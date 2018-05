Piłkarska LM – Klopp: Zidane i Real działają jak szwajcarski zegarek 0 by dc 25 maja 2018

Trener Zinedine Zidane i prowadzony przez niego Real Madryt funkcjonują jak szwajcarski zegarek – porównał na konferencji prasowej w Kijowie szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp. W sobotę o 20.45 oba zespoły zmierzą się w finale Ligi Mistrzów.

„Zidane to według mnie jeden z pięciu najlepszych piłkarzy w historii. Teraz ma szansę na trzeci z rzędu triumf w Lidze Mistrzów, co nie udało się nigdy żadnemu menedżerowi. Niektórzy mówią, że nie zna się na taktyce, bo jest młodym szkoleniowcem, ale i mnie spotyka podobna krytyka. To dopiero byłby dowcip: w finale spotka się dwóch trenerów, którzy nie mają pojęcia o taktyce. Niestety, muszę być przygotowany na to, że jest tak samo genialnym menedżerem, jakim był piłkarzem” – powiedział o rywalu Klopp.

Liverpool znalazł się w finale Champions League po raz pierwszy od 2007 roku. Real triumfował z kolei w tych rozgrywkach trzykrotnie w ostatnich pięciu sezonach.

„Jestem pewien, że w ostatniej sekundzie przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Realu będą mieli większą pewność siebie niż my, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ten moment o niczym nie zdecyduje. Oni nigdy nie grali z nami, a tę drużynę Liverpoolu stać na to, żeby dokonywać wielkich rzeczy. W futbolu od tego jest taktyka, żeby sprowadzić lepszego rywala do swojego poziomu. A gdy się już jest na równi, można wygrać” – analizował niemiecki szkoleniowiec „The Reds”.

Spytany o największą wartość Liverpoolu, która doprowadziła klub do takiego sukcesu w tym sezonie, odparł: „The spirit” (ang. duch, zapał). Dopiero po chwili uzupełnił wypowiedź.

„Na sto procent to ten duch, który zrodził się w zespole od początku tego sezonu. Kiedy zaczynaliśmy dziewięć miesięcy temu, już wtedy byliśmy solidną drużyną, ale z czasem chłopcy stali się gotowi na wielkie rzeczy. To było możliwe tylko dzięki dobry występom i dobrym wynikom” – ocenił Klopp.

Wcześniej Niemiec prowadził Borussię Dortmund, która w finale Champions League na Wembley w 2013 roku przegrała z Bayernem Monachium 1:2.

„Przed tamtym finałem na pewno byłem dużo bardziej podekscytowany. Nie spodziewałem się, że tak dobre rzeczy spotkają mnie w życiu. Myślałem, że to jedyna taka szansa. Wiedziałem, że chcę to przeżyć jeszcze raz, a moi chłopcy dali mi na to okazję. To napawa mnie ogromną radością. Walczyli o to naprawdę ciężko i na pewno na to zasługują” – powiedział.

Klopp słynie z dobrego nastroju podczas konferencji prasowych, na których często się uśmiecha i żartuje. Nie inaczej było w piątek.

„Mój sposób na zdjęcie presji z zawodników? Od samego początku naszej współpracy obowiązuje zasada: ja jestem odpowiedzialny za porażki, piłkarze są autorami zwycięstw. Tak, przed nami wielki mecz, ale to tylko mecz. Moi zawodnicy nadal mają biegać, podawać, strzelać, główkować i robić wszystko to, co robią najlepiej” – stwierdził trener Liverpoolu.

