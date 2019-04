Trener Igi Świątek: najważniejsze było zapewnienie sobie głównej drabinki w Paryżu 0 16 kwietnia 2019

„Finał ma swoją wymowę, ale najważniejsze było zapewnienie sobie startu we French Open bez kwalifikacji” – skomentował występ tenisistki Igi Świątek w turnieju w Lugano jej trener Piotr Sierzputowski. Polka odniosła największy sukces w seniorskiej karierze.

W Szwajcarii niespełna 18-letnia Świątek, która rozgrywa pierwszy „dorosły” sezon, po raz pierwszy także znalazła się w głównej drabince imprezy WTA i od razu dotarła do finału, w którym uległa dużo starszej i bardziej doświadczonej Słowence Polonie Hercog 3:6, 6:3, 3:6.

„Trudno nie być zadowolonym z takiego wyniku, finał zawsze ma swoją wymowę, ale naszym głównym celem tego występu było zapewnienie sobie prawa startu we French Open bez konieczności udziału w kwalifikacjach. To było kluczowe założenie i to udało się zrealizować. Mieliśmy świadomość, że wszystko, co więcej Iga osiągnie w Lugano, będzie jej bonusem” – powiedział Sierzputowski.

W poniedziałkowym notowaniu rankingu światowego tenisistka z Warszawy znalazła się na najwyższym w karierze 88. miejscu.

„W tym tygodniu co prawda Idze odpadnie 50 punktów za zawody ITF sprzed roku, ale później będzie już raczej tylko zyskiwać. Ile, to oczywiście zależy od jej wyników, ale punktów do bronienia będzie bardzo mało. A to ważne w perspektywie Wimbledonu i US Open, bo bardzo by nam zależało, żeby występować w nich bez konieczności przebijania się przez kwalifikacje, które są bardzo męczące i trudne. Takie rezultaty jak w Lugano zwiększają na to szanse” – dodał.

Jak podkreślił, w sztabie Świątek i u samej zawodniczki nie było żalu po straconej szansie na pierwszy w karierze zawodowy sukces.

„Iga jest na początku drogi i ma tego świadomość. Wiele pracy przed nią, żeby na dobre zaistnieć w tenisowym świecie, ale ze sportowego punktu widzenia był to bardzo udany tydzień. Finału nie traktujemy jak porażki, bo to bardziej Hercog wygrała. Ale mecz był bardzo wyrównany i – podobnie jak cały turnieju – pokazał Idze, że może rywalizować jak równy z równym z zawodniczkami wyżej notowanymi i zdecydowanie bardziej doświadczonymi, a nawet z nimi wygrywać” – tłumaczył szkoleniowiec.

W półfinale Świątek rozprawiła się z Czeszką Kristyną Pliskovą 6:0, 6:1, ale to nie ten pojedynek warszawianka i jej trener uznają za najlepszy.

„Zdajemy sobie sprawę, że Kristynę stać na dużo więcej niż pokazała w meczu z Igą. Nie była najlepiej dysponowana mówiąc delikatnie, w zasadzie nie podjęła rękawicy, choć trzeba przyznać, że Iga nie bardzo dała jej na to szanse. Dzień wcześniej Czeszka rozegrała bardzo długi, wyczerpujący mecz ze Swietłaną Kuzniecową i wyraźnie odczuwała jego skutki, choć z drugiej strony Iga też grała trzysetówkę w ćwierćfinale. To rzuca obraz na stopień przygotowania, wytrenowania zawodniczek i chyba nie mamy się czego wstydzić. Iga najbardziej zadowolona była z pokonania Viktorii Kuzmovej. Słowaczka jest w piątej dziesiątce świata i w oczach Igi zasłużenie, więc taka wygrana doda jej dużo pewności siebie i pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość” – zauważył Sierzputowski.

On i Świątek nabierają doświadczenia i z bliska poznają środowisko WTA. Turniej w Lugano nie zrobił na nich jednak wielkiego wrażenia.

„Nie odstawał ani na plus, ani na minus od imprez ITF, które znamy bardzo dobrze. Wszystko dobrze zorganizowane, ale bez żadnych fajerwerków. Do tego połowa kwietnia, góry, dość zimno, a trzeba było grać na powietrzu. Wow to było, jak pojechaliśmy na początku sezonu do Auckland. Tam otoczka turnieju zrobiła na nas wrażenie” – wspominał.

Przez najbliższe dwa tygodnie Świątek będzie trenować w Warszawie, a następnie ma w planach występ w Pradze. Turniej w stolicy Czech, który rozpocznie się 29 kwietnia, będzie tej samej rangi, co w Lugano.

„Po Pradze chciałbym, żeby Iga wystąpiła w dużym turnieju, czyli Madryt lub Rzym. Wszystko zależy od tego, jak wyglądać będą listy zgłoszeń. Sprawa jest prosta – pojedziemy tam, gdzie będzie większa szansa zaistnieć. A później już Paryż” – poinformował.

Pytany o cele na część sezonu rozgrywaną na kortach ziemnych, odparł, że na konkretne wyniki się nie nastawiają.

„Mamy oczywiście swoje kalkulacje, plany, ale przede wszystkim chciałbym, żeby to był dobry czas w wykonaniu Igi i widoczny był u niej stały postęp. Będę zadowolony, gdy na jedną porażkę będą przypadać dwa, trzy zwycięstwa” – podsumował Sierzputowski.

(PAP)