więcej na temat zapisów i świadczeń Medicare znajdziesz na naszej stronie internetowej www.socialsecurity.gov/medicare lub w naszej polskojęzycznej broszurce „Medicare” na www.ssa.gov/pubs/PO-05-10043.pdf. Aby uzyskać informacje o zakresie świadczeń oferowanych przez Medicare, zapraszamy na stronę www.medicare.gov.

Social Security towarzyszy ci przez podróż całego życia – od pierwszych urodzin poprzez wiele kolejnych. Dowiedz się, w jaki sposób zabezpieczymy ciebie i twoją rodzinę dzisiaj i w przyszłości poprzez świadczenia finansowe, informacje oraz narzędzia planowania dostępne na stronie www.socialsecurity.gov.

Iwona Gorzkowicz

kierownik Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, Chicago

Ubezpieczenie społeczne niesie pomoc starszym Amerykanom, pracownikom, którzy utracili zdolność do pracy, oraz rodzinom, w których zmarł żywiciel. Obecnie około 167 milionów osób odprowadza składki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, a 59 milionów co miesiąc korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Obecny system ubezpieczeń społecznych polega na tym, że osoby pracujące płacą podatki na rzecz tego systemu. Gromadzone środki są wykorzystywane na wypłaty świadczeń dla:

– emerytów

– osób niezdolnych do pracy

– spadkobierców zmarłych pracowników oraz

– osób będących na utrzymaniu świadczeniobiorców.

Kontakt z Social Security

Na portalu internetowym www.socialsecurity.gov można:

stworzyć konto „my Social Security”, gdzie znajduje się wyciąg z konta Social Security, a także m.in. sprawdzić swoje dochody, wydrukować pismo weryfikujące świadczenia, zmienić dane dotyczące bezpośrednich depozytów, zwrócić się o zastępczą kartę ubezpieczenia społecznego, uzyskać nowy formularz 1099/1042S oraz:

– złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare

–znaleźć adres lokalnego urzędu Social Security

– poprosić o nową kartę Medicare

– znaleźć pełne teksty naszych publikacji oraz

– zyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.

Niektóre usługi są dostępne tylko po angielsku.

Bezpłatny telefon

Oprócz korzystania z portalu internetowego można także telefonować do nas bezpłatnie pod nr 1(800) 772-1213. Wszystkie zgłoszenia traktujemy jako poufne.

– Aby rozmawiać po hiszpańsku, prosimy nacisnąć 2.

– Dla wszystkich innych języków prosimy nacisnąć 1 i wysłuchać automatycznych

wskazówek głosowych po angielsku, dopóki nie odezwie się osoba przyjmująca

zgłoszenia.

– Ta osoba skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie.

– Usługi tłumaczy są bezpłatne.

Odpowiadamy na konkretne pytania w godz. od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

fot.123RF Stock Photos