Piłkarska ekstraklasa kobiet – Medyk oddaje gwiazdy za symboliczne kwoty 0 by dc 29 stycznia 2018

Reprezentantka kraju Paulina Dudek z Medyka Konin zostanie zawodniczką słynnego Paris St. Germain. Mistrz Polski na transferze nie zarobi jednak wielkich pieniędzy. „Za tę kwotę pozyskamy cztery polskie zawodniczki” – powiedział prezes klubu Roman Jaszczak.

PSG to finalista Ligi Mistrzyń ubiegłego sezonu i jedna z najlepszych obecnie drużyn Starego Kontynentu. Od 2013 roku w paryskim klubie występuje bramkarka Katarzyna Kiedrzynek. Według nieoficjalnych informacji, mistrz Polski zarobi ok. 20 tysięcy euro, a dodatkowo paryżanie zobowiązali się rozegrać w lipcu w Koninie mecz towarzyski z Medykiem lub za rok we Francji.

Dudek to kolejna zawodniczka, która z Konina rusza na podbój Starego Kontynentu. Dwa i pół roku temu Ewa Pajor podpisała kontrakt z niemieckim gigantem VfL Wolfsburg, za nią podążyła Agata Tarczyńska. Z kolei Aleksandra Sikora i Katarzyna Daleszczyk latem ubiegłego roku wybrały włoską Brescię Calcio, a kilkanaście dni temu Bułgarka Liliana Kostowa podpisała umowę z innym włoskim klubem Verona.

Trener i prezes Medyka Roman Jaszczak nie ukrywa, że te transfery to spełnienie jego wizji funkcjonowania klubu.

„To było moje marzenie od zawsze, żeby nasz klub był takim średniakiem europejskim, o którym marzą zawodniczki z południa i wschodu kontynentu. I ten nasz klub ma być odskocznią do wielkiego grania w Europie czy na świecie. Tak się właśnie dzieje, te marzenia się realizują. Nie ukrywam, że wiele tych dziewczyn grając w Lidze Mistrzyń w barwach Medyka wykorzystały szansę na wypromowanie się” – powiedział PAP szkoleniowiec.

Gdyby męski polski klub swoich piłkarzy transferował do takich drużyn w Europie, finansowo był „ustawiony” na kilka lat. Żeński futbol funkcjonuje jednak na innych zasadach.

„Niestety, w tym wszystkim brakuje finansów. Za Ewę Pajor należał nam się ekwiwalent za wyszkolenie 180 tysięcy euro według wyliczeń działu prawnego PZPN. By podjąć walkę w UEFA, musielibyśmy wyłożyć wadium 15 tysięcy franków szwajcarskich. Wtedy nie było stać nas na taką kwotę, a związek nam nie pomógł. To samo dotyczy innych zawodniczek, które odchodziły. Klub nic nie zarobił, gdyż skończyły im się kontrakty. Dopiero teraz za transfery Dudek i Kostowej otrzymamy pieniądze. W przypadku Kostowej to symboliczna kwota, a za Dudek będziemy mogli pozyskać cztery polskie piłkarki” – wyjaśnił Jaszczak.

Jak dodał, gdyby za każdą z tych piłkarek klub otrzymałby kwoty rzędu 15 tysięcy euro, dziś mógłby być na miejscu Slavii Praga, która dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Koninianki te rozgrywki co roku kończą na 1/16 finału.

„Rok temu w sparingu pokonaliśmy w Pradze Slavię, teraz na zgrupowaniu w Żaganiu przegraliśmy 1:5. Tylko, że w tym okresie Czeszki się wzmocniły dwoma zawodniczkami, a z mojego zespołu ubyło 10 dziewczyn. Okazuje się, że dobrze szkolimy, dobrze pracujemy, mamy utalentowaną młodzież, tylko brakuje nam wsparcia i finansów. Innym problemem jest to, że zawodniczki jak przychodzą do Medyka, nie chcą się wiązać długoletnimi kontraktami, tylko najchętniej podpisywały umowy na rok. Żeby można było łatwo odejść” – tłumaczył.

Mimo braku Dudek, Kostowej, a także Marii Ficzay, która opuściła klub z Wielkopolski, koninianki będą walczyć o kolejny mistrzowski tytuł.

„Nie może zmienić się cel w trakcie sezonu, tylko dlatego, że trzy zawodniczki nam odeszły. Nie ma takiej opcji i zrobimy wszystko, by zdobyć piąty tytuł z rzędu. Zamierzamy się wzmocnić, kontrakty już podpisały dwie dziewczyny. To Amerykanka Alice Rogers oraz mająca polskie korzenie Kanadyjka Alice Zając. Jak tylko wpłyną pieniądze za Dudek, na pewno rozejrzymy się na kolejnymi zawodniczkami” – podkreślił Jaszczak.

Piłkarki Medyka zakończyły pierwsze zgrupowanie w Żaganiu. Za tydzień w Ostrawie zagrają sparing z miejscowym klubem Slovacko, a w lutym wyjadą na obóz do Bardejowa, gdzie mają w planach trzy spotkania kontrolne z drużynami słowackiej ekstraklasy.

(PAP)