Nawałka: optymalną formę szykujemy na pierwszy mecz mundialu 0 by dc 11 czerwca 2018

„Optymalną formę szykujemy na pierwszy mecz mundialu” – przyznał trener piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka przed wtorkowym pojedynkiem towarzyskim z Litwą na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie to ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed wylotem do Rosji.

„Każdy mecz to w jakimś sensie finalny sprawdzian, a każdy sprawdzian traktujemy poważnie. Ale optymalną formę, superkompensację, szykujemy na pierwszy mecz mundialu” – powiedział Nawałka na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Selekcjoner poinformował, że po niedzielnym rozruchu wszyscy piłkarze – poza leczącym uraz barku Kamilem Glikiem – są w pełni sił.

„Wszyscy są gotowi do dzisiejszego treningu i mam nadzieję, że po 60 minutach zajęć wszyscy będą gotowi na mecz z Litwą” – dodał.

Nie chciał zdradzić składu, ustawienia czy taktyki.

„Cały czas doskonalimy naszą grę, jeśli chodzi o organizację gry w obronie i ataku. Próbowaliśmy wielu rozwiązań w meczu z Chile i jutro będzie podobnie. Mamy swoje założenia taktyczne do zrealizowania, chcemy uzyskać korzyści szkoleniowe dla całej drużyny. Dlatego pełna mobilizacja i koncentracja” – przyznał szkoleniowiec biało-czerwonych.

Wracając do piątkowego spotkania w Poznaniu zwrócił uwagę, że zawodnicy byli wówczas po ciężkich treningach na zgrupowaniu w Arłamowie i szczególnie w drugiej połowie odbiło się to na ich dyspozycji. „Oczekuję, że jutro będzie lepsza, bo dziś jesteśmy w innym miejscu” – podkreślił.

Przed Euro 2016 we Francji także Litwa była ostatnim rywalem polskich piłkarzy, a mecz w Krakowie zakończył się bezbramkowym remisem.

„To był pożyteczny sprawdzian, zobaczyliśmy czego nam brakuje i szybko skorygowaliśmy. Pamiętam jednak tamto spotkanie głównie przez pryzmat groźnej kontuzji, jakiej nabawił się Kamil Grosicki. To popsuło nastrój i wydawało się, że może nie pojechać na mistrzostwa Europy, ale dzięki jego hartowi ducha i świetnej pracy sztabu medycznego udało się. Zdążyliśmy i Kamil we Francji mógł zagrać” – przypomniał Nawałka.

Czy w związku Litwini będą proszeni o ulgowe potraktowanie jego podopiecznych we wtorek?

„Traktuję takie pytania w kategorii żartu. Nie prosimy rywali ani żeby grali delikatnie, subtelnie, ani o nic innego. Nie tworzymy sztucznej atmosfery. Zaprosiliśmy Litwę ponownie, bo to wartościowy przeciwnik. Czeka nas trudne spotkanie i choć myślimy o mundialu, poziom emocji jest wysoki, to każdy zagra na sto procent, bo każdy chce się pokazać z najlepszej strony i walczy o swoje” – nadmienił selekcjoner.

Jego słowa potwierdził Grosicki.

„Nie myślimy o urazach. Piłka to sport kontaktowy i zawsze coś się może zdarzyć. Ja jednak meczami dochodzę do optymalnej formy, a występy w reprezentacji zawsze traktuję poważnie. Nie inaczej będzie jutro. Ja w każdym razie jestem gotowy” – powiedział skrzydłowy reprezentacji Polski.

Według Arkadiusza Milika wtorkowy mecz to środek do celu, jakim jest jak najlepsze przygotowanie się do MŚ.

„Wiadomo, że z tyłu głowy mamy mundial, ale chcemy się jak najlepiej przygotować do pierwszego spotkania z Senegalem i mam nadzieję, że mecz z Litwą nam w tym pomoże. A dodatkowo w reprezentacji każdy mecz jest ważny” – dodał napastnik FC Napoli.

Poinformował, że czuje się dobrze pod względem fizycznym i psychicznym, ale… „Nie będę składał żadnych deklaracji co do mojej formy. Wolę dobrą dyspozycję pokazać na boisku niż o niej opowiadać, a potem będzie wyglądało to zupełnie inaczej. Boisko wszystko zweryfikuje” – dodał.

Początek meczu Polska – Litwa o godz. 18. Na ostatni sprawdzian przed MŚ PZPN zaprosił 10 tysięcy dzieci wraz z opiekunami.

(PAP)