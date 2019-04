Tiger Woods wygrał golfowy US Masters w Auguście 0 14 kwietnia 2019

Tiger Woods wygrał pierwszy tegoroczny wielkoszlemowy turniej golfowy – US Masters w Auguście i w nagrodę mógł znowu założyć słynną zieloną marynarkę. To jego 15. tytuł w zawodach tej rangi, ale pierwszy od 2008 roku.

43-letni Woods na polu Magnolia Lane, gdzie w 1997 roku zaczęła się jego wielka kariera, najlepszy okazał się po raz piąty.

„Historia zatoczyła koło. Wtedy byłem tu ze swoim ojcem, dziś sam jestem tatą, a moje dzieci dzielnie mnie wspierały” – podkreślił wyraźnie wzruszony Woods, który osiągnął wynik 13 poniżej par, a do zwycięstwa potrzebował 275 uderzeń. Gorsi o jedno byli sklasyfikowani za nim ex aequo Dustin Johnson, Xander Schauffele i Brooks Koepka.

Pula nagród w tegorocznej edycji wyniosła 11 mln dolarów, z czego 1,9 mln powędrowało na konto triumfatora. Jako jedni z pierwszych gratulacje złożyli Woodsowi prezydenci USA – obecny Donald Trump i niedawny Barack Obama.

Na liście wszech czasów zwycięzców turniejów wielkoszlemowych (pozostałe to: U.S. Open, The Open Championship i PGA Championship) Woods jest drugi. Większą liczbą zwycięstw – 18 – od niego może się pochwalić jedynie Jack Nicklaus.

Przygodę z golfem Woods rozpoczął mając dwa lata. Rok później na dziewięciodołkowym polu w Navy Golf Club w rodzinnej miejscowości Cypress w Kalifornii uzyskał wynik 48, a w wieku ośmiu lat zagrał dwie rundy z liczbą uderzeń odpowiednio 78 i 76, wygrywając mistrzostwa USA juniorów w najmłodszej grupie wiekowej (9-10).

Był najmłodszym zawodnikiem, który wygrał turniej Masters. W 1997 triumfował w US Masters mając wtedy 21 lat i trzy miesiące. Pozostałe sukcesy w turniejach Wielkiego Szlema: US Masters (2001, 2002, 2005), US Open (2000, 2002, 2008), The Open Championship (2000, 2005, 2006) oraz PGA Championship (1999, 2000, 2006, 2007).

Przydomek „Tiger” otrzymał na cześć wietnamskiego przyjaciela jego ojca. Woods jest mieszanego pochodzenia – jego zmarły w 2006 roku ojciec był pół krwi Afroamerykaninem, ćwierć Chińczykiem i ćwierć Indianinem, natomiast matka jest pół Tajką, ćwierć Chinką i ćwierć Holenderką.

W 2009 roku Woods, wówczas najlepiej zarabiający sportowiec świata, był bohaterem skandalu obyczajowego. Na jaw wyszły wtedy jego liczne zdrady. Po roku rozwiódł się z pochodzącą ze Szwecji Elin Nordegren. Później był związany ze słynną alpejką Lindsey Vonn. Jego karierę przerywały także liczne problemy zdrowotne; były lider światowego rankingu przeszedł m.in. pięć operacji kręgosłupa i rozważał nawet zakończenie kariery.

„W listopadzie 2017 roku Woods zajmował 1199 miejsce w światowym rankingu golfistów. 17 miesięcy później wygrał US Masters” – podsumowali statystycy Gracenote.

