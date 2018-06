Nawałka wybrał. Na mundial bez Mączyńskiego, znak zapytania przy Gliku 0 by dc 4 czerwca 2018

Krzysztof Mączyński jest wśród piłkarzy, którzy nie zmieścili się w 23-osobowej kadrze na mistrzostwa świata. W poniedziałek trener Adam Nawałka skreślił dziewięć, a właściwie osiem nazwisk z szerokiego składu. Nie wiadomo bowiem, czy do Rosji poleci kontuzjowany Kamil Glik.

Oprócz borykającego się z kłopotami zdrowotnymi 31-letniego Mączyńskiego, pomocnika Legii Warszawa, dotychczas z reguły podstawowego piłkarza kadry Nawałki, w reprezentacji na mundial nie ma też bramkarza Łukasza Skorupskiego (wyeliminowały go problemy zdrowotne), a z piłkarzy z pola: Pawła Dawidowicza, Przemysława Frankowskiego, Tomasza Kędziory, Sebastiana Szymańskiego, Kamila Wilczka i Szymona Żurkowskiego.

„Mam za sobą trudną noc. Musiałem podjąć trudne decyzje. Wiem, co czują piłkarze, którzy nie jadą na mistrzostwa świata. Sam byłem w takiej sytuacji jako zawodnik przed mundialem, gdy po zagraniu w pierwszych mistrzostwach nie mogłem ze względu na uraz pojechać na kolejne. Emocje są bardzo duże, ale dla nas liczy się to, aby jak najlepiej przygotować się do mundialu, wykorzystać potencjał zawodników” – przyznał trener Nawałka.

Jednocześnie zaznaczył, że piłkarze, którzy nie polecą na turniej do Rosji, będą mieli okazję pokazać się w przyszłości w reprezentacji, np. w jesiennych meczach Ligi Narodów UEFA.

W kadrze pozostanie, jako rezerwowy, Marcin Kamiński. Powodem jest informacja o kontuzji barku Kamila Glika. Podczas treningowej gry w tzw. siatkonogę obrońca AS Monaco, jeden z filarów reprezentacji, upadł tak nieszczęśliwe, że doznał urazu i z lekarzem Jackiem Jaroszewskim udał się na badania do szpitala.

„Kamil miał wyjątkowego pecha. Do zdarzenia doszło na boisku do siatkonogi. Pierwotnie lekarze myśleli, że Kamil rozbił sobie głowę. Okazało się, że to uraz barku. Zawodnik razem z naszym doktorem niezwłocznie pojechali do Przemyśla wykonać badania. Kiedy poznamy ich wyniku, okaże się jak poważny jest to uraz” – przekazał Kwiatkowski, a selekcjoner poinformował: „Marcin zostaje z nami. Gdyby okazało się, że Kamil nie będzie mógł polecieć na mundial, jego miejsce zajmie właśnie Kamiński”.

Kwiatkowski przypomniał, że w przypadku ciężkiej kontuzji zmianę w kadrze można przeprowadzić praktycznie w ostatniej chwili przed pierwszym występem w turnieju. „Oficjalnie zmiany w kadrze możemy dokonać nawet 24 godziny przed pierwszym meczem w mundialu” – tłumaczył.

Gdyby 30-letni Glik – 58-krotny reprezentant kraju, zdobywca czterech goli w narodowych barwach – nie mógł zagrać w mundialu, byłaby to już druga wielka impreza, którą straciłby w ostatniej chwili. Przed mistrzostwami Europy w 2012, których Polska była współgospodarzem, ówczesny selekcjoner Franciszek Smuda zrezygnował z niego ograniczając kadrę z 26 do 23 zawodników.

Ośmiu piłkarzy, którzy nie znaleźli uznania w oczach Nawałki i jego współpracowników, jeszcze w poniedziałek opuści zgrupowanie.

„Oprócz Kamińskiego, reszta zawodników, którzy nie polecą z nami do Rosji, po obiedzie pożegna się i wyjedzie z Arłamowa. Drużyna wcześniej poznała decyzję trenera. Z kolei z każdym ze skreślonych graczy selekcjoner rozmawiał indywidualnie po treningu jeszcze na boisku. Wyjaśnił im swoje decyzje, podał powody” – zdradził Kwiatkowski.

Zgrupowanie w Arłamowie zakończy się w czwartek. O godz. 10 rano biało-czerwoni wyjadą do Rzeszowa, skąd polecą do Poznania. Tam dzień później zagrają towarzysko z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

„Nasze przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Przede wszystkim w zespole panuje bardzo dobra atmosfera. Wszyscy z wielką determinacją podchodzili do zajęć. Była ogromna rywalizacji. Mam nadzieję, że praca zawodników, którzy nie znaleźli się na liście powołanych na mundial, będzie przynosiła efekty. Oni w dalszym ciągu liczą się, jeśli chodzi o grę w reprezentacji. Przed nikim nie zamykam drzwi” – podkreślił Nawałka.

Sylwetki polskich piłkarzy powołanych przez Adama Nawałkę na MŚ 2018:

BRAMKARZE:

Bartosz Białkowski

ur. 6 lipca 1987 roku w Braniewie

klub: Ipswich Town

mecze w reprezentacji/gole – 1/0; debiut – 23.03.2018 (0:1 z Nigerią we Wrocławiu)

Łukasz Fabiański

ur. 18 kwietnia 1985 w Kostrzynie nad Odrą

klub: Swansea City

mecze w reprezentacji/gole – 43/0; debiut – 28.03.2006 (2:1 z Arabią Saudyjską w Rijadzie)

uczestnik MŚ 2006, ME 2008, ME 2016

Wojciech Szczęsny

ur. 18 kwietnia 1990 w Warszawie

klub: Juventus Turyn

mecze w reprezentacji/gole – 33/0; debiut – 18.11.2009 (1:0 z Kanadą w Bydgoszczy)

uczestnik ME 2012, ME 2016

OBROŃCY:

Jan Bednarek

ur. 12 kwietnia 1996 w Słupcy

klub: Southampton FC

mecze w reprezentacji/gole – 1/0; debiut – 04.09.2017 (3:0 z Kazachstanem w Warszawie)

Bartosz Bereszyński

ur. 12 lipca 1992 w Poznaniu

klub: Sampdoria Genua

mecze w reprezentacji/gole – 6/0; debiut – 04.06.2013 (2:0 z Liechtensteinem w Krakowie)

Thiago Cionek

ur. 21 kwietnia 1986 w Kurytybie

klub: SPAL Ferrara

mecze w reprezentacji/gole – 17/0; debiut – 13.05.2014 (0:0 z Niemcami w Hamburgu)

uczestnik ME 2016

Kamil Glik

ur. 3 lutego 1988 w Jastrzębiu-Zdroju

klub: AS Monaco

mecze w reprezentacji/gole – 58/4; debiut – 20.01.2010 (3:1 z Tajlandią w Koracie)

uczestnik ME 2016

Artur Jędrzejczyk

ur. 4 listopada 1987 w Dębicy

klub: Legia Warszawa

mecze w reprezentacji/gole – 35/3; debiut – 12.10.2010 (2:2 z Ekwadorem w Montrealu)

uczestnik ME 2016

Michał Pazdan

ur. 21 września 1987 w Krakowie

klub: Legia Warszawa

mecze w reprezentacji/gole – 31/0; debiut – 15.12.2007 (1:0 z Bośnią i Hercegowiną w Kundu koło Antalyi;

mecz nieuznawany przez FIFA)

uczestnik ME 2008, ME 2016

Łukasz Piszczek

ur. 3 czerwca 1985 w Czechowicach-Dziedzicach

klub: Borussia Dortmund

mecze w reprezentacji/gole – 61/3; debiut – 03.02.2007 (4:0 z Estonią w Jerez de la Frontera)

uczestnik ME 2008, ME 2012, ME 2016

POMOCNICY

Jakub Błaszczykowski

ur. 14 grudnia 1985 w Truskolasach

klub: VfL Wolfsburg

mecze w reprezentacji/gole – 97/19; debiut – 28.03.2006 (2:1 z Arabią Saudyjską w Rijadzie)

uczestnik ME 2012, ME 2016

Jacek Góralski

ur. 21 września 1992 w Bydgoszczy

klub: Łudogorec Razgrad

mecze w reprezentacji/gole – 3/0; debiut – 14.11.2016 (1:1 ze Słowenią we Wrocławiu)

Kamil Grosicki

ur. 8 czerwca 1988 w Szczecinie

klub: Hull City

mecze w reprezentacji/gole – 56/12; debiut – 02.02.2008 (1:0 z Finlandią w Pafos; mecz nieuznawany

przez FIFA)

uczestnik ME 2012, ME 2016

Grzegorz Krychowiak

ur. 29 stycznia 1990 w Gryficach

klub: Paris Saint-Germain (ostatnio wypożyczony do West Bromwich Albion)

mecze w reprezentacji/gole – 49/2; debiut – 14.12.2008 (1:0 z Serbią w Kundu koło Antalyi)

uczestnik ME 2016

Rafał Kurzawa

ur. 29 stycznia 1993 w Wieruszowie

klub: Górnik Zabrze

mecze w reprezentacji/gole – 3/0; debiut – 13.11.2017 (0:1 z Meksykiem w Gdańsku)

Karol Linetty

ur. 2 lutego 1995 w Żninie

klub: Sampdoria Genua

mecze w reprezentacji/gole – 19/1; debiut – 18.01.2014 (3:0 z Norwegią w Abu Zabi)

uczestnik ME 2016

Sławomir Peszko

ur. 19 lutego 1985 w Jaśle

klub: Lechia Gdańsk

mecze w reprezentacji/gole – 43/2; debiut – 19.11.2008 (3:2 z Irlandią w Dublinie)

uczestnik ME 2016

Maciej Rybus

ur. 19 sierpnia 1989 w Łowiczu

klub: Lokomotiw Moskwa

mecze w reprezentacji/gole – 49/2; debiut – 14.11.2009 (0:1 z Rumunią w Warszawie)

uczestnik ME 2012

Piotr Zieliński

ur. 20 maja 1994 w Ząbkowicach Śląskich

klub: SSC Napoli

mecze w reprezentacji/gole – 31/4; debiut – 04.06.2013 (2:0 z Liechtensteinem w Krakowie)

uczestnik ME 2016

NAPASTNICY:

Dawid Kownacki

ur. 14 marca 1997 w Gorzowie Wielkopolskim

klub: Sampdoria Genua

mecze w reprezentacji/gole – 1/0; debiut – 23.03.2018 (0:1 z Nigerią we Wrocławiu)

Robert Lewandowski

ur. 21 sierpnia 1988 w Warszawie

klub: Bayern Monachium

mecze w reprezentacji/gole – 93/52; debiut – 10.09.2008 (2:0 z San Marino w Serravalle)

uczestnik ME 2012, ME 2016

Arkadiusz Milik

ur. 28 lutego 1994 w Tychach

klub: SSC Napoli

mecze w reprezentacji/gole – 38/12; debiut – 12.10.2012 (1:0 z RPA w Warszawie)

uczestnik ME 2016

Łukasz Teodorczyk

ur. 3 czerwca 1991 w Żurominie

klub: RSC Anderlecht

mecze w reprezentacji/gole – 15/4; debiut – 02.02.2013 (4:1 z Rumunią w Maladze; mecz nieuznawany przez FIFA)

ZAWODNIK REZERWOWY

Marcin Kamiński – obrońca

ur. 15 stycznia 1992 w Koninie

klub: VfB Stuttgart

mecze w reprezentacji/gole – 5/0; debiut – 16.12.2011 (1:0 z Bośnią i Hercegowiną w Kundu koło Antalyi)

