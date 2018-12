Złota Piłka – Modric przerwał dominację Ronaldo i Messiego 0 by dc 3 grudnia 2018

Chorwat Luka Modric został zdobywcą Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika 2018 roku w plebiscycie „France Football”. Tegoroczny wicemistrz świata z Rosji i triumfator Ligi Mistrzów przerwał dominację wyróżnianych od 10 lat Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego.

Portugalczyk i Argentyńczyk zwyciężyli po pięć razy od 2008 roku. W tym roku zajęli, odpowiednio, drugie i piąte miejsce. Na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Antoine Griezmann z Atletico Madryt.

Na ogłoszonej w październiku liście 30 finalistów nie znalazł się żaden Polak.

33-letni Modric, pierwszy w historii Chorwat ze Złotą Piłką, był kapitanem swojej reprezentacji narodowej podczas mundialu w Rosji. Zespół z Bałkanów dość niespodziewanie dotarł do finału. W meczu o tytuł przegrał z Francją 2:4.

W siedmiu spotkaniach na rosyjskich boiskach Modric zdobył dwie bramki i miał jedną asystę. Przyznano mu Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika turnieju. Sukces Chorwat odniósł także w klubowych rozgrywkach – wraz z Realem Madryt po raz trzeci z rzędu triumfował w Champions League.

„To wyjątkowe uczucie i wielki zaszczyt. Trudno opisać to słowami. Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym jestem tutaj tego wieczoru. Realowi Madryt, tym, którzy na mnie głosowali, mojej rodzinie, żonie, dzieciom… Każde dziecko ma marzenia. Grałem w dużym klubie, zdobywałem wspaniałe trofea, a dziś spełniło się kolejne. Wspaniale jest być następcą dwóch tak wielkich piłkarzy, Messiego i Ronaldo, i wszystkich innych znakomitych zawodników. Wielu z nich było nominowanych, co pokazuje, że dokonałem czegoś naprawdę nadzwyczajnego. W 2018 roku spełniły się wszystkie moje marzenia. Gdy byłem mały, rodzice poświęcili dla mnie wszystko. To dzięki nim tyle osiągnąłem” – powiedział Chorwat odbierając nagrodę.

W głosowaniu na najlepszego piłkarza roku wzięło udział 180 dziennikarzy sportowych. W tym roku po raz pierwszy została też przyznana nagroda dla najlepszej zawodniczki – w głosowaniu 45 dziennikarzy wyróżniono triumfatorkę Ligi Mistrzów i mistrzynię Francji 23-letnią Norweżkę Adę Hegerberg z Olympique Lyon – oraz dla najlepszego piłkarza do 21. roku życia, którym został mistrz świata Francuz Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain.

„Podziękowania dla mojego klubu, dla prezesa Jeana-Michela Aulasa za to, co pan robi dla kobiecego futbolu. Przed nami jeszcze wiele pracy, żeby poprawić warunki kobiet, które grają w piłkę nożną w Norwegii. Wszystko sprowadza się do szacunku. Wydaje mi się, że na razie go brakuje” – powiedziała Hegerberg, która odmówiła gry w drużynie narodowej.

Mbappe, wybrany najlepszym młodym zawodnikiem mundialu, jest drugim najmłodszym zdobywcą gola w finale MŚ. Rekordzistą jest słynny Brazylijczyk Pele, który dokonał tego w 1958 roku w wieku 17 lat.

„To ogromny zaszczyt wystąpić tutaj w gronie tylu ważnych postaci futbolu i w obecności mojej rodziny. Bardzo cieszę się z tej nagrody za rok, który był dla mnie udany dzięki moim kolegom z PSG i z drużyny narodowej. Razem zapisaliśmy się w historii” – powiedział Francuz, który 20 grudnia skończy 20 lat. W klasyfikacji Złotej Piłki znalazł się na czwartym miejscu.

„France Football” przyznaje tę nagrodę od 1956 roku. W latach 2010-15 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Czołowa dziesiątka plebiscytu „France Football”:

1. Luka Modric (Chorwacja/Real Madryt)

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt i Juventus Turyn)

3. Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt)

4. Kylian Mbappe (Francja/Paris Saint-Germain)

5. Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

6. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

7. Raphael Varane (Francja/Real Madryt)

8. Eden Hazard (Belgia/Chelsea Londyn)

9. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

10. Harry Kane (Anglia/Tottenham Hotspur)

(PAP)