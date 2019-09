Formuła 1 – triumf Hamiltona w Soczi. Kolejna kompromitacja Williamsa 0 29 września 2019

Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Rosji, 16. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Obaj kierowcy Williamsa – Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell – zakończyli udział w imprezie niedługo za półmetkiem.

Drugie miejsce na torze w Soczi zajął partner Hamiltona z teamu – Fin Valtteri Bottas. Trzeci był reprezentant Monako Charles Leclerc z Ferrari.

Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Bottas jest drugi, do Brytyjczyka traci już 73 punkty. Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć imprez.

Do ok. połowy dystansu wyścig układał się po myśli włoskiego teamu: prowadził Niemiec Sebastian Vettel, a drugi był Leclerc. Jednak w bolidzie tego pierwszego doszło do awarii silnika. Sędziowie zdecydowali o wprowadzeniu wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, co praktycznie wszyscy kierowcy wykorzystali na zmianę opon. W zamieszaniu największą korzyść odnieśli Hamilton i Bottas, którzy wyprzedzili Leclerca.

„To niesamowity rezultat, biorąc pod uwagę, jak szybkie Ferrari było na starcie. Trudno było dotrzymać rywalom kroku” – przyznał Hamilton.

Ferrari cieszyło się ze zwycięstw swoich zawodników w poprzednich trzech rundach. W Belgii i we Włoszech triumfował Leclerc. W Singapurze kierowca z Księstwa był drugi, a najlepszy okazał się Vettel.

Niemiec, który startował w Rosji z trzeciego miejsca, już na pierwszym zakręcie znalazł się przed kolegą z teamu oraz Hamiltonem. Leclerc pomógł mu w tym, zgodnie z założeniami Ferrari sprzed wyścigu. Później jednak Vettel miał oddać młodszemu koledze pozycję, ale nie posłuchał polecenia.

„Taktyka była taka, że miałem pociągnąć za sobą (Vettela – PAP), żebyśmy już na końcu prostej zajmowali dwa pierwsze miejsca. Nie wiem, będę musiał porozmawiać o tym z zespołem…” – stwierdził na mecie Leclerc.

Kierowcy Williamsa wycofali się prawie równocześnie z Vettelem. Kubica jechał na ostatniej, 18. pozycji, Russell trzymał się w połowie drugiej dziesiątki. Na jednym z zakrętów Brytyjczyk nie zapanował jednak nad samochodem i uderzył w bandę.

Z kolei Kubica zjechał do alei serwisowej i wysiadł z bolidu. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Formuły 1, była to decyzja brytyjskiego teamu.

Russell nie ukończył wyścigu po raz drugi z rzędu. Dotychczas w tym sezonie na mecie zawsze był przynajmniej jeden z kierowców Williamsa.

„Jestem bardzo rozczarowany całym weekendem. Niezależnie od okoliczności trzeba spróbować wszystkiego, by zaprezentować się możliwie najlepiej. Taki też był mój cel. Po wypadku George’a (Russella, drugiego kierowcy Williamsa – PAP) zespół postanowił zatrzymać moje auto, by oszczędzić części zamienne” – tłumaczył Kubica, który,choć nie ma szans na wysokie lokaty, to miał cel, by w pierwszym po latach sezonie w roli pełnoprawnego kierowcy F1 ukończyć wszystkie wyścigi.

„Wyścig w Japonii coraz bliżej, a my nie jesteśmy w łatwej sytuacji” – dodał Kubica, który – co już wiadomo – po sezonie rozstanie się z brytyjskim teamem.

W momencie wycofania Kubica, który po raz pierwszy ścigał się w Soczi, jechał na ostatniej, 18. pozycji, Russell był w połowie drugiej dziesiątki. Na jednym z zakrętów Brytyjczyk nie zapanował jednak nad samochodem i uderzył w bandę, co oznaczało koniec jego jazdy. Polak po chwili zjechał do alei serwisowej, wysiadł z bolidu i już do niego nie wrócił.

„Cały zespół jest sfrustrowany tym, co się stało. To był trudny i nieprzyjemny dzień” – podkreślił Dave Robson, starszy inżynier wyścigowy Williamsa.

Jak wyjaśnił, do wypadku Russella doszło w wyniku zablokowania przedniego koła jego auta, choć Brytyjczyk już wcześniej miał problemy techniczne.

„Niedługo później zdecydowaliśmy się wycofać Roberta, aby zaoszczędzić części przed intensywnymi wyścigami kończącymi sezon. Dwa tygodnie byliśmy w drodze, dwa tygodnie poświęciliśmy na przygotowania, a sposób, w który się one zakończyły, jest mocno rozczarowujący” – dodał Robson, cytowany na stronie internetowej ekipy z Grove.

Wyniki GP Rosji:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:33.38,992

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 3,829 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 5,212

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 14,210

5. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 38,348

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 45,889

7. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 48,728

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 57,749

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 58,779

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 59,841

11. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1.00,821

12. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 1.02,496

13. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.08,910

14. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 1.10,076

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1.13,346

nie ukończyli:

George Russell (W. Brytania/Williams), Robert Kubica (Polska/Williams),

Romain Grosjean (Francja/Haas), Daniel Ricciardo (Australia/Renault),

Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari)

klasyfikacja kierowców (po 16 z 21 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 322 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 249

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 215

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 212

5. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 194

6. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 69

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 66

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 52

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 35

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 34

11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 34

12. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 33

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 33

14. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 31

15. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 20

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 19

17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 8

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4

19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1

20. George Russell (W. Brytania/Williams) 0

klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 571 pkt

2. Ferrari 409

3. Red Bull 311

4. McLaren 101

5. Renault 68

6. Toro Rosso 55

7. Racing Point 52

8. Alfa Romeo 35

9. Haas 28

10. Williams 1

