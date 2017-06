LŚ siatkarzy – Polska – Iran 3:0. Zachowane szanse na Final Six 0 by dc 17 June 2017

Siatkarze reprezentacji Polski pokonali Iran 3:0 (25:17, 25:18, 25:22) w sobotnim meczu turnieju interkontynentalnego Ligi Światowej w Łodzi. To czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w tegorocznych rozgrywkach, które przedłużyło ich szanse na awans do Final Six.