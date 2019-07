Wimbledon – Hurkacz po raz pierwszy w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema 0 3 lipca 2019

Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6:7 (4-7), 6:1, 7:6 (9-7), 6:3. Tenisista z Wrocławia nigdy wcześniej nie dotarł do tego etapu zmagań w Wielkim Szlemie.

Kolejnym rywalem Hurkacza prawdopodobnie będzie lider światowej listy Serb Novak Djokovic. By doszło do tego pojedynku, obrońca tytułu musi pokonać w środę Amerykanina Denisa Kudlę.

Kibice po pojedynku wrocławianina z Mayerem zapamiętają przede wszystkim stalowe nerwy, którymi kilkakrotnie wykazał się Polak. Uwagę zwraca też duża liczba niewymuszonych błędów Argentyńczyka – 50 i 14 podwójnych błędów serwisowych.

Zarówno Hurkacz, jak i Mayer dysponują dobrymi warunkami fizycznymi. Polak mierzy 1,96 m, a Argentyńczyk o pięć centymetrów mniej. Obaj w dużym stopniu bazują w swojej grze na serwisie.

Zajmujący 48. miejsce na światowej liście wrocławianin we wcześniejszych meczach na kortach trawiastych marnował nieraz dużo okazji na przełamanie. Pierwszej w środowym meczu, którą miał w trzecim gemie, też nie wykorzystał.

„Breakiem” popisał się za to prowadzący wówczas 4:3 59. w rankingu Argentyńczyk, któremu błędami pomógł w tym rywal. Po chwili jednak sytuacja się odwróciła – mylił się zawodnik z Ameryki Południowej i stracił podanie. Polak szybko doprowadził do remisu, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break.

W nim zawodnicy długo szli „łeb w łeb”. Przy stanie 6-3 dla Mayera Hurkacz rzucił się efektownie „szczupakiem” do piłki zagranej obok linii bocznej, ale już jej nie sięgnął. Podnosząc się z kortu, rozmasowywał przez chwilę nadgarstek. Po chwili przeciwnik zaś dokończył dzieła i objął prowadzenie w meczu. Na przeszkodzie nie stanęło mu 18 niewymuszonych błędów, które wówczas zanotował.

Druga partia to popis Polaka, którego przewaga rosła w błyskawicznym tempie. Honorowego gema Argentyńczyk zdobył dopiero, gdy przegrywał 0:5. W kolejnej odsłonie zawodnicy wrócili do wyrównanej rywalizacji i każdy z nich dobrze pilnował swojego podania. Aż do 12. gema żaden z nich nie miał „break pointa”. Wówczas w bardzo korzystnej sytuacji znalazł się Mayer, który prowadził przy serwisie wrocławianina 40:0. Najpierw sam oddawał punkty po błędach, a potem efektownymi zagraniami popisał się Hurkacz. W jednej z akcji posłał piłkę po prostej w róg, w innej ruszył do siatki i zablokował uderzenie rywala.

Kolejny raz opanowaniem 22-letni Polak zaimponował w tie-breaku. Przegrywał w nim już 3-6, ale wówczas znów ze spokojem posłał piłkę po prostej, a potem zapunktował returnem. Przy jego drugiej piłce setowej Argentyńczyk zanotował podwójny błąd, jego szósty w tej partii.

W czwartej odsłonie dopingowany przez grupę rodaków Hurkacz spokojnie powiększał przewagę i pewnie zapisał na koncie tego seta, co dało mu zwycięstwo w całym spotkaniu.

Była to druga konfrontacja tych zawodników. Trzy lata temu w meczu 1. rundy Grupy Światowej Pucharu Davisa starszy o 10 lat Argentyńczyk wygrał w trzech setach.

Hurkacz za sprawą poniedziałkowego zwycięstwa nad rozstawionym z numerem 32. Serbem Dusanem Lajovicem 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 po raz pierwszy w tym roku wygrał mecz w Wielkim Szlemie, a także po raz pierwszy awansował do drugiej rundy w Wimbledonie. Rok temu odpadł po pojedynku otwarcia.

Druga faza zmagań była dotychczas także najlepszym wynikiem 22-letniego wrocławianina w zawodach tej rangi. Dotarł do niej w poprzednim sezonie we French Open i US Open.

Mayers może pochwalić się dwukrotnym dotarciem do 1/8 finału Wielkiego Szlema. Raz – w 2014 roku – udało mu się to właśnie podczas Wimbledonu. W ubiegłorocznej edycji przegrał mecz otwarcia.

W czwartek spotkanie drugiej rundy w singlu rozegra Magda Linette. Mecze otwarcia przegrali Iga Świątek, która dostała tzw. dziką kartę i Kamil Majchrzak.

