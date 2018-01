Skandal w amerykańskiej gimnastyce – 175 lat więzienia dla byłego lekarza 0 by dc 24 stycznia 2018

Były lekarz amerykańskiej federacji gimnastycznej Larry Nassar, który w czasie pełnienia tej funkcji dopuścił się molestowania seksualnego podopiecznych, został skazany na 175 lat więzienia. „Właśnie podpisałam pański wyrok śmierci” – powiedziała sędzia.

„Do pana nie posłałabym nawet swoich psów. Na mnie spadł honor i zaszczyt ukarania pana” – powiedziała ogłaszając wyrok prowadząca rozprawę w Lansing (Michigan) Rosemary Aquilina.

W postępowaniu przesłuchano 156 dziewczynek i kobiet, które zeznały, że padły ofiarami 54-letniego Nassara. Wśród nich były medalistki olimpijskie.

„Wasze słowa bardzo mną wstrząsnęły. Zapamiętam je do końca życia” – zwrócił się do nich Nassar, który w listopadzie przyznał się do siedmiu zarzutów w hrabstwie Ingham i trzech kolejnych w hrabstwie Eaton, gdzie będzie sądzony od przyszłego tygodnia.

Sędzia Aquilina nie uwierzyła w jego skruchę. Zacytowała list, który oskarżony napisał do niej. Stwierdził w nim, że jest „dobrym lekarzem, którego zmanipulowano, aby przyznał się do winy”, a wszystkie zarzuty są „sfabrykowane”. Zawarł także powiedzenie mówiące o tym, że kobiety mszczą się na osobie, która je odrzuci.

„Ten list udowodnił mi, że w dalszym ciągu nie poczuwa się pan do odpowiedzialności za to, co pan zrobił. Nie zasłużył pan na to, aby kiedykolwiek opuścić więzienie” – podkreśliła Aquilina.

Środowy wyrok zakłada możliwe ubieganie się o warunkowe zwolnienie po 40 latach. Nassar odbywa obecnie 60-letnią karę za posiadanie pornografii dziecięcej.

Skandal w amerykańskiej gimnastyce ujawnił ponad roku temu dziennik „Indianapolis Star”, według którego w ostatnich 20 latach aż 368 zawodniczek z klubów afiliowanych przy krajowej federacji padło ofiarą agresji seksualnej ze strony lekarzy i trenerów. Niektóre z ofiar przestępstw miały mniej niż 13 lat.

(PAP)