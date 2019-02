Piłkarskie MŚ do lat 20 – Kolumbia, Tahiti i Senegal rywalami Polaków 0 24 lutego 2019

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 zmierzy się z Kolumbią, Tahiti i Senegalem w fazie grupowej mistrzostw świata, które od 23 maja do 15 czerwca będą rozgrywane w sześciu polskich miastach. Losowanie grup odbyło się w niedzielę w Gdyni.

Jeszcze przed ceremonią było wiadomo, że gospodarze trafią do grupy A i mecze pierwszej fazy rozegrają na stadionie Widzewa w Łodzi. W losowaniu grup wzięli udział triumfatorzy tej imprezy sprzed lat, Brazylijczyk Bebeto i Portugalczyk Fernando Couto, a także Andrzej Juskowiak i Marek Koźmiński.

W mistrzostwach świata będą rywalizować 24 drużyny, które rozegrają 52 mecze w Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Lublinie, Tychach oraz Bielsku-Białej.

„Jest to szczególny rok dla naszego futbolu, bo Polski Związek Piłki Nożnej obchodzi 100-lecie istnienia. Ten turniej będzie znakomitą okazją do promocji naszego kraju, do poznania polskiej gościnności, kultury, a także kuchni. Jestem przekonany, że będzie to fantastyczna impreza” – powiedział podczas ceremonii losowania mistrzostw prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Popularny „Zibi” podkreślił, że przy wyborze gospodarza tej imprezy Polska została obdarzona przez FIFA szczególnymi względami.

„Widać, że FIFA chce z nami współpracować i ma zaufanie do Polski. Działacze tej organizacji wiedzę, że wspólnie potrafimy zorganizować dobre turnieje. Światowa federacja przyznaje takie imprezy z dwu, a nawet trzyletnim wyprzedzeniem. Nam powierzyła ją osiem miesięcy temu, bo miała przekonanie, że damy radę, a ceremonia losowania pokazała, że jesteśmy na takie wyzwania przygotowani” – stwierdził.

Boniek nie chciał podawać swoich kandydatów do medali, ale nie ukrywa, że liczy na dobry występ biało-czerwonych.

„Na poziomie piłki młodzieżowej bardzo trudno wskazać faworytów. Wystarczy zobaczyć, że w tym turnieju nie zobaczymy takich drużyn jak Anglia, Hiszpania i Niemcy, które zostały wyeliminowane w zeszłorocznych finałach mistrzostw Europy do lat 19. Na pewno nie robimy tych mistrzostw po to, aby się w nie bawić, tylko żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony, dać radość naszym kibicom i zajść w turniejowej drabince jak najdalej. Oczywiście sukces w tej imprezie jest ważny, ale celem nadrzędnym jest to, aby jak najwięcej tych zawodników dotarło w przyszłości do pierwszej reprezentacji” – dodał.

W spotkaniu otwarcia biało-czerwoni zagrają 23 maja z Kolumbią, trzy dni później zmierzą się z Tahiti, a 29 maja z Senegalem. Do 1/8 finału awansują po dwa czołowe zespoły z sześciu grup i cztery z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

Turniej zakończy się 15 czerwca meczem finałowym w Łodzi, a dzień wcześniej w Gdyni zaplanowano spotkanie o trzecie miejsce.

Mistrzostwa odbywają się co dwa lata od 1977 roku. Pierwsze zorganizowano w Tunezji. Najwięcej mistrzowskich tytułów mają na koncie Argentyna – sześć i Brazylia – pięć. W 2017 roku w Korei Południowej tytuł zdobyli Anglicy, którzy w finale pokonali Wenezuelę 1:0. Do tegorocznej edycji te drużyny nie awansowały.

W 1983 roku Polacy stanęli na najniższym stopniu podium, a w 1979 roku wywalczyli czwarte miejsce. Wtedy w MŚ rywalizowało jeszcze 16 zespołów.

Grupy piłkarskich MŚ U-20:

grupa A: Polska, Kolumbia, Tahiti, Senegal

grupa B: Meksyk, Włochy, Japonia, Ekwador

grupa C: Honduras, Nowa Zelandia, Urugwaj, Norwegia

grupa D: Katar, Nigeria, Ukraina, USA

grupa E: Panama, Mali, Francja, Arabia Saudyjska

grupa F: Portugalia, Korea Południowa, Argentyna, RPA

(PAP)