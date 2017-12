MŚ 2018 – trener Senegalu: mamy szansę na ćwierćfinał 0 by dc 1 grudnia 2017

Trener reprezentacji Senegalu Aliou Cisse przyznał po losowaniu grup pikarskich mistrzostw świata, że jego zespół może powtórzyć sukces z 2002 roku. „Grupa wcale nie jest łatwa, ale znowu możemy zagrać w ćwierćfinale” – powiedział opiekun jednego z rywali Polski.

Cisse był kapitanem drużyny Senegalu, gdy ta sensacyjnie awansowała do grona ośmiu najlepszych zespołów świata na turnieju rozgrywanym w Korei Płd. i Japonii. Teraz, jako trener reprezentacji, liczy, że piłkarze z tego kraju znów mogą zachwycić piłkarski świat.

„Nasza generacja już odeszła. Nowi piłkarze awansowali do mundialu pierwszy raz od 16 lat. Dla nich to ważne, aby iść do przodu i osiągać nowe cele. Pokazaliśmy, co potrafimy w Pucharze Narodów Afryki, gdzie awansowaliśmy do fazy pucharowej. To był nasz dobry początek. Myślę, że zawodnicy są w stanie napisać nową historię senegalskiego futbolu” – powiedział Cisse.

41-letni trener z uznaniem wypowiedział się też o wszystkich zespołach grupy H.

„Niektórym może wydawać się, że grupa jest łatwa, ale na mundialu nie ma słabych drużyn. Wszystkie mecze będą ciężkie i zacięte. Co do Polski, to wiadomo, jaka to drużyna, w czym tkwi jej siła. Kolumbia gra w MŚ regularnie, a Japonia ciągle robi postępy” – zaznaczył Cisse.

Również piłkarze reprezentacji Senegalu mierzą wysoko w tym turnieju. „Nie boimy się żadnej drużyny” – podkreślił Cheikh Ndoye. Do grupy H trafiły jeszcze Kolumbia i Japonia.

„Grupa jest trudna, ale do grania. Zmierzymy się z zespołami, które dość często występowały w mistrzostwach świata. Wszystko jednak rozstrzygnie boisko, a to pokolenie piłkarzy Senegalu chce walczyć, aby osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż w 2002 roku ćwierćfinał. Uważamy, że ambicją tej grupy zawodników jest dojście do finału” – stwierdził defensywny pomocnik Cheikhou Kouyate.

Senegal dopiero po raz drugi w historii wystąpi w MŚ. Polska po raz ósmy, Japonia i Kolumbia po raz szósty.

„Nie boimy się żadnej drużyny. Na boisku na tym poziomie wszystko może się wydarzyć. Musimy być gotowi. Celem jest iść krok po krok, mecz po meczu. Z prezentowanym przez nas poziomem myślimy o tym, aby zagrać w kolejnej rundzie i zajść tak daleko, jak to możliwe” – powiedział pomocnik Cheikh Ndoye.

(PAP)