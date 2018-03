MŚ w kolarstwie torowym – zwycięstwo Sajnoka w omnium 0 by dc 3 marca 2018

Szymon Sajnok zdobył złoty medal w kolarskim wieloboju (omnium) w mistrzostwach świata na torze w holenderskim Apeldoorn. 20-letni Polak wyprzedził po zaciętej walce reprezentanta gospodarzy Jana Willema van Schipa i Włocha Simone Consonniego.

O podziale medali decydował ostatni finisz ostatniej, czwartej konkurencji – wyścigu punktowego.

Pochodzący z Kaszub zawodnik rozpoczął od 11. miejsca w scratchu i drugiej lokaty w wyścigu tempo. W sesji wieczornej wygrał wyścig eliminacyjny i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, z identycznym dorobkiem co Consonni i przewagą sześciu oczek nad van Schipem.

W wyścigu punktowym Polak, Holender i Włoch pilnowali się wzajemnie, a co dziesięć okrążeń zrywali się do walki o punkty. W trudnej sytuacji znalazł się van Schip, który zaliczył upadek, wpadając na Meksykanina Ignacio Prado. Powrócił na tor, gorąco oklaskiwany przez publiczność, ale wywrotka kosztowała go nie tylko siniaki, lecz i stratę jednego punktowanego finiszu. Sajnok próbował zdobyć premię 20 punktów za zdublowanie rywali, atakując razem z broniącym tytułu Francuzem Benjaminem Thomasem. Akcja zapowiadała się obiecująco, jednak nie była skuteczna.

Przed ostatnim, podwójnie punktowanym finiszem trzech zawodników miało szansę na złoto: Sajnok miał na koncie tyle samo oczek co van Schip i o trzy więcej od Consonniego. Polak swobodnie przesunął się na czoło grupy, mając przed sobą tylko niezagrażających mu rywali z Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Minął kreskę na trzeciej pozycji i zdobył cztery punkty, stawiając kropkę nad +i+, a Holender i Włoch nie mieli już sił na ostatni finisz.

„Po eliminacyjnym położył się, wziął różaniec w ręce i zrobił to, co do niego należało! Amen! Brawo Szymon Sajnok!” – napisał na Twitterze jego kolega z reprezentacji Wojciech Pszczolarski.

Sajnok jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy, gdzie szkolił się u wieloletniego trenera kadry szosowej juniorów Waldemara Cebuli. Od tego sezonu reprezentuje barwy grupy zawodowej CCC Sprandi Polkowice. Jak mówi o sobie, jest „Kaszubem z krwi i kości”.

Niezwykłego wyczynu dokonała 21-letnia Dygert, która w ciągu czterech i pół godziny dwukrotnie biła rekord świata na dystansie 3 km, osiągając w eliminacjach 3.20,072, a w finale – 3.20,060. Poprzedni rekord – 3.22,269 – utrzymał się przez osiem lat i należał do innej Amerykanki Sarah Hammer. Dygert zdublowała w wyścigu finałowym szosową mistrzynię świata w jeździe indywidualnej na czas z Bergen Holenderkę Annemiek van Vleuten.

Justyna Kaczkowska zajęła piąte miejsce z rezultatem 3.33,675. Polce zabrakło tylko 0,6 sekundy, aby wystąpić w wyścigu o brązowy medal.

Królem sprintu został Australijczyk Matthew Glaetzer, który w finale pokonał Brytyjczyka Jacka Carlina 2:0. Zdobywca Pucharu Świata Mateusz Rudyk przegrał w ćwierćfinale 0:2 z późniejszym brązowym medalistą, Francuzem Sebastienem Vigierem i ostatecznie zajął piątą lokatę. Wyeliminowany w piątek Damian Zieliński został sklasyfikowany na 22. pozycji.

W madisonie kobiet, który za dwa lata zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich w Tokio, Wiktoria Pikulik i Nikol Płosaj zajęły 14. miejsce, tracąc trzy okrążenia do czołowych duetów. Zwyciężyły Brytyjki Katie Archibald i Emily Nelson. W rywalizacji na 500 metrów ze startu zatrzymanego, bez udziału Polek, tytuł zdobyła Niemka Miriam Welte.

