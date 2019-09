ME siatkarzy – Heynen: przyjechaliśmy po złoto, więc brąz teraz nie ucieszy 0 26 września 2019

Trener polskich siatkarzy Vital Heynen przyznał, że jego podopieczni pozwolili Słoweńcom „na ich grę” w półfinale mistrzostw Europy. „Mieliśmy wygrać to spotkanie i przywieźć złoto, więc brąz teraz nie ucieszy” – zaznaczył belgijski szkoleniowiec.

W pierwszym secie biało-czerwoni prowadzili 9:4 i 20:17, ale mimo to przegrali tę odsłonę, a cały mecz 1:3.

„Gdy pozwoliliśmy rywalom na ich grę, to zaczęło się inne spotkanie. Oni zaczęli walczyć, a jak się przegrywasz 0:1 w setach, to wiesz, że czeka cię walka. To nie tak, że się poddaliśmy. Przecież nie przegraliśmy żadnej odsłony do 17” – argumentował Heynen.

Jak dodał, według statystyk mistrzowie świata dobrze serwowali, zwłaszcza w trzeciej odsłonie. „Ale dobrze dysponowani przeciwnicy i tak nie mieli problemu z naszą zagrywką. Świetnie atakowali na wysokiej piłce. Nam brakowało czasem koncentracji. Jak szwankuje ci atak, to musisz nadrabiać do systemem blok-obrona” – analizował Belg.

Niektórzy twierdzili, że trener Polaków wcześniej powinien wpuścić na boisko w miejsce Fabiana Drzyzgi Marcina Komendę, który debiutuje w imprezie rangi mistrzowskiej.

„Nie jestem pewien, czy to by poskutkowało. Ważne było jednak doświadczenie w takim momencie. Poza tym mieliśmy też kłopoty ze środkiem. W tym elemencie nie było u nas idealnie” – podkreślił.

Zapewnił, że czwartkowa porażka nie jest wynikiem złego przygotowania drużyny do turnieju.

„Po prostu rywale byli wystarczająco dobrzy, żeby nas pokonać. Musimy przeanalizować to, by stać się lepszym. Mieliśmy wygrać ten półfinał i przywieźć złoto. Za dwa dni mamy grać o brąz, ale on teraz nie ucieszy” – zaznaczył.

Heynen przekonywał, że porażka w półfinale ME nie jest jeszcze dramatem.

„Każdy musi kiedyś przegrać, taki jest sport. Jeśli w igrzyskach zdobędziemy medal, to powiem, że ta porażka była nam potrzebna. Jeśli przegramy, to stwierdzę: +a niech to, drugi raz przegraliśmy w ważnej imprezie+. Jak na razie nie straciliśmy niczego na drodze przygotowań do igrzysk. I nie przekreśla to naszych szans na złoto w Tokio” – zaznaczył.

(PAP)