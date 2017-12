Rok 2017 w sporcie – najważniejsze wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w sporcie:

STYCZEŃ

5.01 – Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) oficjalnie przyznała Szymonowi Kołeckiemu złoty medal olimpijski w kategorii 94 kg na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku. Marcin Dołęga otrzyma brązowy w kat. 105 kg.

6.01 – Zakończył się historyczny dla Polski Turniej Czterech Skoczni. Po raz pierwszy w karierze zwyciężył Kamil Stoch a drugi był Piotr Żyła. Na czwartym miejscu uplasował się Maciej Kot. Stoch jest drugim Polakiem, który zwyciężył w tej imprezie. Pierwszym był w 2001 roku Adam Małysz.

9.01 – Portugalczyk Cristiano Ronaldo po raz czwarty został wybrany najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie FIFA. Dwunaste miejsce zajął kapitan polskiej reprezentacji, napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski.

10.01 – Obradująca w Zurychu Rada Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) powiększyła liczbę uczestników mistrzostw świata z 32 do 48 drużyn. Pierwszy mundial w nowej formule odbędzie się w 2026 roku.

13.01 – Agnieszka Radwańska dotarła do finału turnieju WTA w Sydney, w którym przegrała z brytyjską tenisistką Johanną Kontą. To był jeden z najjaśniejszych momentów tego roku w wykonaniu Polki. Potem sezon nie potoczył się po jej myśli.

13.01 – Mistrz olimpijski z Londynu w podnoszeniu ciężarów w kat. 85 kg Adrian Zieliński za stosowanie niedozwolonego środka został zdyskwalifikowany na cztery lata przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

14.01 – Francuz Stephane Peterhansel wygrał Rajd Dakar w kategorii samochodów. W konkurencji motocyklistów zwyciężył Brytyjczyk Sam Sunderland, quadowców – Rosjanin Siergiej Karjakin, a wśród ciężarówek ekipa Rosjanina Eduarda Nikołajewa.

16-29.01 – Tenisowy wielkoszlemowy Australian Open nie był udany dla Polaków. Jerzy Janowicz i Magda Linette odpadli w 1. rundzie, a Agnieszka Radwańska w 2. Janowicz został wyeliminowany po porażce z Chorwatem Marinem Cilicem, a Linette uległa zawodniczce z Luksemburgu Mandy Minelli. Radwańska przegrała z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Triumfowali Serena Williams i Roger Federer. Oboje poprawili rekordy – Amerykanka zdobyła swój 23. tytuł wielkoszlemowy, a Szwajcar 18. Jak się potem okazało, Williams grała, będąc… w ciąży.

21.01 – Sebastian Kawa obronił tytuł mistrza świata w szybowcowej klasie 15-metrowej, a Łukasz Grabowski (Aeroklub Włocławski) wywalczył brązowy medal.

23.01 – Polscy piłkarze ręczni zanotowali fatalny występ w mistrzostwach świata we Francji. Ekipa Tałanta Dujszebajewa została sklasyfikowana na 17. pozycji. Później trener podał się do dymisji, która została przyjęta, a kadrę objął Piotr Przybecki. W turnieju triumfowali Francuzi.

23.01 – Bernie Ecclestone po prawie 40 latach przestał być szefem Formuły 1.

25.01 – Małgorzata Wojtaczka jest pierwszą Polką i jedną z niewielu kobiet na świecie, która dotarła do Bieguna Południowego samotnie, bez asysty. Jej marsz na Antarktydzie trwał 69 dni. 51-letnia wrocławianka pokonała dystans 1300 km, ciągnąc za sobą ważące około 100 kg sanie.

25.01 – Sztafeta Jamajki 4×100 m z Usainem Boltem, po wykryciu dopingu u Nesty Cartera, straciła złoty medal igrzysk Pekin 2008. To oznacza, że legendarny sprinter pozostanie z dorobkiem ośmiu złotych medali olimpijskich.

LUTY

04.02- Justyna Kowalczyk wygrała bieg łączony 2×7,5 km narciarskiego Pucharu Świata w Pjongczangu. To była próba przedolimpijska i jedyne miejsce na podium w całym sezonie 2016/17 wywalczone przez Polkę.

04.02 – Piotr Lisek wynikiem 6,00 m poprawił w Poczdamie absolutny rekord Polski w skoku o tyczce. Zawody rozgrywane były w centrum handlowym. Został dopiero 10. lekkoatletą w historii, który pokonał sześć metrów pod dachem.

9-19.02 – Mistrzostwa świata w biathlonie zakończyły się bez sukcesu Polaków. W Hochfilzen najlepiej spisała się kobieca sztafeta, która była siódma. Najwyżej indywidualnie znalazła się Magdalena Gwizdoń – 25. w biegu na dochodzenie. Gwiazdą imprezy była Niemka Laura Dahlmaier, która wywalczyła pięć złotych medali.

10.02 – Norweska biegaczka narciarska Therese Johaug została zdyskwalifikowana na 13 miesięcy za stosowanie dopingu. Później ta kara została jeszcze przedłużona i jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek nie wystąpi w lutym w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu.

11.02 – Maciej Kot odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrał w Sapporo, ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prevcem. Parę dni później triumfował także w Pjongczangu.

23.02 – Piłkarze Legii Warszawa na 1/16 finału Ligi Europejskiej zakończyli przygodę w europejskich pucharach. W dwumeczu ulegli Ajaksowi Amsterdam. W pierwszym spotkaniu w stolicy Polski padł bezbramkowy remis, w drugim holenderski zespół wygrał 1:0.

26.02 – Szymon Sajnok zwyciężył w omnium w finałowych zawodach Pucharu Świata na torze kolarskim w Los Angeles. 19-letni wychowanek Cartusii Kartuzy triumfował również w klasyfikacji generalnej cyklu.

22.02–5.03 – Polacy wywalczyli dwa medale w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, które odbyły się w Lahti. Pierwsze w historii złoto powędrowało do drużyny skoczków. Indywidualnie na najniższym stopniu podium stanął Piotr Żyła. Justynie Kowalczyk po raz pierwszy od 2007 roku nie udało się zdobyć krążka.

Gwiazdą mistrzostw była Marit Bjoergen. W Finlandii czterokrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium. Blisko 37-letnia norweska biegaczka zdobyła już 18 złotych krążków MŚ. Takim dorobkiem nie może się pochwalić żaden inny sportowiec.

Wielkiej sztuki dokonali także niemieccy dwuboiści. W czterech konkurencjach mogli wywalczyć maksymalnie osiem medali. Łupem Niemców padło aż sześć, w tym wszystkie cztery złote, a tak jak Bjoergen cztery razy na najwyższy stopień podium wchodził Johannes Rydzek.

MARZEC

01.03 – 37-letni Artur Boruc zrezygnował z gry w piłkarskiej reprezentacji Polski. Siedem miesięcy później w towarzyskim meczu z Urugwajem (0:0) po raz ostatni stanął między słupkami. Był to jego 65. występ w narodowych barwach. Żaden inny bramkarz nie może pochwalić się takim dorobkiem.

03-05.03 – Polscy lekkoatleci stawali w Belgradzie 12 razy na podium halowych mistrzostw Europy i zwyciężyli w klasyfikacji medalowej. Po złoto sięgnęli: tyczkarz Piotr Lisek, kulomiot Konrad Bukowiecki (poprawił też rekord Polski), biegacze na 1500 m Marcin Lewandowski i na 800 m Adam Kszczot, skoczek wzwyż Sylwester Bednarek oraz męska i żeńska sztafeta 4×400 m.

4.03 – Austriak Marcel Hirscher po raz szósty z rzędu zapewnił sobie Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu Świata.

4.03 – Michał Kwiatkowski (Sky) wygrał w Toskanii wyścig Strade Bianche. Polak powtórzył sukces odniesiony w 2014 roku, gdy także stanął na najwyższym stopniu podium.

8.03 – Piłkarze Barcelony pokonali Paris Saint-Germain 6:1 w 1/8 finału Ligi Mistrzów, odrabiając – po raz pierwszy w historii tych rozgrywek – cztery bramki straty z pierwszego meczu.

18.03 – Michał Kwiatkowski z grupy Sky wygrał po zaciętym finiszu jednoetapowy wyścig kolarski Mediolan-San Remo. Drugi był aktualny mistrz świata Słowak Peter Sagan (Bora). To pierwszy z pięciu najbardziej prestiżowych klasyków, tzw. monumentów kolarstwa.

19.03 – Kamil Stoch zajął drugie miejsce w pierwszej edycji Raw Air w skokach narciarskich. Triumfował Austriak Stefan Kraft. Cykl rozgrywany był na czterech norweskich obiektach.

19.03 – Niemiec Eric Frenzel po raz piąty z rzędu zapewnił sobie Kryształową Kulę w kombinacji norweskiej. Po raz pierwszy w historii pięć lat z rzędu wygrywał ten sam zawodnik.

22.03 – Dariusz Mioduski został prezesem i jedynym właścicielem Legii Warszawa. Mający dotychczas 60 procent udziałów w spółce Legia Holding działacz odkupił łącznie 40 procent od Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzela.

26.03 – W Planicy zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Był pod wieloma względami historyczny dla Polaków. Po raz pierwszy zdobyli Puchar Narodów, wywalczyli złoty medal mistrzostw świata w drużynie, stanęli na podium każdych drużynowych zawodów PŚ, Kamil Stoch wygrał Turniej Czterech Skoczni i zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Najlepszy w karierze rok miał za sobą także Piotr Żyła – drugi w TCS i brązowy medalista MŚ. Kryształową Kulę wywalczył Austriak Stefan Kraft.

26.03 – Polska wygrała w Podgoricy z Czarnogórą 2:1 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Bramki dla biało-czerwonych, którzy umocnili się na pozycji lidera grupy E, zdobyli Robert Lewandowski z rzutu wolnego i Łukasz Piszczek, a dla gospodarzy Stefan Mugosa.

28.03 – Brazylia jako pierwsza drużyna na świecie zakwalifikowała się do przyszłorocznego mundialu w piłce nożnej, który odbędzie się w Rosji.

KWIECIEŃ

2.04- Broniący trofeum piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce zaliczyli bardzo słaby występ w Lidze Mistrzów. Odpadli w 1/8 finału z francuskim Montpellier HB.

3.04 – Zapadła decyzja, że hokeiści NHL nie wystąpią w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu.

2-8.04 – Polscy sztangiści wywalczyli trzy medale mistrzostw Europy. Joanna Łochowska zdobyła złoto w kat. 53 kg, brązowe krążki zawisły na szyjach Krzysztofa Zwarycza w kat. 85 kg i Arkadiusza Michalskiego w kat. 105 kg. Impreza odbyła się w chorwackim Splicie.

5.04 – Minister sportu i turystyki Witold Bańka został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

5.04 – Zbigniew Boniek został wybrany w Helsinkach do Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Prezes PZPN jest drugim Polakiem w historii, po Leszku Rylskim, który zasiadł w tym gremium.

11.04 – Krótko po odjeździe autokaru z piłkarzami Borussii, w tym z Łukaszem Piszczkiem, spod hotelu w Dortmundzie, skąd mieli udać się na mecz z AS Monaco w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w pobliżu pojazdu doszło do trzech eksplozji. Zostały wybite szyby. Marc Bartra musiał przejść operację ręki. W konsekwencji spotkanie zostało przełożone na dzień później. To kolejny atak terrorystyczny w ostatnich latach, który dotyka dziedziny sportu.

12-16.04 – Polscy kolarze torowi zdobyli dwa medale mistrzostw świata w Hongkongu. Złoto wywalczył Adrian Tekliński w scratchu, a Wojciech Pszczolarski brąz w wyścigu punktowym.

14.04 – Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, która w 2014 roku zdobyła tytuł mistrzów świata Michał Winiarski ogłosił zakończenie kariery. Później dostał pracę w swoim klubie PGE Skra Bełchatów i jest asystentem trenera Roberto Piazzy.

16.04 – Michał Kwiatkowski (Sky) zajął drugie miejsce w najbardziej prestiżowym klasyku kolarskim w Holandii – Amstel Gold Race. Tuż przed metą w Berg en Terblijt koło Valkenburga wyprzedził go towarzysz ucieczki Belg Philippe Gilbert (Quick-Step).

20-23.04 – Polskie judoczki zdobyły w Warszawie srebrny medal mistrzostw Europy. W finale turnieju drużynowego przegrały z Francuzkami 0:5 i nie obroniły wywalczonego przed rokiem tytułu. To jedyny krążek, który wywalczyli biało-czerwoni przed własną publicznością.

22.04 – Andrzej Kraśnicki został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był jedynym kandydatem.

23.04 – Michał Kwiatkowski (Sky) finiszował na trzecim miejscu w kolarskim wyścigu Liege-Bastogne-Liege, trzecim z klasyków ardeńskich zaliczanych do klasyfikacji World Tour. Zwyciężył Hiszpan Alejandro Valverde (Movistar). Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 10. pozycję.

23.04 – Najbardziej utytułowany polski żużlowiec Tomasz Gollob miał poważny wypadek podczas okrążenia treningowego przed motocrossowymi mistrzostwami strefy północnej w Chełmnie. Badania wykazały, że ma złamany krąg piersiowy, uszkodzony rdzeń i obustronne stłuczenie płuc. Przeszedł operację, był wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Obecnie jeździ na wózku inwalidzkim i walczy o powrót do zdrowia.

23.04 – Siatkarze Zaksy Kędzierzyn–Koźle zostali mistrzami Polski. Wśród kobiet triumfował Chemik Police.

29.04 – Piłkarze Bayernu Monachium z Robertem Lewandowskim zapewnili sobie piąte z rzędu i 27. w historii mistrzostwo Niemiec.

29.04 – Brytyjczyk Anthony Joshua pokonał przez nokaut w 11. rundzie Władimira Kliczkę w walce określanej przez ekspertów mianem pojedynku gigantów ringu. Stawką była unifikacja tytułów mistrza świata WBF i IBF w wadze ciężkiej. Na trybunach Wembley zasiadło 90 tys. kibiców.

MAJ

2-7.05 – Polscy zapaśnicy zdobyli dwa medale mistrzostw Europy w Nowym Sadzie. Złoto wywalczyła brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro Monika Michalik w kat. 63 kg, a srebro w kat. 70 kg Magomedmurad Gadżijew.

12.05 – Piłkarze Chelsea Londyn zdobyli mistrzostwo Anglii po raz drugi w ciągu trzech lat.

13.05 – Zofia Klepacka zdobyła w Marsylii złoty medal żeglarskich mistrzostw Europy w deskowej klasie RS:X, które odbywały się w formule otwartej.

17.05 – Piłkarze Sandecji Nowy Sącz po raz pierwszy w historii awansowali do ekstraklasy.

17.05 – Piłkarze AS Monaco, z Kamil Glikiem w składzie, wywalczyli mistrzostwo Francji.

18.05 – Światowa Agencja Antydopingowa poinformowała, że Katowice będą gospodarzem Światowej Konferencji Antydopingowej. Decyzja zapadła na posiedzeniu w Montrealu, w którym udział wziął m.in. minister sportu Witold Bańka.

21.05 – Juventus Turyn po raz szósty z rzędu zapewnił sobie tytuł mistrza Włoch.

21.05 – Piłkarze Realu Madryt zdobyli po pięcioletniej przerwie mistrzostwo Hiszpanii. „Królewscy” tytuł świętują po raz 33. w historii.

21.05 – Hokeiści Szwecji w finale w Kolonii pokonali po karnych broniących tytułu Kanadyjczyków 2:1 i po raz 10. zostali mistrzami świata. W meczu o brązowy medal Rosja wygrała z Finlandią 5:3.

24.05 – Piłkarze Manchesteru United po raz pierwszy w historii triumfowali w Lidze Europejskiej. W finale w Sztokholmie pokonali Ajax Amsterdam 2:0 (1:0).

26.05 – Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wybrała Wisłę na miejsce inauguracji Pucharu Świata 2017/18 w skokach narciarskich.

27.05 – Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce zdobyli mistrzostwo Polski To 14. tytuł w historii klubu z województwa świętokrzyskiego. Wśród kobiet triumfował Vistal Gdynia.

27.05 – Piłkarze nękanego kłopotami finansowymi Ruchu Chorzów, 14-krotnego mistrza Polski, po raz czwarty w historii spadli z ekstraklasy. W trakcie sezonu zmieniali się w klubie prezesi, trenerzy, dochodziło też do przetasowań wśród udziałowców.

26-28.05 – Z pięcioma medalami mistrzostw Europy wrócili wioślarze z czeskich Racic. Złoto wywalczyła dwójka podwójna wagi lekkiej Martyna Mikołajczak i Weronika Deresz. Pozostałe krążki były koloru srebrnego.

28.05 – 11.06 – Polscy tenisiści zaliczyli kolejny słaby turniej wielkoszlemowy. We French Open Jerzy Janowicz odpadł w 1. rundzie po porażce z Japończykiem Taro Danielem. A Agnieszka Radwańska i Magda Linette dotarły do 3. rundy. W niej uległy odpowiednio Francuzce Alize Cornet i Ukraince Jelinie Switolinie. Kobiece zmagania wygrała nieoczekiwanie niespełna 20-letnia Łotyszka Jelena Ostapenko, a „królem Paryża” po raz 10. został Hiszpan Rafael Nadal.

28.05 – Tom Dumoulin (Sunweb) zwyciężył w 100. edycji kolarskiego Giro d’Italia i został pierwszym holenderskim triumfatorem tego wyścigu.

29.05 – Ernesto Valverde został oficjalnie trenerem piłkarzy Barcelony. 53-letni szkoleniowiec, który dotychczas prowadził Athletic Bilbao, był typowany w mediach na następcę Luisa Enrique już od marca.

CZERWIEC

3.06 – Trzy medale wywalczyli polscy kajakarze górscy w mistrzostwach Europy w słoweńskiej miejscowości Tacen. Historyczny sukces odniósł Mateusz Polaczyk, który zdobył złoto w slalomie w konkurencji K1.

3.06 – Piłkarze Realu Madryt jako pierwsi w historii obronili trofeum w Lidze Mistrzów. W finale w Cardiff pokonali Juventus Turyn 4:1 (1:1). Bohaterem był Portugalczyk Cristiano Ronaldo, strzelec dwóch goli. To dwunasty triumf „Królewskich”, licząc z rozgrywkami Pucharu Europy. W tym samym czasie w Turynie około 1400 osób zostało rannych w strefie kibica, gdzie oglądano spotkanie. W tłumie wybuchła panika po tym, gdy pękła metalowa balustrada.

4.06 – Andrzej Fonfara przegrał w drugiej rundzie walkę z broniącym tytułu Kanadyjczykiem Adonisem Stevensonem o mistrzostwo świata WBC w bokserskiej wadze półciężkiej. Pojedynek odbył się w Montrealu.

4.06 – Legia Warszawa po raz drugi z rzędu, a 12. w historii, została piłkarskim mistrzem Polski. W końcowej tabeli o dwa punkty wyprzedziła Jagiellonię Białystok i Lecha Poznań.

9.06 – Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) uchwalił ostateczny program igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Wśród nowych konkurencji znalazła się m.in. koszykówka 3 na 3 i lekkoatletyczna sztafeta mieszana 4×400 m. W sumie będzie 15 nowych konkurencji.

10.06 – Koszykarze Stelmetu BC Zielona Góra zdobyli czwarte w historii mistrzostwo Polski. W spotkaniach finałowych okazali się lepsi od Polskiego Cukru Toruń. To ich trzeci tytuł z rzędu.

10.06 – Piłkarska reprezentacja Polski pokonała w Warszawie Rumunię 3:1 (1:0) w meczu eliminacji mistrzostw świata. Trzy bramki, w tym dwie z rzutów karnych, zdobył Robert Lewandowski. Na cztery kolejki przed końcem kwalifikacji biało-czerwoni prowadzili zdecydowanie w grupie E.

13.06 – Koszykarze Golden State Warriors piąty raz w historii, a drugi w ciągu trzech lat, zdobyli mistrzostwo ligi NBA. W finale okazali się lepsi od broniących tytułu Cleveland Cavaliers.

14.06 – Polska zremisowała w Niszu z Serbią 34:34 (19:19) w meczu eliminacjach mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Biało-czerwoni definitywnie stracili szanse na awans do styczniowych finałów czempionatu w Chorwacji.

16.06 – Zarząd PZPN podjął decyzję, że w najbliższym sezonie piłkarskiej ekstraklasy będzie obowiązywać system 37 kolejek bez podziału punktów. Od czterech lat dorobek drużyn po 30 kolejkach fazy zasadniczej był dzielony na pół.

17.06 – W wieku 78 lat zmarł Józef Grudzień, jeden z najlepszych zawodników w historii polskiego boksu, mistrz olimpijski z Tokio (1964) i wicemistrz z Meksyku (1968).

18.06 – Siatkarze reprezentacji Polski zaliczyli słaby występ w Lidze Światowej. Przegrali sześć z dziesięciu meczów i nie awansowali do Final Six. To były pierwsze rozgrywki, w których biało-czerwonych prowadził Włoch Ferdinando De Giorgi.

21.06 – Premier Beata Szydło oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka zaprezentowali program finansowania młodych, perspektywicznych sportowców pod nazwą „Team 100”. Każdy z zawodników będzie otrzymywał rocznie około 40 tys. zł rocznie. Projekt powstał z inicjatywy ministra sportu we współpracy z Polską Fundacją Narodową i Instytutem Sportu.

22.06 – Piłkarska młodzieżowa reprezentacja Polski zakończyła udział w mistrzostwach Europy przed własną publicznością. W grupie A biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce. W trzech meczach zanotowali dwie porażki i jeden remis – ze Szwecją 2:2. Przegrali ze Słowacją 1:2 i Anglią 0:3. Po tytuł sięgnęli Niemcy, finał odbył się w Krakowie.

25.06 – Polscy lekkoatleci zajęli drugie miejsce w drużynowych mistrzostwach Europy w Lille. Jeszcze nigdy w historii tej imprezy nie byli tak wysoko. W klasyfikacji generalnej przegrali tylko z Niemcami.

25.06 – Hiszpania po raz trzeci wywalczyła złoty medal mistrzostw Europy koszykarek. Pokonała w finale w Pradze Francję 71:55. Brązowe medale zdobyły Belgijki, wygrywając z Greczynkami 78:45. To ich pierwszy krążek w historii występów w Eurobaskecie.

LIPIEC

2.07 – Polscy siatkarze do lat 21 zdobyli złoty medal mistrzostw świata. W finale w Brnie pewnie pokonali reprezentację Kuby 3:0. To trzeci triumf biało-czerwonych w tych rozgrywkach – poprzednio zwyciężyli w 1997 i 2003 roku.

2.07 – Piłkarska reprezentacja Niemiec, mistrz świata z 2014 roku, zdobyła po raz pierwszy w historii Puchar Konfederacji FIFA. W finale podopieczni selekcjonera Joachima Loewa pokonali mistrza Ameryki Południowej Chile 1:0 (1:0). Zwycięską bramkę zdobył Lars Stindl.

3.07 – Minister sportu Witold Bańka oficjalnie zainaugurował działalność Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

3-16.07 – Triumf Łukasza Kubota w wielkoszlemowym Wimbledonie. Polski tenisista wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo wygrali grę podwójną, a w finale pokonali Austriaka Olivera Maracha i Chorwata Mate Pavica. Z pozostałych Polaków rozstawiona z numerem dziewiątym Agnieszka Radwańska w 1/8 finału przegrała z Rosjaną Swietłaną Kuzniecową. Jerzy Janowicz uległ w trzeciej rundzie Francuzowi Benoitowi Paire, a Magda Linette nie przebrnęła pierwszej rundy, w której okazała się słabsza od Amerykanki Bethanie Mattek-Sands.

Rywalizację singlową wygrała Hiszpanka Garbine Muguruza, a wśród mężczyzn Szwajcar Roger Federer, który triumfował rekordowy, ósmy raz.

4.07 – Słowak Peter Sagan z grupy Bora-Hansgrohe został wykluczony z kolarskiego wyścigu Tour de France za faul na finiszu czwartego etapu. Dwukrotny mistrz świata przyczynił się do groźnego wypadku Brytyjczyka Marka Cavendisha, który musiał się wycofać z powodu złamanego barku.

9.07 – Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) uczestniczył w kraksie na ok. 70 km 9. etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Polak kontynuował rywalizację, próbując dogonić peleton, ale przede wszystkim walczył z bólem. Natychmiast wycofał się wicelider Geraint Thomas (Sky). Dzień później z dalszej rywalizacji zrezygnował też mocno poobijany Majka.

14-16.07 – Polscy kajakarze wywalczyli w Płowdiw dziewięć medali mistrzostw Europy. Jedyne złoto zdobyła czwórka kanadyjkarzy na dystansie 1000 m.

15.07 – Agnieszka Skrzypulec z Irminą Mrózek Gliszczynską zdobyły w Salonikach złoty medal żeglarskich mistrzostw świata w klasie 470.

17.07 – Po raz pierwszy w historii był dostępny w meczu polskiej ekstraklasy piłkarskiej system VAR, umożliwiający sędziom konsultacje przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach kluczowych dla spotkania. Stało się to w starciu 1. kolejki między Koroną Kielce i Zagłębiem Lubin.

19.07 – Wojciech Szczęsny został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Juventusu Turyn. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do 2021 roku. Otrzymał koszulkę z numerem 23. „Stara Dama” zapłaciła za polskiego bramkarza 12,2 miliona euro, a kwota może wzrosnąć o 3,1 mln.

20-30.07 – Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach otworzył we Wrocławiu 10. edycję igrzysk sportów nieolimpijskich – World Games. W zawodach wzięło udział ponad 3200 sportowców z 11 krajów. Reprezentanci Polski wywalczyli 20 miejsc na podium, w tym pięć na najwyższym stopniu i zajęli 13. miejsce w tabeli medalowej. Najlepsi okazali się Rosjanie – 63 krążki.

21.07 – Polscy lekkoatleci poprawili dwa rekordy kraju. W Białymstoku w mistrzostwach Polski Marcin Krukowski wynikiem 88,09 m uzyskał historyczny wyczyn w rzucie oszczepem. Z kolei w Diamentowej Lidze w Rabacie Marcin Lewandowski pokonał 1500 m w 3.34,04.

22.07 – Maciej Bodnar zajął pierwsze miejsce, a Michał Kwiatkowski – drugie na 20. etapie Tour de France – jeździe indywidualnej na czas w Marsylii. Bodnar odniósł piąte etapowe zwycięstwo w historii startów polskich kolarzy w Wielkiej Pętli.

23.07 – Chris Froome z ekipy Sky po raz czwarty wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Poprzednio triumfował w 2013, 2015 i 2016 roku. Swój udział w tym sukcesie miał Michał Kwiatkowski, który należał do najbardziej pożytecznych pomocników Brytyjczyka.

23.07 – Ewa Nelip została w Lipsku wicemistrzynią świata w szpadzie. W finale przegrała z Rosjanką Tatianą Gudkową 9:11. To pierwszy medal polskich szermierzy w imprezie tej rangi od siedmiu lat, a na indywidualne podium czekali o trzy dłużej. Trzy dni później brązowy medal wywalczyła drużyna szpadzistek.

26.07 – Wojciech Wojdak czasem 7.41,73 zdobył w Budapeszcie srebrny medal pływackich mistrzostw świata na dystansie 800 m stylem dowolnym. Triumfował Włoch Gabriele Detti – 7.40,77.

29.07 – Michał Kwiatkowski (Sky) wygrał kolarski wyścig Clasica San Sebastian, w którym zawodnicy mieli do pokonania 231 km wokół tej miejscowości w Kraju Basków. Drugie miejsce zajął Francuz Tony Gallopin (Lotto Soudal), a trzeci był Holender Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

30.07 – Polskie siatkarki pokonały w Ostrawie Koreę Południową 3:0 w finale World Grand Prix drugiej dywizji i bez względu na to, czy dojdzie do reformy rozgrywek w przyszłym sezonie zagrają w tzw. elicie.

SIERPIEŃ

2.08 – Robert Kubica po 2372 dniach znowu zasiadł za kierownicą bolidu Formuły 1. Na Hungaroringu pod Budapesztem testował dla Renault.

2.08 – Piłkarze Legii Warszawa odpadli w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. W dwumeczu okazali sie słabsi od FK Astana. Polska drużyna zapewniła sobie za to udział w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej.

3.08 – Klub piłkarskiego wicemistrza Francji Paris Saint-Germain potwierdził, że Neymar podpisał pięcioletni kontrakt. Brazylijczyk przeszedł do francuskiej ekstraklasy w kontrowersyjnych okolicznościach, a Barcelona otrzymała za niego 222 miliony euro.

4.08 – Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął drugie miejsce w 74. Tour de Pologne. Triumfatorem został belgijski kolarz Dylan Teuns (BMC).

4-13.08 – Polscy lekkoatleci zdobyli osiem krążków w mistrzostwach świata w Londynie i zajęli ósme miejsce w klasyfikacji medalowej. Na najwyższym stopniu podium stanęli młociarze Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek. Impreza w stolicy Wielkiej Brytanii była też pożegnaniem jamajskiego króla sprint, legendy Królowej Sportu Usaina Bolta. W swoim ostatnim starcie ośmiokrotny mistrz olimpijski zdobył brązowy medal na 100 m.

8.08 – Piłkarze Realu Madryt pokonali Manchester United 2:1 (1:0) i zdobyli Superpuchar UEFA. We wtorek w Skopje bramki dla „Królewskich” zdobyli Casemiro oraz Isco. Dla pokonanych trafił Romelu Lukaku.

10.08 – Reprezentacja Polski zajmuje piąte miejsce, najwyższe w historii, w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Przed biało-czerwonymi są już tylko Brazylia, Niemcy, Argentyna i Szwajcaria.

21-26.08 – Polscy zapaśnicy zdobyli trzy medale mistrzostw świata w Paryżu. Srebro wywalczyli Mateusz Bernatek w stylu klasycznym w kategorii 66 kg i Magomedmurad Gadżijew w stylu wolnym w wadze 65 kg. Z kolei brąz zdobyła Roksana Zasina w kat. 53 kg.

24.08 – Tomasz Marczyński został drugim w historii Polakiem, który wygrał etap wyścigu Vuelta a Espana. Kolarz grupy Lotto-Soudal był najszybszy na szóstym odcinku z Villarreal do Sagunto, a na finiszu wyprzedził rodaka Pawła Poljańskiego (Bora-Hansgrohe), który dzień później również zajął drugie miejsce.

24.08 – Piłkarze Legii Warszawa nie przebrnęli eliminacji Ligi Europejskiej. W ostatniej, decydującej fazie ulegli w dwumeczu mołdawskiej drużynie Sheriff Tyraspol. W fazie grupowej „zaplecza” Ligi Mistrzów nie było żadnego polskiego zespołu.

25-27.08 – Reprezentacja Polski z dorobkiem czterech medali zakończyła udział w mistrzostwach świata w kajakarstwie w czeskich Racicach. Wszystkie miejsca na podium biało-czerwoni wywalczyli w konkurencjach nieolimpijskich.

28.08-10.09 – Dwie polskie tenisistki wystąpiły w wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z „10” Agnieszka Radwańska odpadła w 3. rundzie po porażce z reprezentantką gospodarzy CoCo Vandeweghe (20.), a Magda Linette nie przebrnęła pierwszej rundy, ulegając ówczesnej liderce światowego rankingu Czeszce Karolinie Pliskovej. Triumfowała Amerykanka Sloane Stephens, a wśród mężczyzn Hiszpan Rafael Nadal.

24.08-03.09 – Polscy siatkarze przegrali w Krakowie ze Słowenią 0:3 w barażu o awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy i odpadli z turnieju. To był pierwszy turniej, w którym biało-czerwonych prowadził włoski trener Ferdinando De Giorgi. Po tytuł sięgnęli Rosjanie, którzy w finale pokonali Niemców.

31.08 – Agata Ozdoba zdobyła w Budapeszcie brązowy medal mistrzostw świata w judo w kat. 63 kg. W walce o trzecie miejsce Polka pokonała (waza-ari) urodzoną w Bełchatowie Niemkę Martynę Trajdos.

31.08 – Tomasz Marczyński wygrał 12. etap wyścigu Vuelta a Espana z metą w Antequera Los Dolmenes. Kolarz grupy Lotto-Soudal tym samym powtórzył to, czego dokonał na szóstym odcinku. Czwarte miejsce zajął w czwartek Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe).

WRZESIEŃ

1.09 – Polska przegrała w Kopenhadze z Danią 0:4 (0:2) w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, ale utrzymała prowadzenie w grupie E.

2.09 – Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) wygrał 14. etap wyścigu Vuelta a Espana z metą w Sierra de La Pandera. Został pierwszym polskim kolarzem, który ma w dorobku etapowe triumfy dwóch wielkich wyścigów. W 2014 i 2015 roku wygrywał odcinki Tour de France.

4.09 – Piłkarska reprezentacja Polski pokonała w Warszawie Kazachstan 3:0 (1:0) w meczu eliminacji mistrzostw świata. Biało-czerwoni wciąż są liderami grupy E z trzema punktami przewagi nad Czarnogórą i Danią. Do końca kwalifikacji pozostały dwie kolejki.

6.09 – Polscy koszykarze odpadli z mistrzostw Europy. W Helsinkach przegrali cztery z pięciu meczów w grupie A i zostali sklasyfikowani na 18. pozycji. Tytuł zdobyli Słoweńcy. Nie przegrali w turnieju żadnego spotkania. Do tej pory ich najlepszym osiągnięciem była czwarta lokata w 2009 r. w Polsce.

9.09 – Maja Włoszczowska zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach świata w kolarstwie górskim w australijskim Cairns. Zwyciężyła zdecydowanie jej koleżanka z polskiej ekipy Cross Szwajcarka Jolanda Neff, prowadząc praktycznie od startu do mety.

10.09 – Brytyjczyk Chris Froome z ekipy Sky zwyciężył w zakończonym w Madrycie wyścigu Vuelta a Espana. Po raz ostatni startował słynny hiszpański kolarz Alberto Contador (Trek). W klasyfikacji generalnej zajął piąte miejsce.

13.09 – Jacek Magiera decyzją zarządu klubu został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Legii Warszawa. Jego miejsce zajął Chorwat Romeo Jozak.

13.09 – Paryż i Los Angeles zostały oficjalnie zatwierdzone jako gospodarze letnich igrzysk – odpowiednio – w 2024 i 2028 roku. Wyboru dokonano podczas sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w Limie.

15.09 – Mistrz świata Formuły 1 z 2016 roku Nico Rosberg został menedżerem Roberta Kubicy i ma pomóc Polakowi w powrocie na tor wyścigowy. Niemiecki kierowca, który karierę zakończył w ostatnim sezonie, ma dzielić się obowiązkami z dotychczasowym doradcą Alessandro Alunni Bravim.

17.09 – Michał Kwiatkowski zdobył z brytyjską ekipą Sky brązowy medal kolarskich mistrzostw świata w Bergen w jeździe drużynowej na czas. Zwyciężyła niemiecka drużyna Sunweb, wyprzedzając o osiem sekund amerykańską BMC.

20.09 – Ferdinando De Giorgi nie jest już trenerem polskich siatkarzy – taką decyzję podjął zarząd PZPS. Włoski szkoleniowiec posadę piastował zaledwie dziewięć miesięcy i był piątym obcokrajowcem, któremu powierzono to zadanie.

22.09-1.10 – Polskie siatkarki przegrały w Baku z Turczynkami 1:3 w meczu barażowym o awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy i odpadły z turnieju. Po tytuł sięgnęły Serbki.

23.09 – Holenderka Chantal Blaak została w Bergen mistrzynią świata elity w wyścigu ze startu wspólnego. Katarzyna Niewiadoma była bardzo blisko historycznego, pierwszego medalu dla Polski w kolarstwie szosowym kobiet, ale ostatecznie zajęła piąte miejsce.

23.09 – Napastnik Napoli i reprezentacji Polski Arkadiusz Milik ponownie zerwał więzadła w kolanie i musiał przejść operację. Jego przerwa w grze potrwa znowu kilka miesięcy.

24.09 – Słowacki kolarz Peter Sagan po raz trzeci z rzędu został mistrzem elity w wyścigu ze startu wspólnego. W Bergen wyprzedził na finiszu faworyta gospodarzy Alexandra Kristoffa oraz Australijczyka Michaela Matthewsa.

24.09-1.10 – Trzy sreebrne medale wywalczyli polscy wioślarze w mistrzostwach świata w Sarasocie. Na podium stanęła: polska czwórka podwójna kobiet, czwórka bez sterniczki i dwójka podwójna mężczyzn.

PAŹDZIERNIK

3.10 – Dawid Kubacki zapewnił sobie w niemieckim Klingenthal zwycięstwo w tegorocznej edycji letniej Grand Prix w skokach narciarskich.

5.10 – Polska wygrała z Armenią 6:1 (3:1) w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w Erywaniu. Trzy bramki zdobył Robert Lewandowski, który z 50 trafieniami został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji.

6.10 – Jupp Heynckes został trenerem piłkarzy mistrza Niemiec Bayernu Monachium. 72-letni szkoleniowiec, który w przeszłości pracował już trzykrotnie w tym klubie, podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu. Zastąpił Włocha Carlo Ancelottiego.

7.10 – Kajetan Kajetanowicz z pilotem Jarosławem Baranem (Ford Fiesta R5) po raz trzeci z rzędu zapewnili sobie tytuł rajdowych mistrzów Europy.

8.10. Polska wygrała z Czarnogórą 4:2 (2:0) w ostatnim meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie i po raz pierwszy od 2006 roku weźmie udział w mundialu.

9.10 – Umowa z selekcjonerem reprezentacji Adamem Nawałką została automatycznie przedłużona do mistrzostw świata 2018. Dzień wcześniej biało-czerwoni wywalczyli awans z pierwszego miejsca w grupie E.

19-22.10 – Cztery medale wywalczyli polscy kolarze torowi w mistrzostwach Europy w Berlinie. Jedyne złoto zdobył Alan Banaszek w wyścigu punktowym.

22.10 – Krzysztof Włodarczyk przegrał przez nokaut w trzeciej rundzie walkę w Newark (USA) z broniącym tytułu Muratem Gasijewem o mistrzostwo świata IBF w wadze junior ciężkiej. Rosyjski bokser awansował do półfinału turnieju World Boxing Super Series.

23.10 – Portugalczyk Cristiano Ronaldo po raz piąty został wybrany najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie FIFA. Nagrodę dla najlepszego trenera 2017 otrzymał jego trener z Realu Madryt Francuz Zinedine Zidane. Uroczysta gala FIFA odbyła się w Londynie.

28.10 – Patryk Dudek został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Srebrny medal zapewnił sobie w ostatnich zawodach sezonu Grand Prix w Melbourne. Złoto wywalczył Australijczyk Jason Doyle.

29.10 – Duńska tenisistka Caroline Wozniacki wygrała turniej WTA Finals w Singapurze, pokonując w finale Amerykankę Venus Williams 6:4, 6:4. 27-letnia zawodniczka polskiego pochodzenia po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w tej kończącej sezon imprezie.

29.10 – Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) zapewnił sobie piąty z rzędu tytuł mistrza świata w rajdach samochodowych. W Rajdzie Wielkiej Brytanii zajął trzecie miejsce, ale przed ostatnią eliminacją w Australii już nikt nie jest w stanie go wyprzedzić.

29.10 – Brytyjski kierowca Lewis Hamilton (Mercedes GP) wywalczył czwarty w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1.

LISTOPAD

1.11 – Rosjanin Aleksander Legkow straci złoty medal olimpijski z Soczi zdobyty w biegu narciarskim na 50 km i nie będzie mógł więcej wystąpić w igrzyskach – zdecydował MKOl. Podobnym zakazem został ukarany Jewgienij Biełow. Powodem jest złamanie przepisów antydopingowych. To był dopiero początek dyskwalifikacji. W kolejnych dniach do listy dopisywani byli kolejni sportowcy z Rosji.

Łącznie gospodarze ostatnich igrzysk zimowych stracili za złamanie przepisów antydopingowych 11 medali z Soczi. Pierwotnie Rosja zajęła pierwsze miejsce w tabeli tej imprezy z dorobkiem 33 krążków (13 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych).

10.11 – Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Urugwajem 0:0 w towarzyskim meczu w Warszawie. Spotkanie było oficjalnym pożegnaniem z kadrą bramkarza Artura Boruca, który wystąpił po raz 65. w barwach narodowych.

13.11 – Polska przegrała z Meksykiem 0:1 (0:0) w towarzyskim meczu piłkarskim, który odbył się w Gdańsku. Bramkę dla gości zdobył w 13. minucie Raul Jimenez. To było ostatnie spotkanie biało-czerwonych w tym roku.

13.11- Piłkarska reprezentacja Włoch nie zagra w mistrzostwach świata w Rosji. Italia zremisowała w Mediolanie ze Szwecją 0:0, w pierwszym meczu przegrała 0:1 i zabraknie jej w mundialu po raz pierwszy od 1958 roku. Karierę w kadrze zakończył Gianluigi Buffon.

19.11 – Debliści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z Finem Henrim Kontinenem i Australijczykiem Johnem Peersem 4:6, 2:6 w finale turnieju ATP Finals w Londynie. Żaden polski tenisista nie triumfował jeszcze w męskim mastersie. Wśród singlistów wygrał Grigor Dimitrow, który w finale pokonał Belga Davida Goffin. Debiutujący w kończącej sezon imprezie masters tenisista jest nie tylko pierwszym w historii jej bułgarskim triumfatorem, ale i uczestnikiem.

20.11 – W wieku 64 lat zmarł trener piłkarski Janusz Wójcik. W 1992 roku wywalczył z reprezentacją olimpijską wicemistrzostwo igrzysk w Barcelonie, a w latach 1997-99 prowadził kadrę narodową biało-czerwonych. Od kilku lat miał problemy zdrowotne.

25.11 – Były wiceprezes Piotr Kosmala udzielił wywiadu, w którym ujawnił skandal w Polskim Związku Kolarskim. Jak podkreślił, audyt przeprowadzony w federacji ujawnił nadużycia natury obyczajowej, których skala „była porażająca”. W związku z tą sytuacją minister sportu Witold Bańka wezwał do natychmiastowej dymisji cały zarząd i zagroził wprowadzeniem kuratora. Ze związku zaczęli wycofywać się kolejni sponsorzy. Jedynym, który nie podał się do dymisji był prezes Dariusz Banaszek.

28.11 – Robert Kubica testował bolid zespołu Williams na torze w Abu Zabi. Polak starał się o kontrakt, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji, choć po testach chwalono 33-letniego kierowcę.

GRUDZIEŃ

1.12 – Kolumbia, Senegal i Japonia będą rywalami Polski w grupie H piłkarskich mistrzostw świata 2018 w Rosji. Losowanie odbyło się w Państwowym Pałacu Kremlowskim w Moskwie.

1-17.12 – Polskie piłkarki ręczne zakończyły udział w mistrzostwach świata na 17. pozycji. Po tytuł sięgnęły Francuzki, które w finale w Hamburgu pokonały obrończynie tytułu Norweżki 23:21. W meczu o brąz Holandia wygrała ze Szwecją 24:21.

4.12 – Krzysztof Zwarycz (Budowlani Opole) został w Anaheim wicemistrzem świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii 85 kg. Zwyciężył najlepszy w obu bojach Chilijczyk Arley Mendez. To był jedyny polski medal w tej imprezie.

5.12 – Rosyjski Komitet Olimpijski jest zawieszony na przyszłoroczne zimowe igrzyska w Pjongczangu, ale niektórzy reprezentanci tego kraju będą mogli startować pod flagą olimpijską – poinformował MKOl. Dożywotnio wykluczony został były minister sportu Witalij Mutko.

7.12 – Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Realu Madryt został zdobywcą Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika 2017 roku w plebiscycie „France Football”. To jego piąty triumf. Robert Lewandowski z Bayernu Monachium zajął dziewiąte miejsce.

13.12 – Radosław Kawęcki zdobył srebrny medal w wyścigu na 200 m stylem grzbietowym mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kopenhadze. Polak na imprezie mistrzowskiej rozgrywanej na pływalni 25-metrowej był niepokonany od 2011 roku. Na podium tej imprezy stanęli także: na drugim stopniu Alicja Tchórz za rywalizację na 50 m st. grzbietowym i na najniższym polska męska sztafeta 4×50 m kraulem.

13.12 – Słynny brytyjski kolarz Chris Froome, zwycięzca tegorocznych wyścigów Tour de France i Vuelta a Espana, miał podwyższony poziom salbutamolu, leku na astmę – poinformowała w środę międzynarodowa unia tego sportu (UCI). Lider grupy Sky nie został zawieszony.

16.12 – Real Madryt został pierwszym zespołem w historii piłkarskich klubowych mistrzostw świata, który zdobył trofeum w dwóch kolejnych sezonach. W sobotnim finale w Abu Zabi „Królewscy” pokonali brazylijskie Gremio Porto Alegre 1:0 (0:0).

17.12 – Zenit Kazań pokonał w Krakowie mistrza Włoch Cucine Lube Civitanova 3:0 i został klubowym mistrzem świata. W meczu o trzecie miejsce PGE Skra Bełchatów przegrała z obrońcą tytułu brazylijskim zespołem Sadą Cruzeiro 0:3.

22.12 – Dariusz Banaszek pozostał na stanowisku prezesa Polskiego Związku Kolarskiego – taką decyzję podjęli delegaci na nadzwyczajnym zjeździe w Pruszkowie. W konsekwencji minister sportu Witold Bańka zapowiedział, że w 2018 roku resort nie będzie finansował federacji.

28.12 – W wieku 62 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Stanisław Terlecki.

