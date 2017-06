Piłkarska LE – rywale Jagiellonii i Lecha z Gruzji oraz Macedonii

W tej grupie są już reprezentanci swoich krajów, którzy mieli nieco dłuższe wakacje, m.in. Jacek Góralski i reprezentanci Litwy Arvydas Novikovas i Fiodor Cernych. Jest też słowacki bramkarz Marian Kelemen, który kilka dni temu o kolejny rok przedłużył kontrakt w białostockim klubie, pozyskany po zakończeniu rozgrywek brazylijski obrońca Guilherme Sitya (ostatnio Bruk-Bet Termalica Nieciecza) oraz napastnik Łukasz Sekulski, ostatnio wypożyczony do Piasta Gliwice.

Mamrot dodał, że zmiany w cyklu przygotowań, w związku z dalekim wyjazdem na mecz rewanżowy, nie będzie. “Pierwszy mecz mamy i tak u siebie, więc to co zaplanowaliśmy będzie realizowane na zgrupowaniu” – powiedział.

Trener piłkarzy Lecha Poznań Chorwat Nenad Bjelica krótko po wylosowaniu macedońskiego FK Pelister uruchomił swoje kontakty na Bałkanach. Jego przyjaciel z Macedonii pomoże mu w rozpracowaniu przeciwnika.

“Niewiele wiemy o naszym pucharowym rywalu, ale już rozpoczęliśmy jego analizę. Wszystko po to, by być jak najlepiej przygotowanym do tego dwumeczu. Zadzwoniłem już do mojego przyjaciela z Macedonii, który pomoże nam w przygotowaniach do tego meczu. Już analizujemy tego rywala, analitycy pracują, ja też oglądam mecze i zbieram informacje. Myślę, że na pierwszy mecz będziemy mieli wystarczająco dużo informacji i będziemy dobrze przygotowani” – powiedział Chorwat, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Jak dodał szkoleniowiec, ich przeciwnik gra niezłą piłkę, w składzie ma piłkarzy m.in. z Brazylii i Bułgarii.

“To nie jest łatwy rywal. Musimy być maksymalnie skoncentrowani, żeby awansować do drugiej rundy. Wiemy, że aby wygrać w tym dwumeczu, musimy ciężko popracować. To jasne i każdy z nas to rozumie” – podkreślił.

