Hope Solo kandydatką na prezesa amerykańskiej federacji piłkarskiej
8 grudnia 2017

Była bramkarka reprezentacji USA Hope Solo ogłosiła, że będzie kandydować na stanowisko prezesa rodzimej federacji piłkarskiej (USSF). Dotychczasowy szef związku Sunil Gulati niespełna tydzień temu zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o czwartą kadencję.

Decyzję Gulatiego, który został wybrany po raz pierwszy w 2006 roku, wiele osób wiązało z brakiem wywalczenia awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata przez męską reprezentację.

„Wiem dokładnie, co amerykańska federacja musi zrobić i wiem, jak to zrobić. Mam też w sobie hart ducha, by to zrealizować. Zawsze chciałam się poświęcać dla spraw, w które wierzę i jestem przekonana, że nie ma lepszego poświęcenia niż walka o równość szans, prawość i uczciwość zwłaszcza w organizacji takiej jak USSF, która może tak wiele dać naszej społeczności w całym kraju” – zaznaczyła Solo we wpisie na Facebooku.

Jest jedną z dziewięciorga kandydatów na nowego szefa USSF. W tym gronie znalazły się dwie kobiety. Wybory odbędą się w lutym.

„My, Amerykanie, straciliśmy wiarę w nasz system, naszych trenerów, w nasze metody wyszukiwania talentów i we władze krajowej federacji. Musimy się teraz skupić ponownie na naszych celach i zjednoczyć się jako środowisko piłkarskie, by zrealizować zmiany, których pragniemy” – argumentowała 36-letnia Amerykanka.

W drużynie narodowej rozegrała 202 mecze, z których 153 zakończyły się zwycięstwem jej zespołu. Jest dwukrotną złotą medalistką olimpijską (2008, 2012) i mistrzynią świata z 2015 roku. W turnieju olimpijskim w Rio de Janeiro zawodniczki z USA odpadły w ćwierćfinale po porażce ze Szwedkami. Solo nazwała później rywalki tchórzami, odnosząc się w ten sposób do ich defensywnego stylu gry. Została za to zawieszona, a do kadry już nie wróciła.

W ubiegłym roku ona i jej cztery koleżanki z boiska pozwały do sądu macierzystą federację, domagając się wyższych płac i wskazując na przepaść finansową, jaka dzieli je w porównaniu z męską drużyną narodową.

Bramkarka była zamieszana też w kontrowersje pozaboiskowe. Np. w 2014 roku mówiono o niej w kontekście sprawy przemocy domowej, do której miało dojść u jednego z jej krewnych.

