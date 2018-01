LeBron James przekroczył granicę 30 tysięcy punktów 0 by dc 24 stycznia 2018

LeBron James został siódmym w historii i zarazem najmłodszym koszykarzem, który przekroczył granicę 30 tysięcy zdobytych punktów w lidze NBA. Pułap ten gwiazdor Cleveland Cavaliers osiągnął w trakcie przegranego 102:114 meczu z San Antonio Spurs.

Obecny dorobek Jamesa, który występuje w NBA od 2003 roku, to 30 021 punktów. 787 brakuje mu do wyprzedzającego go bezpośrednio w klasyfikacji wszech czasów Dirka Nowitzkiego, który jednak wciąż gra w Dallas Mavericks.

„Witam w klubie” – pogratulował Niemiec osiągnięcia Jamesowi.

Liderem zestawienia pozostaje legendarny Kareem Abdul-Jabbar – 38 387 pkt.

„To oczywiście coś wyjątkowego. Przypominam sobie moje pierwszy rzuty do kosza, gdy miałem pięć lat, czy moment, gdy jako dziewięciolatek trafiłem do drużyny. Myślę teraz o wielu osobach, które spotkałem na swojej drodze. Z drugiej strony przecież ja nigdy nie byłem typowym strzelcem, indywidualne rekordy nigdy nie były moim celem. Pracuję zawsze na konto drużyny, a to osiągnięcie jest produktem ubocznym” – przyznał James, który granicę 30 tys. punktów przekroczył jako najmłodszy, mając dokładnie 33 lata i 24 dni.

Kobe Bryant, który dokonał tego, gdy był o rok i 80 dni starszy, także odnotował wyczyn Jamesa. „Dobra robota, bracie” – napisał na Twitterze.

W San Antonio James uzyskał 28 punktów, miał też dziewięć zbiórek i siedem asyst, ale „Kawalerzyści” przegrali 102:114. Z bilansem 27 zwycięstw i 19 porażek zajmują trzecią pozycję w Konferencji Wschodniej.

Wśród rywali pierwszoplanową postacią był LaMarcus Aldridge – 30 punktów, osiem zbiórek i trzy asysty. Dobrze spisał się także zastępujący po raz drugi w podstawowej piątce Francuza Tony’ego Parkera Dejounte Murray – zdobył 19 punktów, odnotował też 10 zbiórek i siedem przechwytów.

„Zagrał bez bojaźni, był opanowany, do tego to świetny obrońca” – ocenił postawę 21-letniego rozgrywającego trener Spurs Gregg Popovich.

„Ostrogi” (31-18) zajmują czwartą pozycję na Zachodzie. Najlepsi w tej konferencji i lidze są obecnie koszykarze Golden State Warriors. Pokonując we własnej hali New York Knicks 123:112 obrońcy tytułu odnieśli 38. wygraną w sezonie.

Stephen Curry z 32 pkt był liderem gospodarzy. Courtney Lee uzyskał 20 dla nowojorczyków, w szeregach których zabrakło narzekającego na ból kolana Kristapsa Porzingisa. 22-letni Łotysz został we wtorek nominowany przez trenerów NBA do występu w Meczu Gwiazd.

Czwartej z rzędu porażki doznali prowadzący w tabeli Konferencji Wschodniej koszykarze Boston Celtics (34-14). Tym razem w Los Angeles z Lakers 107:108.

Pięć sekund przed końcową syreną Kentavious Caldwell-Pope spudłował dwukrotnie z linii rzutów wolnych i goście mieli szansę odwrócić losy spotkania. Rzut Marcusa Smarta z niespełna ośmiu metrów okazał się jednak niecelny.

Wśród Lakers, którzy z bilansem 18-29 plasują się obecnie na 11. miejscu na Zachodzie, wyróżnił się zdobywca 28 punktów Kyle Kuzma. 17 z nich odnotował w ostatniej kwarcie. „Celtom” nie pomogły 33 punkty Kyrie Irvinga.

