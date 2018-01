LM siatkarzy – Skra podbiła Moskwę. ZAKSA wciąż niepokonana 0 by dc 17 stycznia 2018

Siatkarze PGE Skry Bełchatów pokonali na wyjeździe Dynamo Moskwa 3:2 (25:15, 23:25, 25:20, 23:25, 15:12) w 3. kolejce grupy C Ligi Mistrzów. Wygrała również ZAKSA Kędzierzyn Koźle, która pokonała we własnej hali belgijski Noliko Maaseik 3:0 (25:22, 25:20, 25:18). To trzecia wygrana mistrzów Polski, którzy umocnili się na prowadzeniu w grupie E.

Pojedynek w moskiewskim Pałacu Sportu dla obu zespołów był szansą na włączenie się do walki o awans do fazy play off. PGE Skra po dwóch kolejkach pozostawała bez puntu, a Dynamo, które również przegrało dwa pierwsze spotkania, miało na koncie jeden.

Bełchatowianie w pierwszym secie odskoczyli gospodarzom na bezpieczną przewagę (17:10), dominując nad wicemistrzami Rosji w każdym elemencie – świetnie serwowali, dobrze spisywali się również w bloku i ataku. Do piłki setowej asem serwisowym doprowadził Mariusz Wlazły, a kompletnie rozbici moskwianie ostatni punkt oddali autowym atakiem.

W drugim secie miejscowi imponowali mocną zagrywką. Nie popełniali też już tak wielu błędów i przez większość partii mieli inicjatywę. Zawodnicy PGE Skry nie schodzili jednak z dobrego poziomu, dzięki czemu prowadzili 19:18. W końcówce mylił się jednak Bartosz Bednorz, a w decydującej akcji bełchatowianie nie zdołali podbić ataku Dynama, które zwyciężyło 25:23.

Wyrównany był także początek trzeciej partii, lecz przy skutecznej zagrywce i atakach Wlazłego goście odskoczyli na 15:11. Bełchatowianie znów świetnie spisywali się w ataku. Po zbiciu ze środka Karola Kłosa 24:19 – i pewnie triumfowali w tym secie.

W kolejnym inicjatywa należała do moskwian, którzy popełniali mniej błędów. Skra przeżywała trudne chwile, co przekładało się na wynik – 14:18, 22:24. Do tie-breaka doprowadził Krugłow.

Decydującą partię lepiej zaczęli bełchatowianie (6:3). Po asie Bednorza prowadzili 12:9, lecz po chwili gospodarze zmniejszyli straty do jednego punktu (12:11). Po autowym serwisie Dicka Kooya PGE Skra miała dwie piłki meczowe i już pierwszą z nich wykorzystał Wlazły.

ZAKSA rządzi w polskiej ekstraklasie, ale i w Lidze Mistrzów nie ma na nią mocnych. Po pewnym pokonaniu Noliko 3:0 i jest bliska zakwalifikowania się do pierwszej rundy play off.

Pojedynek kędzierzynian z wicemistrzem Belgii miał dość jednostronny przebieg. Tylko pierwszy set przyniósł nieco więcej emocji. Siatkarze Noliko w kolejnych odsłonach nie postawili już wysoko poprzeczki Zaksie. Szczególnie w trzecim secie dominacja gospodarzy nie podlegała już dyskusji.

Zaksa z kompletem zwycięstw zakończyła pierwszą rundę i jest już o krok od awansu do fazy play off, w której wystąpią po dwie najlepsze ekipy z pięciu grup oraz dwa zespoły z trzecich miejsc z najkorzystniejszym bilansem.

(PAP)