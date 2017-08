ME siatkarzy – Kubiak: zabrakło ognia w oczach

„Zabrakło ognia w oczach. Nie wiem dlaczego” – powiedział po przegranym 0:3 meczu ze Słowenią reprezentant Polski Michał Kubiak. Porażka ta sprawiła, że biało-czerwoni nie awansowali do ćwierćfinału i zakończyli udział w mistrzostwach Europy.

„Nie graliśmy dobrze. Słoweńcy radzili sobie dużo lepiej. Można im tylko pogratulować” – powiedział Kubiak, który nie potrafił wyjaśnić dlaczego Polacy obniżyli poziom w porównaniu do dwóch zwycięskich grupowych spotkań z Finlandią i Estonią.

„Te mecze w Gdańsku zagraliśmy na dobrym poziomie. Nieważne, że z drugiej strony siatki była Finlandia i Estonia. Uważam, że gdyby tam był jakikolwiek inny zespół, to też byśmy wygrali. Dzisiaj zabrakło tego ognia w oczach. Nie wiem dlaczego” – zastanawiał się Kubiak, który zwracał uwagę na bardzo dobrą postawę Słoweńców.

„Nawet jak dobrze serwowaliśmy, to oni przyjmowali wszystko w +punkt+. My z kolei nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi na ich mocne zagrywki. Teraz możemy szukać milion wytłumaczeń. Prawda jest jednak brutalna – przegraliśmy 0:3. I odpadamy z mistrzostw Europy. Trzeba się zastanowić co dalej” – stwierdził Kubiak, który zauważył, że od dwóch lat polska reprezentacja nie osiąga zadowalających wyników.

„Ostatnie dwa sezony, to pasmo niepowodzeń tej drużyny. Ciężko nam się podnieść. Teraz mocno wierzyliśmy, że na tym turnieju będzie lepiej. Ciężko pracowaliśmy i znowu coś nie wypaliło. Trzeba wyciągnąć wnioski, podjąć jakieś decyzje i zobaczymy, co się wydarzy” – zastanawiał się Kubiak, który nie chciał składać deklaracji odnośnie swojej przyszłości w reprezentacji.

„Wszyscy teraz jesteśmy zniechęceni. To normalne, ludzkie uczucie, że po niepowodzeniach każdy rzuciłby to w czorty. Ale to jest nasze życie, nasza praca, nie możemy się od tego odciąć całkowicie. Wierzę, że po tych wszystkich porażkach przyjdzie kiedyś zapłata. Nie można cały czas ciężko trenować i wciąż przegrywać. A to nam się ostatnio zdarza. Ja muszę także pomyśleć co dalej, wszystko sobie przeanalizować i odpocząć. To był trudny czas. Trochę poleżałem w szpitalu, trochę pograłem. A jeśli chodzi o te mistrzostwa Europy, to po prostu brak mi słów” – powiedział Kubiak.

Przyjmujący polskiej reprezentacji nie chciał się wypowiadać czy trener Ferdinando De Giorgi powinien dalej pracować z kadrą. „To nie jest pytanie do mnie, to nie jest wina trenera, że tak wypadliśmy. Po prostu zagraliśmy słabo w tym meczu. Trener próbował różnych ustawień i wariantów. Żaden z nich nie wypalił. Jesteśmy słabsi od Słowenii. Gratulacje dla nich i powodzenia w dalszej fazie turnieju” – zakończył Kubiak.

(PAP)