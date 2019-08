US Open – Majchrzak odpadł w trzeciej rundzie 0 30 sierpnia 2019

Kamil Majchrzak uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi 5:7, 6:7 (8-10), 2:6 w 3. rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista, który dostał się do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwy przegrany, mimo porażki odniósł w Nowym Jorku największy sukces w karierze.

Zajmujący 94. miejsce w rankingu ATP Majchrzak w dwóch poprzednich rundach wygrał pięciosetowe pojedynki z wyżej notowanymi rywalami. Pokonał 73. w tym zestawieniu Chilijczyka Nicolasa Jarry’ego, a następnie Urugwajczyka Pablo Cuevasa (53.).

Wcześniej zaliczył trzy mecze w kwalifikacjach, z których ostatnie przegrał. Dostał jednak drugą szansę od losu po wycofaniu się rozstawionego z numerem 22. Kanadyjczyka Milosa Raonica.

Odniesienie zwycięstwa w dwóch wcześniejszych pojedynkach zajęło mu siedem godzin, a drugi z nich odbyło się w czwartek. Z kolei Dimitrow (78.) rozegrał do piątku w tej edycji US Open tylko jedno spotkanie. Do trzeciej rundy awansował bowiem po walkowerze rozstawionego z „12” Chorwata Borny Corica.

Bułgar, który niespełna dwa lata temu był trzecią rakietą świata, miał nad piotrkowianinem nie tylko przewagę zaoszczędzonej energii. Na jego korzyść przemawiało także doświadczenie. 23-letni Polak po raz trzeci wystąpił w głównej drabince w Wielkim Szlemie. Zarówno w styczniowym Australian Open, jak i w lipcowym Wimbledonie odpadł w pierwszej rundzie. W Melbourne skreczował w piątym secie. Starszy o pięć lat rywal udział w takich zawodach notuje nieprzerwanie dziewiąty rok z rzędu, a debiut zaliczył 10 lat temu. Poza tym ma w dorobku osiem wygranych turniejów ATP, w tym kończącą imprezę masters – ATP Finals sprzed dwóch lat.

Potem zawodnikowi z Chaskowa nie wiodło się najlepiej, co miało odzwierciedlenie w jego pogarszającej się pozycji w rankingu. W styczniu dotarł jeszcze do 1/8 finału Australian Open, ale w ostatnich miesiącach na kortach twardych w czterech imprezach poprzedzających US Open zanotował tylko jedno zwycięstwo.

Majchrzak okazał się dla niego wymagającym przeciwnikiem przez dwa sety. W inauguracyjnym przez dłuższy czas obaj dobrze pilnowali własnego podania. W swoich pierwszych czterech gemach serwisowych Dimitrow oddał rywalowi tylko jeden punkt. Przełamanie zaliczył na sam koniec tej partii. Popisał się wtedy udanym returnem i skorzystał z błędów podopiecznego Tomasza Iwańskiego.

Na początku drugiej odsłonie Polak popisał się efektownym zagraniem – dobiegł do skrótu i zakończył akcję crossem. Ale dość szybko znalazł się w trudnej sytuacji – w czwartym gemie przegrywał przy swoim serwisie 0:40. Zdołał doprowadzić do remisu, ale na koniec popełnił błąd, który kosztował go stratę podania. Po chwili faworyt prowadził już 4:1. Majchrzak nie rezygnował z walki i wygrał trzy gemy z rzędu. Popisał się jeszcze później kilka razy udanymi zagraniami, np. w róg kortu. W tie-breaku prowadził już 5-2, ale pozwolił Bułgarowi zapisać na swoim koncie cztery kolejne punkty i w dalszej części gry to ten tenisista miał przewagę. Polak obronił jeszcze trzy piłki setowe, ale ze zwycięstwa w tej partii cieszył się rywal.

Trzecia odsłona była już jednostronna. Podbudowany odparciem naporu przeciwnika Dimitrow, którego wspierała głośno z trybun grupka rodaków, radził sobie coraz lepiej. Piotrkowianin z kolei popełniał coraz więcej pomyłek. Na wstępie wybronił się przed stratą podania, ale potem przytrafiło mu się to dwukrotnie. W ostatniej akcji trwającego dwie godziny i 17 minut meczu posłał piłkę w siatkę. Był to jego 32. w tym spotkaniu niewymuszony błąd. Rywal zaliczył ich o cztery mniej, a jeszcze większą przewagę miał pod względem uderzeń wygrywających – 41 do 26.

Zawodnicy ci zmierzyli się po raz pierwszy.

Polak w ubiegłym roku w Nowym Jorku odpadł w kwalifikacjach. Tegoroczny występ poza premią w wysokości 163 tysięcy dolarów da mu awans w okolice 80. miejsca na światowej liście.

Dimitrow powtórzył swój najlepszy wynik w Nowym Jorku – do 1/8 finału dotarł też w 2014 i 2016 roku. W 2014 roku był w półfinale Wimbledonu, podobnie jak w Australian Open trzy lata później.

(PAP)