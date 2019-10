Lekkoatletyczne MŚ – jakie wspomnienia pozostaną po Dausze? 0 6 października 2019

Za kibicami, uczestnikami i dziennikarzami lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze. Pełne sprzeczności, znakomitych wyników, trudnych warunków – zarówno tych mieszkaniowych, jak i atmosferycznych. Polacy wrócili do kraju z sześcioma medalami.

Występ biało-czerwonych mógł być lepszy. Po cichu liczono na więcej, ale oficjalnie mówiono o 4-5 medalach. Plan został zatem wypełniony i wszystkie oczy zostały teraz skierowane na najważniejszy sezon czterolecia – olimpijski. Co on przyniesie, trudno teraz prognozować, bo już cztery lata temu nadzieje były wielkie, a start w Rio de Janeiro tego nie potwierdził.

Impreza w Dausze od samego początku była sporym eksperymentem. Kontrowersyjny był już sam termin – przełom września i października lekkoatleci spędzają najczęściej na urlopach, by nabierać sił przed kolejnym sezonem przygotowawczym. Tym razem musieli być w swojej najwyższej dyspozycji. Jednym się udało, drugim nie, ale jeśli chodzi o wyniki, to mistrzostwa świata stały na niesamowitym poziomie.

Przed przylotem lekkoatleci obawiali się pogody – i słusznie. Odczuwalne temperatury były powyżej 50 stopni. „To tak jakby nauczyć się żyć w saunie” – mówił kulomiot Michał Haratyk. Oni jednak zbyt długo w tej „saunie” siedzieć nie musieli. I tu podziękowania w stronę organizatorów. Trudno bowiem wyobrazić sobie lepsze warunki do startu.

Z hotelu na stadion podstawione były klimatyzowane autobusy. Tam zawodnicy musieli przejść zaledwie 100 m, by znaleźć się w hali rozgrzewkowej. A stamtąd kolejne 200 m na stadion. A na samym stadionie warunki były idealne. To także – zdaniem wielu – przyczyniło się do znakomitych wyników. Panowała bowiem stała temperatura ok. 25 stopni, nie było żadnego wiatru – ani nie pomagał, ani nie przeszkadzał.

Narzekać mogli jedynie ci, co startowali w maratonie i chodzie. Konkurencje te ruszały w środku nocy, przy pustych trybunach i w koszmarnych warunkach atmosferycznych. Wielu zawodników lądowało w przygotowanym specjalnie na tę okazję szpitalu polowym. Odwodnienie, wyczerpanie organizmu. To był nietrafiony pomysł.

Przykro było też patrzeć na puste trybuny. Wprawdzie pod koniec imprezy sytuacja się poprawiła, ale w Katarze nikt się tą imprezą nie interesował. Nie pokazywała tego żadna telewizja, nie było żadnych plakatów, ludzie na ulicach nie wiedzieli o czym mowa.

Stadion zapełnił się tylko raz – gdy po złoto skakał wzwyż Mutaz Essa Barshim. On w Katarze jest największą gwiazdą. I było to widać – porywał tłumy i skupiał na sobie wszystkie spojrzenia.

Niewypałem skończyła się tylko jego ceremonia dekoracji. Miała się odbyć tego samego dnia, ale tuż po jego konkursie nie tylko trybuny całkowicie opustoszały, ale i przestało działać nagłośnienie. Trzech medalistów stało przed ciemnym podium przed pustymi trybunami i czekało. Na co? Nie wiadomo. Po kilkunastu minutach zeszli, a ceremonię przełożono na następny dzień. To obraz całych mistrzostw – ciągle czegoś brakowało. Ciągle coś było do poprawy.

IAAF skrytykowany został za kamery w blokach startowych w konkurencjach sprinterskich. Nie spodobało się to lekkoatletkom, które nie chciały mieć filmowanych intymnych części ciała. Federacja obiecała, że wprawdzie kamer nie wyłączy, ale… nie będzie pokazywać z nich obrazu.

Wiele osób zwracało też uwagę na prezentację finalistów konkurencji sprinterskich – z 400 m włącznie. To było prawdziwe świetlne show. Stadion na chwilę gasł, by potem pojedynczo przedstawiać zawodników – tylko dany lekkoatleta był podświetlony, a na tartanie prezentowano jego nazwisko.

„Przechodziły wtedy ciarki” – przyznała Justyna Święty-Ersetic.

Sportowcy narzekali na bardzo słabe warunki mieszkaniowe i jedzenie. „To najgorszy hotel, w jakim chyba kiedykolwiek mieszkałem” – powiedział bez ogródek kulomiot Konrad Bukowiecki.

Sportową ozdobą były rekordy świata. Na 400 m ppł Amerykanki Dalilah Muhammad – 52,16 i dwa amerykańskiej sztafety mieszanej- w eliminacjach i finale – ale ta jest nową konkurencją.

Swoje „pięć” minut mieli także sędziowie, a właściwie komisja odwoławcza. Przyznali dwa brązowe medale w rzucie młotem i na 110 m ppł (skorzystali na tym Wojciech Nowicki i Orlando Ortega). W obu przypadkach wzbudziło to dosyć mieszane uczucia.

Kolejne mistrzostwa świata odbędą się za dwa lata w amerykańskim Eugene.

