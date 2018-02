Pjongczang/biathlon – Polki daleko, złoto Niemki Dahlmeier w sprincie

Laura Dahlmeier wywalczyła złoty medal igrzysk w Pjongczangu w biathlonowym sprincie na 7,5 km. Niemka była o 24,2 s szybsza od Norweżki Marte Olsbu i o 25,8 s od Czeszki Veroniki Vitkovej. Najlepsza z Polek Krystyna Guzik uplasowała się na 28. pozycji.

24-letnia Dahlmeier, siedmiokrotna mistrzyni świata, jako jedyna z czołówki nie spudłowała na strzelnicy. Doskonale poradziła sobie z niską temperaturą (minus 7 stopni Celsjusza) i zmiennym wiatrem. Nie strzelała szybko, często czekała aż zmienią się warunki i to się opłaciło.

Kompletnie nie poradziły sobie za to Polki. Najmniej pudeł zaliczyła Guzik – pomyliła się tylko raz, ale i w biegu nie błysnęła, dlatego zajęła dopiero 28. lokatę i straciła do zwyciężczyni 1.37,1. Dwie karne rundy biegać musiała Weronika Nowakowska, co dało jej 34. miejsce, a na mecie była prawie dwie minuty wolniejsza od Dahlmeier. Po trzy niecelne strzały miały Monika Hojnisz – 45. pozycja (strata 2.14,4) i Magdalena Gwizdoń – 56. (2.29,5).

To oznacza, że biało-czerwone są w trudnej sytuacji przed biegiem na dochodzenie, do którego bierze się czasy ze sprintu.

To pierwszy medal olimpijski Dahlmeier w karierze. Przed czterema laty w Soczi debiutowała i najlepiej wypadła w biegu indywidualnym, w którym zajęła 13. lokatę. Do Pjongczangu przyjechała jako faworytka, mimo że ten sezon nie układał się dla niej idealnie. W trakcie przygotowań musiała mierzyć się z częstymi przeziębieniami. To głównie dlatego cały sztab dmuchał i chuchał na nią w Korei i zakazał kontaktu z innymi zawodnikami oraz dziennikarzami. W Pjongczangu Dahlmeier wystąpi jeszcze w pięciu konkurencjach.

Po raz pierwszy na olimpijskim podium stanęła też Olsbu. Norweżka debiutuje w tak dużej imprezie. W tym sezonie w zawodach Pucharu Świata tylko raz znalazła się w czołowej trójce – na początku sezonu w Oesterdund zajęła trzecie miejsce w biegu na dochodzenie. To jej największy sukces w karierze. W dorobku ma też dwa medale mistrzostw świata – w 2016 roku w Oslo wywalczyła razem ze sztafetą złoty krążek i brązowy w sztafecie mieszanej.

Z kolei Vitkova zna już smak olimpijskiego medalu. Przed czterema laty w Soczi w sztafecie mieszanej zdobyła srebro. W sobotę nie była wymieniana w gronie kandydatek do miejsca na podium, ale była w doskonałej formie biegowej. Na strzelnicy pomyliła się tylko raz i to dało jej brązowy krążek.

Kolejna konkurencja w biathlonowej rywalizacji kobiet zaplanowana jest na poniedziałek – będzie nią bieg pościgowy na 10 km.

(PAP)