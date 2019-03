El. ME 2020 – Brzęczek: mamy małą epidemię, Piątek wśród chorych 0 23 marca 2019

Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński i Piotr Zieliński nie wzięli udziału w sobotnim treningu reprezentacji Polski, która w niedzielę podejmie w Warszawie Łotwę w eliminacjach mistrzostw Europy 2020. Ośmiu piłkarzy dopadła epidemia, a wśród nich jest Krzysztof Piątek.

W czwartek w Wiedniu biało-czerwoni wygrali z Austrią 1:0 po bramce Krzysztofa Piątka. Nie wiadomo jednak czy napastnik AC Milan zagra w niedzielę, ponieważ zmaga się z wirusem.

„Każdy scenariusz jest możliwy. Mamy w zespole małą epidemię. W sobotnim treningu nie wezmą udziału Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński. Początkowo w hotelu miał zostać również Piątek, ale ostatecznie rozpocznie zajęcia z kolegami. Infekcja zaatakowała w sumie ośmiu piłkarzy, m.in. też Mateusza Klicha i Wojciecha Szczęsnego, ale oni wezmą udział w treningu” – powiedział Brzęczek podczas sobotniej konferencji prasowej na PGE Narodowym.

Dolegliwości wiążą się przede wszystkim z bólem gardła.

„Pierwszym, który miał takie problemy jeszcze przed meczem z Austrią, był Arkadiusz Milik. Być może w hotelu w Wiedniu coś złego działo się z klimatyzacją, ponieważ wielu zawodników miało takie same objawy. Nasz sztab medyczny pracuje na pełnych obrotach, aby wirus nie rozpowszechniał się dalej” – tłumaczył Brzęczek.

W sobotnich zajęciach nie wziął udziału również Zieliński, który doznał urazu pleców w czwartkowym spotkaniu z Austrią. Z kolei Piątek wyszedł na boisko, ale ćwiczył indywidualnie.

„Mam nadzieję, że nie spotkają nas kolejne niespodzianki. Do godz. 24 musimy zgłosić 23-osobową kadrę, także wieczorem podejmiemy decyzje. Duży wpływ na to ma wieczorny trening” – podkreślił selekcjoner.

W innym czwartkowym meczu grupy G Łotwa przegrała na wyjeździe z Macedonią Północną 1:3.

„Spodziewamy się bardzo trudnego spotkania z drużyną, która ma za sobą pierwszy mecz eliminacyjny pod wodzą nowego selekcjonera. Wielu zawodników z tej reprezentacji gra lub grało w Polsce i to dla nich dodatkowa motywacja. Mogą pokazać się i zagwarantować sobie nowe kontrakty. Zdajemy sobie sprawę, że tylko maksymalne zaangażowanie, pełna koncentracja i determinacja oraz takie nastawienie takie jak w Wiedniu, dadzą nam szansę na zdobycie trzech punktów. W przeszłości doświadczyliśmy wielu łatwych teoretycznie meczów, które potem inaczej wyglądały” – ocenił Brzęczek.

Po meczu w Wiedniu kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski powiedział, że polski zespół ma problem z rozegraniem dwóch, równych meczów o stawkę w ciągu trzech dni na wysokim poziomie.

„Dopiero po niedzielnym meczu będę mógł powiedzieć czy to jest dla nas problem. Ten mecz pokaże nam jakie mamy możliwości i potencjał. Najważniejsza jest kwestia mentalna – odpowiedniej mobilizacji, koncentracji i zaangażowania. Jesteśmy świadomi, że nie będzie to łatwe spotkanie. Chcemy grać skuteczną piłkę. Naszym priorytetem jest zdobycie trzech punktów. Jeżeli będziemy grali także efektownie, to będzie to dodatkowy pozytyw” – zaznaczył selekcjoner.

„W Wiedniu mieliśmy problem z poruszaniem się całego zespołu w pierwszym kwadransie i akcje skrzydłami austriackiego zespołu były groźne. Gdyby Piątek wykorzystał fenomenalne podanie Lewandowskiego, spotkanie inaczej by się potoczyło. Zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy w tym meczu błędy. To jest normalna rzecz. Trzeba jednak doceniać zdobycie trzech punktów” – zakończył Brzęczek.

W konferencji wziął udział również Klich, który jest w grupie zarażonych wirusem.

„Na pewno każdy z nas zdawał sobie sprawę, że to zwycięstwo jest potrzebne i w końcu nadejdzie. Liczymy, że zwycięstwo w Wiedniu otwiera nowy rozdział. Takie mecze jak z Łotwą ciężko się rozgrywa. Wszystko sprowadza się do strzelenia pierwszej bramki. Mamy lepszą drużynę i każdy zdaje sobie sprawę, że jesteśmy faworytem. W niedzielę musimy potwierdzić to na boisku” – podkreślił pomocnik Leeds United.

Mecz Polski z Łotwą rozegrany zostanie w Warszawie w niedzielę o godz. 20.45 czasu polskiego.

(PAP)