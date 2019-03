Pierwsze zwycięstwo Chicago Fire 0 30 marca 2019

Chicago Fire odnieśli pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, pokonując na SeatGeek Stadium w Bridgeview New York Red Bulls 1:0. Losy meczu rozstrzygnął samobójczy gol Tima Parkera w 48 minucie, który piłkę odbitą od słupka po strzale Nemanji Nikolica skierował do własnej bramki. Reprezentant Polski Przemysław Frankowski rozegrał całe spotkanie i należał do wyróżniających się postaci sobotniego meczu.

Fire już w pierwszej połowie powinni zapewnić sobie zwycięstwo, jednak podobnie jak w trzech poprzednich spotkaniach, skuteczność nie była ich najmocniejszą stroną. Dwukrotnie próbował szczęścia Aleksander Katai, ale za pierwszym razem strzelił obok słupka, za drugim zaś bramkarz Red Bulls Luis Robles wyczuł jego intencje.

Jeszcze bardziej dogodne sytuacje zaprzepaścił Nikolic, kiedy po idealnym dograniu Frankowskiego nie potrafił pokonać bramkarza, a kilkanaście minut później w sytuacji sam na sam z nim nie trafił do bramki.

Losy meczu rozstrzygnęły się w 48 minucie. Po dośrodkowaniu z głębi pola obrońca gości wybił głową piłkę wprost na nogę Nikolica. Po jego strzale odbiła się ona najpierw od słupka, później od obrońcy Parkera, który wprawdzie zdołał ją wybić, ale wtedy, kiedy przekroczyła ona już linię bramkową.

Wydawało się, że goście ruszą do ataku, szukając szansy na wyrównującą bramkę, ale to gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń i sami dwa razy mieli okazję do podwyższenia wyniku. Strzał Bastiana Schweisteigera obronił bramkarz, a piłka po uderzeniu Frankowskiego, który miał przed sobą już tylko Roblesa, minęła słupek bramki.

W 63 minucie pojawił się na boisku Argentyńczyk Nicolas Gaitan, który w tym tygodniu podpisał z Fire kontrakt. W sobotę niczego wprawdzie jeszcze nie pokazał, ale zdaniem szkoleniowców zespołu, powinien on wzmocnić siłę uderzeniową ofensywy, która w tym sezonie jest wyjątkowo nieskuteczna. Okazję do tego będzie miał w najbliższą sobotę w wyjazdowym spotkaniu Fire z Toronto FC.

(DC)