Lewandowski: nie myślę o sprawach klubowych

Robert Lewandowski podkreślił, że nie myśli o sprawach związanych ze zmianą klubu i chce jak najlepiej przygotować się do zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. „Od tych spraw mam menedżera” – przyznał napastnik Bayernu Monachium.

W środę niemiecki dziennik „Sport Bild” poinformował, że Lewandowski za pośrednictwem swojego menedżera Piniego Zahaviego poprosił Bayern Monachium o zgodę na transfer do innego klubu. Bayern odmówił oficjalnego komentarza w tej sprawie.

„Tymi sprawami zajmuje się menedżer. Chcę skupić się na przygotowaniach do mundialu. Kompletnie nie myślę o sprawach klubowych. Od tego mam menedżera” – powiedział Lewandowski na środowej konferencji prasowej.

Od wtorku w Arłamowie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

„Jeżeli spojrzeć o ile mniej minut rozegrałem w porównaniu do sezonu poprzedzającego Euro 2016, to jest duża różnica. We Francji brakowało mi nieco świeżości. Jestem pewny, że teraz przygotowania będą lepsze. Świeżość i dynamika przyjdą w odpowiednim momencie” – ocenił Lewandowski.

Czołowego strzelca reprezentacji zabrakło na zgrupowaniu regeneracyjnym w Juracie.

„Przygotowania do mundialu zacząłem dużo wcześniej. Moje myśli były podporządkowane temu, jak będę przygotowany do tego turnieju. Teraz nie zaczynam od zera, tylko jestem już na pewnym poziomie i będę chciał wskoczyć jeszcze wyżej” – przyznał.

We wtorek rano biało-czerwoni ćwiczyli indywidualnie w siłowni, a część na boisku. O godz. 18. rozpocznie się pierwszy wspólny trening.

„Praca na siłowni czasami może dać mi więcej niż na boisku. Z dnia na dzień będziemy decydowali o natężeniu treningów. Zobaczymy jak będę się czuł” – dodał Lewandowski.

Rywalami Polaków na mundialu w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

„Nie ma znaczenia czy teraz mamy silniejszą drużynę niż dwa lata temu na Euro. Gramy z lepszymi rywalami. Pierwszy mecz jest ważny, ale nie najważniejszy. Musimy być przygotowani mentalnie na każdą sytuację. Nie będziemy myśleli tylko i wyłącznie o pierwszym meczu. W trzech spotkaniach chcemy zdobyć punkty. Musimy umieć radzić sobie z problemami i wychodzić z ciężkich opresji” – powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Biało-czerwoni mieli już pierwszą analizę reprezentacji Senegalu.

„Nie oglądałem jeszcze zbyt dużo meczów naszych rywali. Dostałem kilka informacji o naszych przeciwnikach, ale mamy jeszcze sporo czasu na analizę tych drużyn. Nie możemy zbyt wcześniej zaśmiecać sobie głów tymi informacjami. Znam poszczególnych piłkarzy, ale mniej styl gry tych zespołów” – przyznał.

Na mistrzostwach Europy we Francji podopieczni Adama Nawałki doszli do ćwierćfinału.

„Osiągnęliśmy więcej niż chcieliśmy. Jednak takich reprezentacji jak nasza jest wiele. Musimy spokojnie podchodzić do meczów i nie możemy być przemotywowani. Jestem spokojny o piłkarzy, którzy rozegrali mniej minut w tym sezonie. Doświadczenie, które zdobyliśmy we Francji na pewno teraz zaprocentuje” – podkreślił.

Nie chciał deklarować, czy reprezentacja jest w stanie powtórzyć ten wynik na mundialu w Rosji.

„Nigdy nie lubię mówić o tym, co będzie dla nas sukcesem. Chcę, aby reprezentacja rozegrała dobry turniej, a kibice byli z nas dumni. Zobaczymy, co uda nam się osiągnąć. Czasami jeden mecz może zadecydować o losach całego turnieju. Musimy iść małymi kroczkami. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie dla nas sukcesem” – dodał Lewandowski.

Biało-czerwoni w Arłamowie dwa lata temu przygotowywali się do mistrzostw Europy we Francji.

„To nie jest najważniejsze, że wróciliśmy w to miejsce. Na pewno pewne sprawy są łatwiejsze, ale w innym miejscu byłoby podobnie. Nie możemy się przyzwyczajać do jednej ścieżki, bo co by się stało, jeśli na tej ścieżce pojawiłaby się dziura. Jedziemy do Rosji, aby grać na nowych stadionach. Nie można się nastawiać, że wszystko idzie tym samym torem, bo można się rozczarować” – zakończył Lewandowski.

W zgrupowaniu bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.

Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

(PAP)