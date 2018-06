MŚ 2018 – Błaszczykowski: moje prywatne osiągnięcia idą na bok 0 by dc 18 czerwca 2018

We wtorkowym meczu mistrzostw świata z Senegalem w Moskwie Jakub Błaszczykowski może zagrać po raz setny w piłkarskiej reprezentacji Polski. „Najważniejsza jest drużyna, indywidualne osiągnięcia idą na bok” – stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Doświadczony piłkarz VfL Wolfsburg, który w grudniu skończy 33 lata, dotychczas 99 razy grał w narodowych barwach – najwięcej spośród obecnych podopiecznych Adama Nawałki. We wtorek może zagrać po raz setny, ale – jak zaznaczył – to zejdzie na dalszy plan.

„Oczywiście każdy mecz w kadrze jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. I każdy następny. Ale moje prywatne, indywidualne osiągnięcia idą na bok. Najważniejsza jest drużyna. Nie wiem, czy jutro będzie mi dane zagrać od początku. To decyzja trenera. Zawsze liczy się dobro zespołu. Będziemy robić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik” – przyznał przed wieczornym treningiem na stadionie Spartaka.

Polscy piłkarze zaczną mundial jako jedni z ostatnich. Czy to dobrze dla biało-czerwonych, że tak długo czekali na swój premierowy występ?

„Zależy, jak na to patrzeć. Mieliśmy czas, żeby sobie wiele rzeczy przetestować na treningach. Oczywiście to boisko zweryfikuje, czy ten czas działał na naszą korzyć. Ale ja myślę, że jak najbardziej. Przy naszych problemach to było ogromnie ważne, np. przy kontuzji Kamila Glika. Jesteśmy gotowi do jutrzejszego meczu” – dodał Błaszczykowski.

Słowa o dobrym przygotowaniu potwierdził Grzegorz Krychowiak:

„Ciężko ćwiczyłem, żeby tutaj się znaleźć. Odpowiednio przepracowałem okres ostatnich dwóch tygodni, aby być w podstawowej jedenastce. Ale decyzja, jak powiedział Kuba, należy do trenera. Senegal? Mamy ogromny szacunek do naszego rywala, bo ma w szeregach świetnych zawodników. Ale oczywiście wierzymy w swoje umiejętności, znamy swoją wartość i chcemy zdobyć trzy punkty” – podkreślił defensywny pomocnik reprezentacji Polski.

Z kolei Kamil Grosicki przyznał, że oglądał niedawno mecz mundialu Chorwacji z Nigerią (2:0), właśnie pod kątem spotkania Polski z Senegalem.

„Wydaje mi się, że Senegal jest silniejszy niż Nigeria. Dlatego musimy być we wtorek bardzo mocno skoncentrowani. Ale zarazem cieszymy się, że ten mecz już się odbędzie. Mundial się zaczął, czujemy to i teraz my chcemy pokazać się z jak najlepszej strony” – zapowiedział skrzydłowy Hull City.

