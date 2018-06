MŚ 2018 – sparing reprezentacji przełożony z powodu nawałnicy w Arłamowie 0 by dc 2 czerwca 2018

Sparing wewnętrzny piłkarskiej kadry Polski, który zaplanowany był na sobotę na godz. 17 został przełożony na niedzielę na godz. 11, ale bez udziału sędziów, którzy polecą do Rosji na mistrzostwa świata. Powodem była nawałnica, jaka przeszła nad Arłamowem.

Mecz wewnętrzny miał poprowadzić Szymon Marciniak. W spotkaniu zastosowany miał zostać system VAR, za który odpowiedzialny byłby Paweł Gil. Specjalnie na to spotkanie do Arłamowa przyjechali dwaj sędziowie liniowi Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. To polski zespół sędziów na mistrzostwa świata w Rosji.

Do Arłamowa przyjechał też wóz dostosowany do obsługi systemu VAR, a mecz miał być nagrywany przez osiem kamer. To wszystko zostało storpedowane przez nagłą nawałnicę, która rozpoczęła się na około pół godziny przed planowanym sparingiem.

Początkowo planowano przesunąć rozegranie meczu o 40 minut. Jednak po ulewnym deszczu boisko było bardzo nasiąknięte wodą. Gra w takich warunkach groziłaby kontuzjami, a boisko zostało by zniszczone.

„Uznaliśmy, że nie ma sensu narażać zdrowia zawodników. Groźne były przede wszystkim wyładowania atmosferyczne. Podczas gry wewnętrznej będzie zastosowana technologia VAR, ale w innej obsadzie sędziowskiej. Trwa ustalanie szczegółów. Gdyby pogoda nam nie sprzyjała, będziemy na bieżąco reagować. Według prognoz opady nie będą już tak intensywne jak w sobotę” – powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Przez to zmieniły się plany reprezentacji. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 11, ale bez sędziów, którzy znaleźli się w gronie arbitrów na mistrzostwa świata. Ci w sobotę wieczorem opuszczą Arłamów, bo w niedzielę mają zaplanowany wylot do Moskwy. Tam mają się przygotowywać do mistrzostw świata w Rosji. Tym samym odwołany został niedzielny trening reprezentacji, który miał mieć otwarty charakter.

„To na pewno będzie spore rozczarowanie dla kibiców. Jednak postaramy się, aby piłkarze wyszli do osób, które do nas przyjadą w czasie, na który był zaplanowany otwarty trening i będą rozdawać autografy. Zgodnie z planem w sobotę do piłkarzy przyjechały rodziny i mamy zaplanowaną niespodziankę dla nich” – dodał Kwiatkowski.

(PAP)