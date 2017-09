Transferowe rekordy sezonu 2017 – Neymar zdecydowanie na czele 0 by dc 1 września 2017

Po zamknięciu w nocy z czwartku na piątek okna transferowego, na pierwszym miejscu listy najwyższych w sezonie transferów na rynku piłkarskim jest nadal zmiana barw klubowych z Barcelony do Paris Saint-Germain Brazylijczyka Neymara.

Za jego pozyskanie francuski klub zapłacił 222 mln euro, co jest także światowym rekordem.

Na drugim miejscu jest przejście Francuza Kyliana Mbappe z AS Monaco do PSG. Doszło do niego ostatniego dnia okna transferowego. 18-letni piłkarz na razie został wypożyczony na rok z opcją wykupienia. Jeżeli do tego dojdzie, kwota przyszłorocznego transferu definitywnego wyniesie około 180 milionów euro.

Na trzeciej pozycji jest transfer Francuza Ousmane Dembele z Borussii Dortmund do Barcelony. Za jego przejście niemiecki klub otrzyma w sumie 147 mln euro.

Czołówka transferów piłkarskich sezonu 2017 (w mln. euro):

222 mln – Neymar (Brazylia); z Barcelony do PSG

145 mln + 35 mln premii po transferze definitywnym – Kylian Mbappe (Francja); z Monaco do PSG

105 mln + 42 mln premii – Ousmane Dembele (Francja); z Borussii Dortmund do Barcelony

85 mln – Romelu Lukaku (Belgia); Z Evertonu do Manchesteru United

80 mln – Alvaro Morata (Hiszpania); z Realu Madryt do Chelsea Londyn

70 mln – Naby Keita (Gwinea); z RB Lipsk do Liverpoolu (transfer po sezonie 2018/19)

58 mln – Benjamin Mendy (Francja); z Monaco do Manchesteru City

53 mln + 7 mln premii – Alexandre Lacazette (Francja); z Lyonu do Arsenalu

51 mln + 6 mln premii – Kyle Walker (Anglia); z Tottenham do Manchester City

50 mln – Bernardo Silva (Portugali); z Monaco do Manchesteru City

49,4 mln – Gylfi Sigurdsson (Islandia); ze Swansea do Evertonu

45,8 mln – Davinson Sanchez (Kolumbia); z Ajaxu Amsterdam do Tottenham

45 mln – Tiemoue Bakayoko (Francja); z Monaco do Chelsea Londyn

42 mln + 8 mln premii – Mohamed Salah (Egipt); z AS Roma do Liverpoolu

41,5 mln + 6 mln premii – Corentin Tolisso (Francja); z Lyon do Bayernu Monachium

40 mln – Leonardo Bonucci (Włochy); z Juventusu Turyn do AC Milan

40 mln – Paulinho (Brazylia); z Guangzhou Evergrande (Chiny) do Barcelony

40 mln – Ederson Moraes (Brazylia); z Benfiki Lizbona do Manchesteru City

(PAP)