MŚ koszykarzy – Polska w grupie z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej

Chiny, Wenezuela i Wybrzeże Kości Słoniowej będą rywalami reprezentacji Polski w grupie A mistrzostw świata koszykarzy (31 sierpnia – 15 września). Losowanie odbyło się w sobotę w Shenzen. Biało-czerwoni wystąpią w czempionacie globu po 52 latach nieobecności.

18. edycja koszykarskiego mundialu po raz pierwszy odbędzie się w rozszerzonej formule, z udziałem 32 drużyn. W trakcie 16 dni turnieju odbędą się 92 spotkania.

Gwiazdor NBA Kobe Bryant, wyciągający karteczki z nazwami drużyn podczas ceremonii losowania w Shenzen Bay Arena, miał szczęśliwą rękę dla Polaków.

Gospodarz turnieju Chiny, to najsłabszy zespół w pierwszego koszyka, na który mogli trafić biało-czerwoni. W rankingu FIBA klasyfikowany jest na 30. miejscu. Wenezuela, rewelacja w strefie amerykańskich kwalifikacji, zajmuje w nim 20. lokatę, Wybrzeże Kości Słoniowej ma najniższy ranking spośród wszystkich uczestników MŚ – 64. pozycja. Biało-czerwoni są notowani na 25. miejscu w świecie.

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupach E, w której znalazły się obrońca tytułu USA, Turcja, Czechy i Japonia, F – z Grecją, Brazylią, Czarnogórą i Nową Zelandią oraz H – z Litwą, Australią, Kanadą i Senegalem.

W pierwszej fazie (31 sierpnia – 5 września) rywalizacja toczyć się będzie w ośmiu czterozespołowych grupach. Podopieczni trenera Mike’a Taylora zagrają w Pekinie. W pozostałych grupach gospodarzami będą: Wuhan (B), Kanton (C), Foshan (D), Szanghaj (E), Nankin (F), Shenzen (G) i Dongguan (H).

Do drugiej fazy (6-9 września) awansują po dwa najlepsze zespoły, tworząc cztery czterozespołowe grupy: I (A z B), J (C z D), K (E z F) i L (G z H). W nich każda drużyna rozegra po dwa mecze (zaliczony będzie rezultat z rywalem, z którym wyszło się z grupy). W przypadku miejsca w czołowej dwójce Polacy trafiliby na dwóch z czwórki rywali: Argentyna, Rosja, Korea, Nigeria. Spotkania grupy I odbywać się będa w Foshan.

Do fazy pucharowej (10-15 września: ćwierćfinały – po dwa w Dongguan i Szanghaju, półfinały i finał – trzy mecze w Pekinie) dostaną się po dwie najlepsze ekipy.

Mistrzostwa świata są jednocześnie kwalifikacją do igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Bezpośredni awans uzyska siedem drużyn z mundialu (po dwie najlepsze z Europy i Ameryk, po jednej z Afryki, Azji i Oceanii) oraz gospodarz igrzysk Japonia, a 16 kolejnych zagra w przedolimpijskich turniejach kwalifikacyjnych.

Zespoły z miejsc 3-4 w grupach po pierwszej fazie MŚ w Chinach, także w nowo utworzonych grupach: M (A z B), N (C z D), O (E z F) i P (G z H), rozegrają (6-9 września) po dwa spotkania, które ustalą końcową kolejność na miejscach 17-32 (pierwsze zespoły z nowych grup – lokaty: 17-20, drugie: 21-24, itd.).

„To dla nas bardzo dobre losowanie – powiedział trener reprezentacji Polski Mike Taylor. – Dostaliśmy szansę, na którą mieliśmy nadzieję. Granie przeciwko gospodarzom – Chińczykom będzie oczywiście wielkim wyzwaniem. Jesteśmy jednocześnie pewni, że w Pekinie wszystko będzie najwyższej klasy. Wenezuela i Wybrzeże Kości Słoniowej to bardzo konkurencyjni rywale dla nas. Teraz czas na przygotowania. Na to, aby pracować nad odpowiednim planem na poszczególnych rywali, skautingiem. Dla mnie fantastyczne jest to, że w naszej grupie są drużyny dosłownie z całego świata. Mamy drużynę z Azji, Ameryki Południowej i Afryki. Kolejna rzecz, z której możemy być dumni: pięć z ośmiu czołowych zespołów mistrzostw jest z Europy. W przeszłości graliśmy z tymi zespołami i to w niezłym stylu. Pokazaliśmy już naszą wartość i możemy udowodnić ją na wielkiej scenie na mistrzostwach świata. Wierzymy w to, że mogą się wydarzyć wielkie rzeczy. Mam ogromne zaufanie do trzonu naszego zespołu. Możemy wykorzystać tę sytuację i naprawdę osiągnąć coś wielkiego dla polskiej koszykówki”.

Reprezentacja Polski w mistrzostwach świata wystąpi drugi raz w historii. W 1967 roku na turnieju w Urugwaju drużyna prowadzona przez trenera Witolda Zagórskiego wywalczyła piąte miejsce w gronie 13 zespołów, ustępując tylko Jugosławii, ZSRR, Brazylii i USA.

Podział na grupy mistrzostw świata koszykarzy:

Grupa A (Pekin): Chiny, Wenezuela, Polska, Wybrzeże Kości Słoniowej

Grupa B (Wuhan): Argentyna, Rosja, Korea, Nigeria

Grupa C (Kanton): Hiszpania, Portoryko, Iran, Tunezja

Grupa D (Foshan): Serbia, Włochy, Filipiny, Angola

Grupa E (Szanghaj): USA, Turcja, Czechy, Japonia

Grupa F (Nankin): Grecja, Brazylia, Czarnogóra, Nowa Zelandia

Grupa G (Shenzen): Francja. Dominikana, Niemcy, Jordania

Grupa H (Dongguan): Litwa, Australia, Kanada, Senegal

