LŚ siatkarzy – Mariusz Wlazły: to był czas na popełnienie błędów 0 by dc 20 June 2017

Dla siatkarskiego mistrza świata Mariusza Wlazłego brak awansu reprezentacji Polski do Final Six LŚ nie był rozczarowaniem i ma to swoje dobre oraz złe strony. “To był czas na pozwolenie siatkarzom na popełnienie błędów i wprowadzenie młodzieży” – powiedział.