Sawicki: Liga Narodów uatrakcyjni rozgrywki piłkarskich reprezentacji

Wprowadzenie od 2018 roku Ligi Narodów to większe wyeksponowanie rywalizacji na poziomie reprezentacji – powiedział sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Rozgrywki, mające zastąpić mecze towarzyskie, oznaczają pewną rewolucję i większe emocje dla kibiców.

“Liga Narodów to jest większe wyeksponowanie rywalizacji na poziomie drużyn narodowych. Do minimum zostaną ograniczone mecze towarzyskie bez presji. Będą zastąpione przez spotkania o stawkę. W Lidze Narodów można przecież awansować lub spaść z danej dywizji, a najlepsze zespoły z dywizji A zmierzą się w tzw. Final Four. Na dodatek Liga Narodów może być też przepustką dla czterech federacji, które poprzez eliminacje nie zdołały zakwalifikować się do turnieju finałowego ME” – przyznał Maciej Sawicki.

Rozgrywki będą podzielone na cztery dywizje (ligi) – A, B, C i D, na podstawie aktualnego rankingu reprezentacji UEFA (to inny ranking niż FIFA). Polska, która obecnie zajmuje w tym zestawieniu dziewiąte miejsce, miałaby miejsce w dywizji A, a więc najwyższej.

“Kiedy powstała Liga Narodów, zgodnie z rankingiem UEFA byliśmy gdzieś w środku dywizji C. Dzisiaj jesteśmy w A, dzięki czemu zmierzymy się z europejskimi potęgami. Obecnie zajmujemy dziewiąte miejsce, co oznacza, że możemy trafić np. do grupy z Niemcami i Anglią” – stwierdził sekretarz generalny PZPN.

W każdej z dywizji powstaną cztery grupy, które będą się składały z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć meczów (systemem mecz i rewanż). Wiadomo już, że dywizje A i B będą liczyły po 12 zespołów, C – 15, a D – 16. Spotkania odbędą się się od września do listopada 2018 roku.

To oznacza, że tradycyjne kwalifikacje do mistrzostw Europy 2020 rozpoczną się dopiero w marcu 2019 roku (terminy – marzec, czerwiec, wrzesień, październik i listopad).

“Ograniczenie eliminacji ME tylko do jednego roku – w tym przypadku 2019 – nie jest żadnym problemem. W jednym roku odbędzie się dziesięć meczów, czyli po dwa spotkania eliminacyjne w danym tygodniu przewidzianym na rozgrywki reprezentacyjne” – zaznaczył Sawicki.

Dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów w Lidze Narodów zagra w czterech grupach po trzy zespoły w dywizji A. Zwycięzcy tych grup stworzą skład wspomnianego turnieju Final Four, który odbędzie się w czerwcu 2019.

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami będą obowiązywały zasady awansów i spadków. Do niższej ligi spadną po cztery najsłabsze zespoły z dywizji A, B i C, a do wyższej awansują po cztery najlepsze z B, C i D.

“Jeśli chodzi o Final Four – warto być w tym turnieju ze względu na prestiż i finanse. Istotne jest również to, że jego uczestnicy będą występować później w pięciozespołowych, a nie sześciozespołowych grupach eliminacji Euro 2020. Ponadto, co ważne, koszyki do eliminacji mistrzostw Europy będą ustalane na podstawie rankingu w Lidze Narodów, czyli wyników uzyskanych w tych rozgrywkach” – podkreślił sekretarz generalny PZPN.

W mistrzostwach Europy 2020 wezmą udział 24 zespoły (podobnie jak w ME 2016). Tym razem tylko 20 z nich udział zagwarantuje sobie w tradycyjnych eliminacjach. Zespoły, które nie uzyskały awansu do ME 2020 z tych kwalifikacji, a zostaną najwyżej sklasyfikowane w Lidze Narodów, będą walczyły w play off (marzec 2020) o pozostałe cztery miejsca w ME 2020. Każdej z dywizji Ligi Narodów przysługuje bowiem jedna tzw. dzika karta.

To oznacza, że jeżeli występującej w najwyższej dywizji (A) Polsce nie uda się wywalczyć awansu na Euro 2020 z eliminacji, może mieć taką okazję w play off Ligi Narodów. Wezmą w nich udział po cztery najlepsze drużyny poszczególnych dywizji, które nie mają kwalifikacji na Euro. Jeśli w danej dywizji Ligi Narodów nie będzie czterech takich reprezentacji (bo wywalczyły już awans na Euro 2020 z eliminacji), stawkę uzupełnią zespoły z kolejnej dywizji.

Ciekawostką jest fakt, że jedno miejsce w mistrzostwach Europy (za grę w Lidze Narodów) wywalczy drużyna z najniższej, 16-zespołowej dywizji D. W tradycyjnych eliminacjach takie zespoły nie mają raczej szans awansu na mistrzostwa Europy. Gdyby dzisiaj tworzyć dywizję D, znalazłyby się w niej: Finlandia, Estonia, Armenia, Gruzja, Wyspy Owcze, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Kazachstan, Luksemburg, Andora, Liechtenstein, Malta, Kosowo, San Marino i Gibraltar.

“Jeśli chodzi o awans na Euro 2020 jednej drużyny z najniższej dywizji – był to pewien kompromis pomiędzy dużymi i małymi federacjami. I pewnego rodzaju rekompensata za to, że ci teoretycznie najsłabsi nie będą mieć wielu okazji, aby grać mecze towarzyskie z tymi największymi federacjami” – przyznał Sawicki.

Na Lidze Narodów skorzystają miasta z różnych regionów Polski.

“Spotkania eliminacji mistrzostw Europy i świata są zarezerwowane dla Warszawy, stadionu PGE Narodowy, natomiast mecze Ligi Narodów odbędą się na innych obiektach. Dzięki temu kibice z tych miast będą mieć okazję zobaczyć spotkania o stawkę, a nie tylko – jak do tej pory – towarzyskie” – zaznaczył sekretarz generalny PZPN.

Powstanie Ligi Narodów nie wyklucza całkowicie rozgrywania tradycyjnych meczów towarzyskich.

“Zgodnie z harmonogramem UEFA jesienią 2018 roku będzie sześć terminów na mecze Ligi Narodów, a przecież np. drużyny z dywizji A, czyli również Polska, zagrają tylko cztery spotkania w grupie swojej dywizji (z dwoma rywalami, mecz i rewanż – PAP). Zostają więc jeszcze dwa wolne terminy, w których można spotkać się towarzysko np. z drużynami z innych kontynentów” – zakończył Maciej Sawicki.

Pełny cykl rozgrywek Ligi Narodów potrwa blisko dwa lata. Druga edycja Ligi Narodów rozpocznie się we wrześniu 2020 roku.

Czołówka rankingu UEFA – ta dwunastka utworzyłaby dzisiaj dywizję A:

1. Niemcy (40,834), 2. Portugalia (37,929), 3. Belgia (37,583), 4. Hiszpania (36,717), 5. Francja (36,640), 6. Szwajcaria (36,166), 7. Włochy (36,100), 8. Anglia (35,131), 9. POLSKA (33,636), 10. Chorwacja (31,886), 11. Islandia (30,942), 12. Szwecja (29,480).

(PAP)