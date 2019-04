Liga NBA – Milwaukee Bucks z numerem 1 w play off 0 5 kwietnia 2019

Koszykarze Milwaukee Bucks, dzięki wygranej na wyjeździe z Philadelphia 76ers 128:122, zapewnili sobie pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej NBA i najlepszy bilans w całej lidze. Do rywalizacji play off, która rozpocznie się 13 kwietnia, przystąpią z numerem 1.

Świetną partię ponownie rozegrał Giannis Antetokounmpo, notując 45 punktów, 13 zbiórek i sześć asyst. Grekowi nigeryjskiego pochodzenia nie był w stanie przeszkodzić inny zawodnik uważany za wschodzącą gwiazdę NBA, Kameruńczyk Joel Embiid, który zakończył mecz z dorobkiem 34 punktów i 13 zbiórek.

Bilans 59 zwycięstw i 20 porażek jest najlepszy nie tylko na Wschodzie, ale w całej lidze. Dzięki temu Bucks mają gwarancję, że będą rozpoczynać rywalizację w play off na każdym etapie, nie wyłączając wielkiego finału, jeśli do niego awansują – we własnej hali. Cennym kapitałem jest również to, że jeżeli w play off dojdzie do siódmego, decydującego meczu – jego areną będzie Fiserv Forum w Milwaukee.

„Kozły” mają w dorobku jeden tytuł mistrzowski, wywalczony w 1971 roku. W finale grali też trzy lata później, przegrywając jednak z Boston Celtics.

Do tych sukcesów sprzed blisko pół wieku nawiązał obecny zespół, prowadzony przez Mike’a Budenholzera. Po spotkaniu w Filadelfii szkoleniowiec nie ukrywał wzruszenia. „Ten sezon był wyjątkowy dla naszej drużyny. Jestem dumny ze swoich zawodników” – podkreślił.

Jedynym zgrzytem był incydent w trzeciej minucie gry. Na boisku zaczęli się przepychać Embiid i Eric Bledsoe, po czym gracz gospodarzy odbił piłkę o klatkę piersiową Kameruńczyka. Sędziowie wykluczyli zawodnika „Kozłów” z meczu.

Najbliżej pierwszej lokaty w Konferencji Zachodniej są Golden State Warriors. Obrońcy tytułu łatwo wygrali na wyjeździe z Los Angeles Lakers 108:90, nie forsując swoich liderów Kevina Duranta (15 pkt) i Stephena Curry’ego (7). Już po pierwszej kwarcie, wygranej 39:12, pozbawili złudzeń gospodarzy na korzystny wynik. W szeregach „Wojowników” wyróżnili się tym razem DeMarcus Cousins – 21 punktów i 10 zbiórek oraz Quinn Cook – 18 punktów.

Lakers stracili szansę na grę w play off dwa tygodnie temu, a od tygodnia występują bez swojej gwiazdy LeBrona Jamesa, oszczędzając go na następny sezon.

Na cztery mecze przed zakończeniem sezonu Warriors, mając bilans 54-24, są prawie pewni pierwszego miejsca na Zachodzie. Jedynymi konkurentami pozostają Denver Nuggets (52-26).

(PAP)