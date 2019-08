Schwaben w Hamburgu. 10 dni wrażeń i sportowych doświadczeń 0 19 sierpnia 2019

Od 2012 roku AC Schwaben, mające swoją siedzibę w Buffalo Grove, współpracuje z Hamburg Football Association (HFA) w ramach międzynarodowego programu wymiany. Co drugi rok do Hamburga wyjeżdża piłkarska młodzież Schwaben, by później w ramach rewizyty gościła ona swoich rówieśników w Chicago.

W tym roku wyjazd zespołu zbiegł się z 25. rocznicą nawiązania partnerskich kontaktów Hamburga z “Wietrznym Miastem”. Z tej okazji młodzi piłkarze wraz z trenerami i osobami towarzyszącymi zostali przyjęci w konsulacie amerykańskim przez Konsula Laurę Hammond oraz przez urzędników w miejskim Ratuszu.

Wizyty w konsulacie i w odpowiedniku chicagowskiego City Hall nie były jedynymi punktami programu, przygotowanymi przez organizatorów dziesięciodniowego pobytu. Chłopcy w wieku od 12 do 13 lat pod kierunkiem szefa wyszkolenia Schwaben i właściciela Hansa Soccer Academy, a w przeszłości byłego zawodnika Bundesligi Thomasa Gansauge (po przyjeździe do Chicago piłkarza m.in. “Błyskawicy” i Eagles), oprócz treningów, meczów i integracyjnych zajęć szkoleniowych z niemieckimi rówieśnikami, mieli zagwarantowane wiele atrakcji.

Odwiedzili Volksparkstadion i Millerntor Stadium. Pierwszy jest siedzibą legendarnego Hamburgera SV, drugi tegorocznego beniamineka Bundesligi FC St. Pauli. Była możliwość nie tylko zwiedzania obiektów i obserwowania treningów zawodowych zespołów, również zapoznania się z klubową historią. Kevin Niemiec, Sebastian Palikot, Alex Mitura, Kris Konieczny, Anthony Ciołek, John Ciołek i Jakub Missok, którzy znaleźli się w 18-osobowej kadrze Schwaben, mieli okazję przekonać się, jak bardzo w Hamburgu pamiętają ich rodaków Mirosława Okońskiego i Jana Furtoka i jak brakuje takiej klasy napastników w pogrążonym w dużym kryzysie HSV, Pierwszy w plebiscycie na najlepszego piłkarza Bundesligi w 1987 roku zajął drugie miejsce, drugi natomiast cztery lata później był wicekrólem strzelców. Obaj mają eksponowane miejsca w historii HSV, co niewątpliwie było powodem do dumy, marzącej o pójściu w ich ślady polonijnej młodzieży Schwaben.

Miała ona również okazję podziwiać gigantyczny obiekt, jakim jest port w Hamburgu oraz poznać najpiękniejszych miejsca metropolii, zarówno te związanych z jej historią, jak i te powstałe całkiem niedawno.

Te pozasportowe momenty były jedynie przerywnikiem w codziennych zajęciach szkoleniowych oraz udziałem w dwóch turniejach. W pierwszym Junior Cup, zorganizowanym przez HFA brało udział osiem zespołów. Schwaben wygrali swoją grupę, pokonując VFL 93 2:0 (bramki: Kevin Niemiec, Sebastian Palikot), Hamburger TB 1:0 (Kevin Niemiec) i bezbramkowo zremisowali z SV Eidelsted. W półfinale ulegli Eimsbuttel 0:1, a w meczu o trzecie miejsce lepsze okazało się SC V.M, wygrywając 2:0.

W drugim turnieju młodzieży z Chicago przyszło się zmierzyć z rówieśnikami z piłkarskich akademii HSV i St. Pauli, I chociaż długimi momentami nawiązywała ona równorzędną walkę, oba mecze zakończyły zwycięstwami gospodarzy. Po ich zakończeniu, podczas wspólnego obiadu, była okazja do podzielenia się wrażeniami z pobytu oraz zawarcia bliższych znajomości. Będą one kontynuowane na początku października. Wtedy niemieccy piłkarze, w ramach rewizyty, odwiedzą Chicago i z całą pewnością wyjadą do domu z takim samym bagażem miłych wspomnień i wrażeń, z jakim powrócili ich amerykańscy i polonijni rówieśnicy z Hamburga.

Dariusz Cisowski