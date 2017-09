ME koszykarzy – Hiszpania i Słowenia z kompletem zwycięstw 0 by dc 7 września 2017

Hiszpania to jedyna drużyna, oprócz Słowenii, w mistrzostwach Europy koszykarzy, która awansowała do fazy pucharowej z kompletem zwycięstw. W ostatniej kolejce obrońcy tytułu pokonali Węgrów 87:64 (gr. C), a Pau Gasol został najlepszym strzelcem w historii.

Lider Hiszpanów zdobył 20 punktów, powiększając swój dorobek do 1111; miał także osiem zbiórek i dwie asysty. Zawodnik San Antonio Spurs wyprzedził o siedem punktów kolegę klubowego Francuza Tony’ego Parkera, który w ME nie występuje z powodu kontuzji. Hiszpanie zmierzą się w 1/4 finału z Turcją, która zajęła w gr. D dopiero czwartą lokatę po porażce w ostatniej kolejce z Łotwą 79:89.

Najlepszym w zespole trenera Ainarsa Bagatskisa, byłego gracza Mazowszanki Pruszków i Bobrów Bytom (lata 90. XX w.), był środkowy New York Knicks Kristaps Porzingis, który miał 28 pkt i siedem zbiórek. Łotysze o ćwierćfinał zmierzą się z koszykarzami z Czarnogóry.

Niespodzianką turnieju jest awans z grupy C do 1/8 finału Węgrów i odpadnięcie Czech, siódmej ekipy ME 2015, która w ostatniej kolejce została rozgromiona przez Chorwację 107:69. Liderami Chorwatów byli zawodnicy z NBA: Dario Saric (Philadelphia 76ers) – 18 pkt i 10 zbiórek oraz Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers) – 25 pkt. Koszykarze trenera Aleksandara Petrovica (jest bratem słynnego Drażena, który zginął w wypadku samochodowym w 1993 r. w Niemczech) zajęli drugie miejsce w grupie C.

Występujący w tej samej grupie Czarnogórcy pokonali gospodarza Rumunię 86:69 i zapewnili sobie trzecią lokatę. Ich liderem był mistrz Polski ze Stelmetem BC Zielona Góra Nemanja Djurisic, który miał 14 pkt i siedem zbiórek.

Rosję do sukcesu z Wielką Brytanią 82:70, co oznacza także pierwsze miejsce w wyrównanej grupie D w Stambule poprowadził lider Aleksiej Szwed – miał 30 pkt, osiem asysty i trzy zbiórki. W 1/8 finału Rosję, która ostatecznie zajęła 3. miejsce w gr. D (identyczny bilans meczów 4-1 jak pierwsza Serbia i druga Łotwa), czeka trudny pojedynek z Chorwacją.

Polacy odpadli z rywalizacji w środę, po porażce z Grecją 77:95. Polacy zakończyli Eurobasket na piątej pozycji w gr. A, z jednym zwycięstwem nad Islandią 91:61. Przegrali ze Słoweńcami 81:90, po dwóch dogrywkach z Finami 87:90, Francuzami 75:78 i w decydującym starciu z Grekami.

Wszystkie mecze 1/8 finału (sobota i niedziela) odbędą się już w Stambule. Nowością w programie mistrzostw fazy pucharowej jest brak meczów o miejsca 5-8. Przegrani z ćwierćfinałów zostaną sklasyfikowani na podstawie wyników osiągniętych w turnieju.

(PAP)