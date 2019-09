Lekkoatletyczne MŚ – zmienne szczęście Polaków pierwszego dnia rywalizacji 0 27 września 2019

Awans do finału Joanny Fiodorow w rzucie młotem i Kamili Lićwinko w skoku wzwyż to najważniejsze wydarzenia pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Niemiłą niespodziankę sprawiła młociarka Malwina Kopron, która miała walczyć o medal, a nie awansowała do „12”.

„Jest mi bardzo przykro, ale taki jest sport. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji, na rekordy życiowe, ale zabrakło w ostatnim rzucie. Ciężki dzień. Najbardziej żal mi drugiego rzutu, który był ponad 74 metry, ale nie utrzymałam go. Pierwszy też był mocny, bo zostawił niezłą dziurę w słupku” – skomentowała mocno zawiedziona Kopron.

O jej wysokiej dyspozycji mówiono już jakiś czas. Młot na treningach latał bardzo daleko. Ona sama liczyła po cichu na podium, ale po dwóch spalonych próbach, uzyskała w trzeciej jedynie 70,46.

Bardzo zadowolona była z siebie Fiodorow, która potrzebowała jednego rzutu, by uzyskać kwalifikacyjną odległość 72,00. Jej wynik 73,39 był najlepszym w jej grupie i trzecim w eliminacjach.

„Mnie te warunki nie przeszkadzają, bo jak ktoś jest przygotowany do zawodów, to nic mu nie przeszkadza. Plan wykonałam. Miałam oddać dwa rzuty rozgrzewkowe, jeden w eliminacjach i pójść na pobudzenie siłowe. Udało się i teraz finał” – skomentowała krótko.

Szczęśliwa stadion opuszczała też Lićwinko. W trzeciej próbie skoczyła 1,94 m, mimo że wcześniej już się wydawało, że sędziowie postanowią dopuścić do finału 14 zawodniczek (tyle uzyskało 1,92).

„Cieszę się, że się udało, bo finał to był taki plan minimum. Udowodniłam sobie, że jestem w stanie – mimo takich warunków – skoczyć 1,94. Chciałabym do tego coś dorzucić jeszcze w finale, bo wiem, że mnie na to stać” – powiedziała.

Na pytanie, czy coś poważnego stało się z nogą, bo Lićwinko, brązowa medalistka sprzed dwóch lat, wyraźnie utykała, zapewniła: „będę żyć”.

W półfinale 400 m ppł wystąpi Patryk Dobek, który w spokojnym biegu miał czas 49,89.

Anna Sabat długo nie wiedziała, czy uda jej się awansować do półfinału biegu na 800 m. Ostatecznie weszła do niego czasem 2.02,43. Odpadły m.in. Szwajcarka Selina Buchel czy Brytyjka Lynsey Sharp.

„Bieg był prawie perfekcyjny, jedynie nie udało mi się obronić trzeciej pozycji na ostatnich 100 metrach. Większość dystansu byłam bardzo blisko krawędzi i musiałam trzymać równowagę, bo byłam lekko z niej wytrącana. Co chwilę mnie ktoś popychał lub lekko deptał. Ale też ścięło mi nogi. Mimo wolnego biegu, to odczuwam. To na pewno nie był szczyt moich możliwości” – zapewniła.

Sabat debiutuje w mistrzostwach świata i przyznała, że odczuwała pewien stres. „Ale udało mi się uspokoić i nawet boję się, że właśnie zbyt spokojnie podeszłam do tego startu”.

Finał na 3000 m z przeszkodami z trybun obejrzy Alicja Konieczek. Polka była przedostatnia w swoim biegu eliminacyjnym i miała czas 9.48,08.

Kibice na długo zapamiętają obrazek z eliminacji 5000 m, kiedy reprezentant Gwinei-Bissau Braima Suncar Dabo pomagał dobiec do mety słaniającemu się na nogach Jonathanowi Busby’emu z Aruby. Minęli ją prawie pięć minut po zwycięzcy Etiopczyku Selemonie Baredze – 13.24,69.

Na piątek zaplanowana jest jeszcze jedna konkurencja – maraton kobiet. Zawodniczki na trasie pojawią się minutę przed północą miejscowego czasu.

(PAP)