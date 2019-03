Małgorzata Dydek w Galerii Sław FIBA 0 26 marca 2019

Jedna z najlepszych koszykarek na świecie Małgorzata Dydek, która zmarła w 2011 roku, zostanie uhonorowana w sierpniu wprowadzeniem do Galerii Sław Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) – poinformowały jej władze.

Będzie drugą osobą z Polski, po Marianie Kozłowskim, byłym prezesie krajowej federacji i działaczu FIBA, która dostąpi tego zaszczytu.

Uroczystość odbędzie się 30 sierpnia w Pekinie, a wszystkie 11 osób uhonorowanych w tym roku zostanie zaprezentowanych publiczności w przerwie meczu otwarcia mistrzostw świata koszykarzy (31 sierpnia). W czempionacie po raz drugi w historii i pierwszy od 1967 r., zagra reprezentacja Polski.

Do Pekinu wybiera się rodzina zmarłej w Brisbane w wieku 37 lat na zawał serca Małgorzaty Dydek – z Australii przyleci mąż oraz synowie David i Alexander, a także ich dziadek i młodsza siostra 132-krotnej reprezentantki kraju – Marta, zaś z Polski – starsza siostra Katarzyna Dydek.

„To wielki zaszczyt dla naszej rodziny, że Gośka została uhonorowana w ten sposób, bo w Galerii Sław są wybitne postaci, a ona była właśnie taką osobą, zresztą nie tylko na parkiecie, lecz i poza nim. Świadczy o tym m.in. nagroda jej imienia przyznawana w Connecticut, gdzie występowała w lidze WNBA, za zaangażowanie w sprawy społeczne.

– Bardzo się cieszymy, choć znając siostrę, to nawet nie wiem, czy by poleciała na tę galę, bo nie przywiązywała wagi do wyróżnień i rekordów. Myślę jednak, że +gdzieś z góry+ cieszy się tak jak my tutaj” – powiedziała PAP Katarzyna Dydek, która razem z Małgorzatą zdobyła w 1999 r. w Katowicach mistrzostwo Europy, jedyny złoty medal w historii tej dyscypliny w Polsce i pierwszy z najcenniejszego kruszcu ME w grach zespołowych.

Małgorzata Dydek, zwana przez przyjaciół „Ptysiem” ze względu na słabość do tych ciastek, odnosiła sukcesy na polskich i światowych parkietach. W kadrze występowała w latach 1992-2003, a podczas pamiętnych ME 1999 została wybrana do pierwszej piątki turnieju i była jego najskuteczniejszą zawodniczką (154 pkt). Grała w najlepszych klubach Europy, m.in. w Hiszpanii i Rosji oraz w lidze WNBA (Utah, San Antonio, Connecticut). Karierę zakończyła w barwach Los Angeles Sparks w 2008 roku. Nadal jest liderką w klasyfikacji wszech czasów amerykańskiej w liczbie bloków – 877.

19 maja 2011 roku Dydek, będąca w czwartym miesiącu ciąży, miała atak serca w swym domu w Brisbane, gdzie po zakończeniu kariery sportowej mieszkała z mężem i dwójką synów. Próba wybudzenia jej ze śpiączki farmakologicznej nie powiodła się. Zmarła 27 maja.

W 2019 r. do Galerii Sław FIBA wprowadzonych zostanie 11 osób wybranych przez środowisko koszykarskie na całym świecie spośród 150 kandydatów. Wśród kobiet obok Polki będzie Brazylijka Janeth Arcain mistrzyni świata z 1994 i wicemistrzyni olimpijska z 1996 r. oraz słynna trenerka zespołów koszykarek Słowaczka Natalia Hejkova, prowadząca obecnie ZVVZ USK Praga, która pięć razy doprowadzała swoje drużyny do mistrzostwa Euroligi.

Wśród mężczyzn zaszczytu dostąpią m.in. Amerykanin Alozo Mourning, mistrz olimpijski z Sydney (2000) i świata z 1994 r., Czech Jiri Zidek senior, olimpijczyk (1972), wicemistrz Europy z Czechosłowacją z 1967 r., ojciec byłego zawodnika Prokomu Trefla Sopot o tym samym imieniu oraz bośniacki szkoleniowiec Bogdan Tanjevic, który z Włochami zdobył złoty medal ME 1999, a z Turcją wicemistrzostwo świata w 2010 r.

Galeria Sław FIBA, zorganizowana na wzór identycznej instytucji w NBA, została powołana w 2007 r. W pierwszym roku wprowadzono do niej 20 osób, w tym 12 koszykarzy wraz z legendarnym graczem Boston Celtics Billem Russellem, który zdobył 11 tytułów mistrza NBA z „Celtami” jako zawodnik i dwa w roli szkoleniowca oraz złoty medal igrzysk z reprezentacją USA w 1956 r. (przed karierą zawodową). W 2017 r. wprowadzono do panteonu sław Dream Team z igrzysk w Barcelonie (1992), czyli pierwszą olimpijską reprezentację USA złożoną z zawodowców z NBA. Drużynę tworzyli najwybitniejsi gracze NBA lat 80. i 90.: m.in. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, David Robinson.

