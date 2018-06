Ostateczna decyzja w sprawie Glika we wtorek 0 by dc 11 czerwca 2018

Kamil Glik we wtorek dołączy do piłkarskiej reprezentacji Polski, która w Warszawie szykuje się do mistrzostw świata. Decyzja o tym, czy będzie mógł wystąpić w turnieju w Rosji zapadnie po wykonaniu testów funkcjonalnych i kolejnej konsultacji medycznej.

„Kamil ma zerwanie trzeciego stopnia więzozrostu barkowego. Wraca do Polski. We wtorek dołączy na zgrupowanie i razem z lekarzem uda się na wykonanie kolejnych testów funkcjonalnych. Wtedy będziemy wiedzieć więcej” – powiedział na wstępie konferencji prasowej na PGE Narodowym rzecznik prasowy reprezentacji i PZPN Jakub Kwiatkowski.

Glik doznał urazu barku w ubiegłym tygodniu podczas treningu reprezentacji w Arłamowie. Po prześwietleniu w Przemyślu piłkarz udał się do Nicei na szczegółowe badania. W poniedziałek przebadał go też lekarz jego klubu AS Monaco.

„Mam od Francuzów zielone światło, jutro wracam do Warszawy i decyzję podejmie lekarz reprezentacji, doktor Jacek Jaroszewski. Jeśli uzna, że mogę wrócić, to jestem (w kadrze na mundial – PAP). Na początku też nie miałem większych nadziei, bo nie mogłem w ogóle ruszyć ręką. Po tygodniu sytuacja się zmieniła, wygląda o wiele lepiej. Mogę normalnie funkcjonować. Mam nadzieję, że dosłownie za kilka dni +wejdę+ już w pełny trening z drużyną i będę do dyspozycji trenera. Na pewno ulżyło mi, że nie będę musiał poddawać się zabiegowi” – powiedział 30-letni obrońca na antenie TVN 24.

O ambicji i harcie ducha Glika przekonywał Nawałka. „Kamil jest wyjątkowym zawodnikiem. Zawsze walczył i starał się przemóc w najtrudniejszych momentach. Wierzę, że tak będzie” – powiedział, choć podkreślił, że decyzję podejmie sztab medyczny.

„Trzymamy kciuki za Kamila, ale zostawmy decyzję lekarzowi” – zaznaczył.

Nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć, czy może się zdarzyć sytuacja, że do Rosji poleci zarówno Glik, jak i trenujący od początku przygotowań z kadrą Marcin Kamiński, szykowany, żeby ewentualnie zastąpić gracza Monaco. Podkreślił jednak, że jeśli będzie szansa na występ Glika w fazie grupowej, to prawdopodobnie znajdzie się on w samolocie do Rosji.

„Jeśli będzie sytuacja, że jest szansa jego występu Kamila nawet w ostatnim meczu grupowym, to decyzja będzie na +tak+. Ale to trudny uraz, jutro czekają nas trudne decyzje. Dlatego nie chcę więcej spekulować. Jedziemy na mistrzostwa świata i wszyscy muszą być w pełnej gotowości” – zauważył szkoleniowiec.

Podobny uraz w przeszłości przytrafił się Kamilowi Grosickiemu.

„Kamil przechodzi rehabilitację i wiem, jak cierpi na stole, bo kiedyś miałem podobną kontuzję. Trzymamy za niego kciuki. Jest silnym zawodnikiem. Wiadomo, czym dla niego jest mundial. Bardzo chce tam być i walczy” – podkreślił kolega z reprezentacji.

Mimo kontuzji Glik znalazł się na przesłanej w miniony poniedziałek do FIFA, a później oficjalnie ogłoszonej, 23-osobowej kadrze biało-czerwonych na mistrzostwa świata w Rosji.

