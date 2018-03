Promotor Babiloński: na razie nie będzie walki Kołeckiego z Zimnochem w MMA 0 by dc 7 marca 2018

„Na razie nie będzie walki na zasadach MMA pomiędzy sztangistą Szymonem Kołeckim i bokserem Krzysztofem Zimnochem” – poinformował promotor Tomasz Babiloński, który od niedawna organizuje gale sztuk mieszanych. Kolejna 16 marca w Radomiu.

„Dziesięć lat temu, w kwietniu 2008 roku, właśnie w Radomiu organizowałem jedną ze swych pierwszych gal bokserskich. Gwiazdą wieczoru był Wojciech Bartnik, wciąż ostatni polski medalista olimpijski. Kilka miesięcy wcześniej podczas mistrzostwa świata amatorów w Chicago Krzysiek Zimnoch pokonał Amerykanina Deontaya Wildera, dziś mistrza świata WBC w wadze ciężkiej, gwiazdę zawodowych ringów. Miałem nadzieję, że Zimnoch wystąpi przed radomską widownią, ale póki co musi znaleźć swoją sportową drogę” – powiedział Babiloński.

Na galach pod szyldem „Babilon MMA 3” występuje m.in. mistrz i wicemistrz w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki. Do tej pory wygrał wszystkie pięć walk. Jeszcze do niedawna wydawało się, że szóstym rywalem może być Zimnoch. Babiloński jest zwolennikiem organizowania pojedynków w mieszanych sztukach walki z udziałem pięściarzy, oczywiście po odpowiednim cyklu przygotowań.

„Nie ma jednoznacznej deklaracji od Krzyśka, co planuje dalej ze swoją karierą sportową. Co jakiś czas rozmawiamy, lecz nie ma konkretów. Dlatego temat walki z Szymonem Kołeckim jest w zawieszeniu. Zresztą przejście z ringu do klatki nie może odbywać się na zasadzie wchodzę i walczę, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Marzeniem jest starcie utytułowanego sztangisty z mocnym bokserem, takie zderzenie dwóch światów, ale jeszcze nie teraz” – ocenił promotor.

W Radomiu w walce wieczoru w kategorii 93 kg Kołecki spotka się z Łukaszem Borowskim (4-7), o którym opinia jest taka, że jest lepszym zawodnikiem niż wskazywałby na to jego rekord. Wcześniejsze pojedynki utytułowany sztangista toczył w wadze ciężkiej z limitem 120 kg.

„Na tym etapie kariery Szymon dostał bardzo dobrego rywala, który nie przegrywa przed czasem, łatwo się nie poddaje. Spodziewamy się efektownej walki w stójce, ponieważ Borowski wywodzi się z taekwondo i kickboxingu. Generalnie zgłaszają się do mnie czynni bokserzy, ale bez wielkich nazwisk, dlatego lepiej aby póki co zaistnieli w pięściarstwie. Borowski to wymagający przeciwnik dla Kołeckiego” – stwierdził Babiloński.

Organizator gali Babilon MMA 3, tak jak w boksie, zawsze był zwolennikiem pojedynków polsko-polskich. W Radomiu będzie ich osiem. Ale też odbędą się m.in. walki Rafała Haratyka z Johanem Rommingiem i Daniela Skibińskiego z Davym Gallonem.

„Obaj Polacy to zawodnicy uznani w krajowym MMA i coraz trudniej namówić rodaków na walki z nimi. Dlatego szukaliśmy zagranicznych przeciwników. To będzie dodatkowa gratka dla radomskich kibiców, podobnie jak występ aż czterech miejscowych zawodników. Z kolei najlepszy obecnie radomski bokser Michał Cieślak już w kwietniu wystąpi w Legionowie” – dodał promotor.

(PAP)