PŚ w skokach – Żyła trzeci w Planicy, pierwsza wygrana Eisenbichlera
22 marca 2019

Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w słoweńskiej Planicy. Zwyciężył – po raz pierwszy w karierze – Niemiec Markus Eisenbichler, a drugi był triumfator całego cyklu Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Żyła po raz 11. w karierze stanął na podium zawodów PŚ, a po raz siódmy w tym sezonie; poprzednio 16 lutego w niemieckim Willingen. Dokładnie sześć lat temu – 22 marca 2013 – skoczek z Wisły na Letalnicy był już trzeci, a w piątek potwierdził, że lubi szybować na „mamutach”.

W pierwszej serii uzyskał 242 m, co do ostatniego na liście startowej Kobayashiego było największą odległością. Walczący o małą Kryształową Kulę w lotach Japończyk wyrównał ten wynik, ale ponieważ skakał z niższego rozbiegu, to on był liderem na półmetku. Między nim a Polakiem plasował się jeszcze Eisenbichler – 238,5 m.

W finale Żyła doleciał do 234. metra i objął prowadzenie. Na cieszył się tym faktem zbyt długo, bo metr bliżej wylądował Eisenbichler, ale przewaga z pierwszej serii, a zwłaszcza wyraźnie lepsze noty za styl premiowały Niemca. Wtedy było jasne, że albo on będzie się cieszył się z pierwszego zwycięstwa w karierze, choć w tym roku został już mistrzem świata, albo po raz 13. w sezonie triumfuje Kobayashi.

Azjata uzyskał 220 m i musiał zadowolić się drugim miejscem. Takie rozstrzygnięcie sprawiło, że przed niedzielnym finałem sezonu to Eisenbichler jest – o cztery punkty – bliżej sukcesu w klasyfikacji lotów.

Szanse na włączenie się do walki o Kryształową Kulę w tej specjalności stracili w piątek praktycznie Kamil Stoch i Stefan Kraft.

Polak, który w Planicy zwyciężył już trzykrotnie, w tym w obu konkursach przed rokiem, w obu seriach miał najniższe prędkości dojazdowe i osiągnął 211 oraz 209,5 m. Wystarczyło to do 18. miejsca, najniższego w sezonie w konkursach, w których skakał w obu seriach. Niżej był tylko w Zakopanem, gdzie po 36. pozycji na półmetku nie zakwalifikował się do finału.

Z kolei Austriak, który był na podium w czterech poprzednich zawodach, spisał się niewiele lepiej, a 214 i 213 m pozwoliło mu zająć 14. lokatę.

Bohaterem pierwszej serii w polskim zespole był Jakub Wolny. Osiągnął 235,5 m, czyli o 5,5 więcej niż w najdłuższym dotychczas skoku w karierze. Dzięki rekordowej odległości był piąty, ale w finale wylądował 21,5 m bliżej i spadł na 12. pozycję.

W przeciwnym kierunku powędrował Dawid Kubacki. 222 metry w pierwszej próbie pozwoliło mu zająć 14. pozycję, ale po 230 w drugiej przesunął się na siódme miejsce.

Tuż przed nim sklasyfikowano Szwajcara Simona Ammanna. 37-letni czterokrotny mistrz olimpijski spisał się najlepiej w tym sezonie, a 238 m było najlepszym rezultatem drugiej serii.

W sobotę odbędzie się konkurs drużynowy, a biało-czerwoni mają startować w składzie i kolejności: Wolny, Stoch, Kubacki i Żyła. Na niedzielę zaplanowano kończące sezon zawody indywidualne, tradycyjnie z udziałem czołowej „30” Pucharu Świata

Wyniki:

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 445,0 pkt(238,5 m/233,0)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 438,1 (242,0/220,0)

3. Piotr Żyła (Polska) 437,3 (242,0/234,0)

4. Timi Zajc (Słowenia) 422,5 (240,0/228,5)

5. Domen Prevc (Słowenia) 415,2 (233,5/224,0)

6. Simon Ammann (Szwajcaria) 411,6 (234,5/238,0)

7. Dawid Kubacki (Polska) 405,5 (222,0/230,0)

8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 405,4 (230,0/221,5)

9. Karl Geiger (Niemcy) 404,7 (227,0/226,0)

10. Peter Prevc (Słowenia) 401,5 (225,5/226,5)

11. Jewgienij Klimow (Rosja) 400,0 (228,0/227,0)

12. Jakub Wolny (Polska) 395,6 (235,5/214,0)

…

18. Kamil Stoch (Polska) 378,1 (211,0/209,5)

35. Maciej Kot (Polska) 164,9 (197,0)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 27 z 28 zawodów):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1985 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) 1335

3. Kamil Stoch (Polska) 1264

4. Piotr Żyła (Polska) 1081

5. Robert Johansson (Norwegia) 959

6. Dawid Kubacki (Polska) 948

7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 877

8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 860

9. Timi Zajc (Słowenia) 788

10. Karl Geiger (Niemcy) 729

…

22. Jakub Wolny (Polska) 306

40. Stefan Hula (Polska) 69

47. Maciej Kot (Polska) 25

67. Paweł Wąsek (Polska) 4

Klasyfikacja PŚ w lotach (po 5 z 6 zawodów):

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 311pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 307

3. Piotr Żyła (Polska) 239

4. Kamil Stoch (Polska) 220

5. Stefan Kraft (Austria) 214

6. Dawid Kubacki (Polska) 211

…

10. Jakub Wolny (Polska) 133

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Polska 5547 pkt

2. Niemcy 5182

3. Japonia 4422

