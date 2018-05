Kuczyński trzecim Polakiem w samotnym rejsie non stop dookoła świata 0 by dc 17 maja 2018

38-letni Szymon Kuczyński, witany w czwartek w angielskim Plymouth, został trzecim Polakiem, który na jachcie „Atlantic Pufiin” długości 6,36 m samotnie opłynął świat bez zawijania do portów. Zamknięcie wokółziemskiej pętli zajęło mu 271 dni 10 godzin i 29 minut.

W rozmowie z mediami podkreślił, że jest szczęśliwy, bowiem wszystko poszło zgodnie z planem. Pytany o inspirację dla podróży tłumaczył, że „może to coś od rodziców, a może to książki, które przeczytałem w młodości i jakoś mnie tam napędzają. Mam problem z tym, żeby siedzieć za długo na tyłku i nic nie robić; wolę aktywny tryb życia” – powiedział urodzony 15 października 1980 roku w Sulechowie Kuczyński.

Jak przyznał, na trasie zdarzały mu się momenty kryzysowe, kiedy miał m.in. problemy z masztem, ale ze śmiechem dodał, że później wziął się do roboty i dopłynął. Po zejściu na ląd nie mógł się doczekać normalnego prysznica, bo „na łódce nie ma normalnej toalety, człowiek myje się w wiaderku. Teraz zrealizuję ten plan, jestem dosłownie 20 metrów od prysznica” – dodał z uśmiechem.

Kuczyński rozpoczął rejs 19 sierpnia 2017 roku. W październiku minął Przylądek Dobrej Nadziei, w grudniu Leeuwin, a 4 lutego Horn. Jak zapewnił, w trakcie rejsu nie cierpiał na samotność, zwracając uwagę, że to jednak bardzo indywidualna sprawa. „Ja nigdy nie miałem kłopotów z samotnością. Zakładam, że to stan przejściowy i wykorzystuję to maksymalnie” – zaznaczył.

Wspomniał też, że w trakcie podróży zastanawiał się już nad przyszłymi projektami, ale odmówił ujawnienia szczegółów.

„Atlantic Puffin” to najmniejszy jacht, który opłynął świat w rejsie non stop wokół Wielkich Przylądków. Tego typu Maxusy 22 projektowane przez Jacka Daszkiewicza produkowane są w stoczni Northman.

„Rejs Szymona Kuczyńskiego to jeden z największych wyczynów w historii żeglarstwa. Opłynięcie globu w rejsie non stop na tak małym jachcie stawia go w gronie najwybitniejszych współczesnych żeglarzy” – podkreślił redaktor naczelny miesięcznika „Żagle” Waldemar Heflich.

Zaznaczył też, że jest drugim polskim żeglarzem, który ma w dorobku dwa samotne rejsy dookoła świata (w latach 2014-2016 z zawijaniem do portów trasą pasatową przez Atlantyk, Kanał Panamski, oceany Spokojny oraz Indyjski i dookoła Przylądka Dobrej Nadziei). Przed nim był tylko Krzysztof Baranowski („Polonez” i „Lady B.”).

Natomiast w samotnym rejsie bez zawijania do portów Kuczyński jest trzecim Polakiem po Henryku Jaskule i Tomaszu Lewandowskim.

Jaskuła okrążył Ziemię na „Darze Przemyśla” płynąc tzw. trasą z wiatrem, poczynając od Przylądka Dobrej Nadziei. Rejs trwał 344 dni. Zakończył się w Gdyni 20 maja 1980 roku.

Z kolei pochodzący z Iławy Lewandowski zapisał się w historii jako szósty żeglarz na świecie, który na jachcie „Luka” (w towarzystwie psa o imieniu Wacek rasy Jack Russell terrier) opłynął glob samotnie non-stop w kierunku na zachód, czyli pod przeważające prądy i wiatry. Po 392 dniach oraz pokonaniu 28 710 mil morskich (od 6 marca 2007 do 1 kwietnia 2008) powrócił do meksykańskiej Ensenady. Zmarł 13 lipca 2012 roku w wyniku zawału serca na pokładzie swojego jachtu w okolicy panamskiej wyspy Isla Grande.

Po kilkudniowym postoju w porcie Plymouth Kuczyński wypłynie do Polski. Powitanie w kraju odbędzie się w marinie Kamień Pomorski – prawdopodobnie 9 czerwca.

