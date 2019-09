Piłkarski PP – trzecioligowy Widzew pokonał Śląsk. Rakietnice na boisku w Wejherowie 0 24 września 2019

Występujący na trzecim szczeblu ligowym Widzew Łódź sprawił niespodziankę w pierwszej rundzie (1/32 finału) piłkarskiego Pucharu Polski. We wtorek wyeliminował Śląsk Wrocław, pokonując wicelidera ekstraklasy 2:0 przed własną publicznością.

Bohaterem spotkania w Łodzi był Marcin Robak, który dwukrotnie trafił do bramki swojego byłego klubu. W 85. minucie biodrem skierował piłkę do siatki po uderzeniu Konrada Gutowskiego, a w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył.

– Cieszę się z tych bramek, ale najważniejsze, że pokonaliśmy bardzo dobrą drużynę, jaką jest Śląsk. Wiedzieliśmy, że jego piłkarze potrafią grać w piłkę, ale pokazaliśmy na tle dobrego rywala, że też mamy swoje atuty, potrafimy kreować sytuacje i grać ofensywnie – zaznaczył 36-letni napastnik, który w poprzednich rozgrywkach był najskuteczniejszym graczem Śląska. Przyznał, że dla niego to był wyjątkowy mecz, ponieważ – jak mówił – we Wrocławiu spędził dwa udane sezony.

Największym echem odbije się prawdopodobnie spotkanie w Wejherowie, gdzie Gryf prowadził z triumfatorem poprzedniej edycji Pucharu Polski Lechią Gdańsk 2:0, ale ostatecznie przegrał 2:3. Uwagę przykuły jednak przede wszystkim wydarzenia z pierwszej połowy, kiedy sędzia zmuszony był przerwać zawody z powodu niewłaściwego zachowania kibiców gospodarzy. Z zajmowanych przez nich trybun strzelano rakietnicami w kierunku murawy (jedną z nich prawie trafiono bramkarza gości Zlatana Alomerovica), a ponadto odpalano race i zadymiono stadion.

– Nie chciałbym ustosunkowywać do tej sytuacji i przerwanego meczu, bo to nie należy do mnie. Zdenerwowałem się tą sytuację, bo to nie jest zwykła rzecz i jeśli ktoś strzela z rakietnic do piłkarzy, to coś jest nie tak. Pierwszy raz coś takiego widziałem, ale nie zamierzam się na ten temat wypowiadać i wolę cedzić słowa, bo nasuwają się różne myśli. Na boisku było sportowo, obie drużyny grały twardo, ale fair i z tego należy się cieszyć – podkreślił trener Lechii Piotr Stokowiec.

We wtorek awans do 1/16 finału wywalczyli też m.in. Lech Poznań i KGHM Zagłębie Lubin. „Kolejorz” pokonał w Głogowie Chrobrego 2:0. Wynik został ustalony w drugiej połowie, a strzelcami bramek byli Christian Gytkjer i Mateusz Skrzypczak. W Kielcach w pojedynku dwóch zespołów ekstraklasy Zagłębie ograło Koronę, a zwycięskiego gola zdobył w 67 min Dawid Pakulski.

W środę zagrają m.in. lider tabeli ekstraklasy Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Cracovia Kraków podejmie tegorocznego finalistę – Jagiellonię Białystok. (PAP)

Wyniki:

wtorek, 24 września

Gryf Wejherowo – Lechia Gdańsk 2:3 (2:0)

Stal Brzeg – Olimpia Elbląg 1:2 (0:1)

Zagłębie II Lubin – Miedź Legnica 2:2 po dogr, karne 1-3

Stilon Gorzów Wielkopolski – Olimpia Zambrów 5:1 (3:1)

Ruch Chorzów – Stomil Olsztyn 3:3 po dogr.karne 3-4

Legia II Warszawa – Wigry Suwałki 2:0 (0:0)

Chrobry Głogów – Lech Poznań 0:2 (0:0)

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Sandecja Nowy Sącz 1:3 (1:2)

Korona Kielce – KGHM Zagłębie Lubin 0:1 (0:0)

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław 2:0 (0:0)