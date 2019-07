Wimbledon – Kubot: przeciwnicy zasłużyli na zwycięstwo 0 9 lipca 2019

Polski deblista Łukasz Kubot przyznał po wtorkowej porażce w ćwierćfinale gry podwójnej wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie, że przeciwnicy byli lepsi i zasłużyli na zwycięstwo, ale jednocześnie pozytywnie ocenił sezon występów na kortach trawiastych.

Będący faworytami 37-letni Polak i jego brazylijski partner Marcelo Melo przegrali w Londynie z rozstawionymi z numerem 11. francuskimi tenisistami Edouardem Rogerem-Vasselinem i Nicolasem Mahutem 6:7 (3-7), 7:6 (7-5), 3:6, 3:6.

„Uważam, patrząc ogólnie na cały mecz, że to przeciwnicy dzisiaj zasłużyli na zwycięstwo, byli lepsi” – przyznał w rozmowie z polskimi mediami Kubot, oceniając, że rywale „fantastycznie returnowali i bardzo dobrze serwowali – to był klucz do zwycięstwa”.

„To, trzeba przyznać, lepsi tenisiści-singliści, Mahut jeszcze singlista. Uważam, że to była różnica i widać, że lepiej się czują na trawie. Zagrali dzisiaj lepiej i uważam, że (…) zasłużyli na wygraną” – ocenił.

Polak odrzucił także sugestie dziennikarzy, że polsko-brazylijskiemu duetowi brakowało w kluczowych momentach koncentracji.

„To nie na tym poziomie; (tutaj) jedna piłka, dwie decydują o secie” – odparł, podkreślając, że chce skupić się na pozytywach z występu na kortach trawiastych i odpocząć przed wyjazdem na turnieje w Stanach Zjednoczonych.

„Finał w Halle, ćwierćfinał Wimbledonu – musimy zostać na ziemi i trzeba brać to za sukces. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Byliśmy w roli faworytów, rozstawieni z jedynką, ale trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej” – podsumował Kubot, który zapowiedział, że nie planuje zostać w Londynie na resztę turnieju, bo chce skorzystać z przerwy i spędzić ten czas z bliskimi.

„Teraz jest czas, aby odpocząć. Skończył się ten kapitalny tour w Europie – jeden z najlepszych dla nas. Trzeba odpocząć, zregenerować się i przygotować do touru w Stanach Zjednoczonych, które zaczniemy prawdopodobnie od turnieju w Waszyngtonie” – zapowiedział.

37-latek odniósł się także do planów dotyczących swojej kariery, podkreślając, że wciąż czerpie radość z gry w tenisa.

„Dopóki będę miał taką frajdę z tego; dopóki będzie mnie to cały czas pchać do przodu, że rano wstanę i będzie mnie to motywować do dalszej pracy, a do tego (będę) grać na najwyższym poziomie, to nie mogę sobie wymarzyć czegoś lepszego. Robić to, co kocham; dostaję za to pieniądze. Szanuję to i cieszę się, że dostałem taką szansę od losu” – powiedział.

Kubot był ostatnim reprezentantem Polski, który pozostawał w stawce w tegorocznych zmaganiach na trawiastych kortach All England Clubu. Kilka godzin wcześniej w 1/8 finału miksta odpadła Alicja Rosolska.

Z kolei Melo podkreślał w rozmowie z polskimi mediami szczególnie doświadczenie francuskiej pary Mahut – Roger-Vasselin, oceniając, że w efekcie o wyniku zdecydował „niewielki margines błędu”. Jego zdaniem na porażkę złożyła się dyspozycja dnia, a także pojedyncze błędy, „które oni w pełni wykorzystywali”.

„To doświadczony duet; jeśli damy im szanse, to oni je wykorzystają” – powiedział, wskazując także na pewne problemy z koncentracją w drugiej połowie meczu. „Wtedy pojawiają się błędy, których normalnie nie ma” – przyznał.

Melo zaznaczył, że wtorkowa porażka jest dla polsko-brazylijskiego duetu przypomnieniem, żeby „nie odlecieć od ziemi, bo jest wiele dobrych zespołów, które też mogą wygrywać”. Podzielił przy tym ocenę Kubota, że ćwierćfinał – nawet jeśli nie spełnił w pełni ich oczekiwań – jest „bardzo dobrym wynikiem”.

Kubot i Melo triumfowali w Wimbledonie w 2017 roku. Polak ma w dorobku również triumf w Australian Open 2014, w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem.

(PAP)