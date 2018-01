Liga Narodów – Nawałka w składzie delegacji na losowanie w Lozannie 0 by dc 22 stycznia 2018

Selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka jest w składzie polskiej delegacji na środowe losowanie w Lozannie piłkarskiej Ligi Narodów. To nowe rozgrywki, mające uatrakcyjnić formułę i podnieść znaczenie towarzyskich meczów drużyn narodowych.

Oprócz selekcjonera biało-czerwonych do Szwajcarii udadzą się sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki, wiceprezes PZPN Marek Koźmiński, dyrektor reprezentacji Tomasz Iwan oraz rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski.

Na miejscu spodziewany jest, jako członek Komitetu Wykonawczego UEFA, prezes polskiej federacji Zbigniew Boniek.

„Delegacja PZPN udaje się do Lozanny już we wtorek, wieczorem odbędzie się kolacja dla przedstawicieli poszczególnych federacji” – powiedział Kwiatkowski, który weźmie tam również udział w warsztatach dla oficerów prasowych.

Początek środowego losowania o godz. 12. Cztery godziny później ma zostać podany terminarz rozgrywek.

„Podobnie jak np. w ostatnich eliminacjach mistrzostw Europy terminarz grup zostanie wylosowany komputerowo. Na jakich rywali chcemy trafić? Czekamy, co nam los przyniesie. Wiadomo, że możemy trafić tylko na bardzo silne zespoły” – dodał rzecznik prasowy PZPN.

Rozgrywki zostały podzielone na cztery dywizje (A, B, C i D) na podstawie rankingu UEFA.

Polska znajduje się w pierwszej, teoretycznie najsilniejszej dywizji, ale dopiero w trzecim koszyku (razem z Islandią, Chorwacją i Holandią). Z pierwszego może trafić na Niemcy, Portugalię, Belgię lub Hiszpanię, a z drugiego na Francję, Anglię, Szwajcarię lub Włochy.

W każdej z dywizji powstaną cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każdy kraj mógł rozegrać po cztery lub sześć meczów (systemem mecz i rewanż). W przypadku dywizji A grupy będę składać się z trzech zespołów, czyli Polska rozegra cztery mecze – po dwa z dwoma przeciwnikami.

Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C – 15, a D – 16. Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four. Półfinały i finał zostanie rozegrany w czerwcu 2019 roku.

Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do wyższych dywizji, kosztem najsłabszych w dywizjach A, B i C.

Liga Narodów jest też szansą wywalczenia kwalifikacji na mistrzostwa Europy dla tych, którym ta sztuka nie uda się w tradycyjnych eliminacjach. W mistrzostwach Starego Kontynentu przewidziano cztery takie miejsca – po jednym dla każdej dywizji. Rywalizacja będzie się toczyła w specjalnych barażach pod koniec marca 2020 roku.

(PAP)