Ekstraklasa piłkarska – zwycięstwa Legii i drużyn z Krakowa 0 9 marca 2019

Broniący tytułu piłkarze Legii Warszawa pokonali na wyjeździe Arkę Gdynia 2:1 w 25. kolejce i umocnili się na pozycji wicelidera ekstraklasy. Mają punkt straty do Lechii Gdańsk, która gra w poniedziałek. Zwycięstwa w sobotę odniosły też drużyny z Krakowa.

Wszystkie bramki w Gdyni padły w drugiej połowie. Legioniści zdobyli dwie w ciągu sześciu minut, a do siatki trafili Hiszpan Carlitos (59.) i Chorwat Sandro Kulenovic (64.). Kilka chwil później stratę zmniejszył uderzeniem głową Maciej Jankowski (68.), ale na więcej gospodarzy już nie było stać.

Tym samym mistrz Polski, który zgromadził 48 punktów, wywarł presję na liderze. Lechia w poniedziałek podejmie w Gdańsku Wisłę Płock.

Tymczasem Arka nie wygrała żadnego z ostatnich dziewięciu meczów ligowych, a w trakcie tej serii gdynianie zdobyli tylko dwa punkty. Mają ich w sumie 25 i są sklasyfikowani na 12. miejscu.

Wcześniej w sobotę swoje mecze wygrały drużyny z Krakowa. Wisła rozgromiła w Kielcach Koronę 6:2, natomiast Cracovia pokonała u siebie zamykające tabelę Zagłębie Sosnowiec 2:1.

W Krakowie obie bramki dla podopiecznych Michała Probierza uzyskał Hiszpan Airam Cabrera, jedną z nich z rzutu karnego, a dla gości trafił Tomasz Nawotka. To ósme zwycięstwo „Pasów” w ostatnich dziewięciu kolejkach. Przed tygodniem niespodziewanie uległy w Płocku Wiśle 2:3.

„Pierwsza faza meczu była dobra w naszym wykonaniu, utrzymywaliśmy się przy piłce i już przed przerwą mogliśmy prowadzić 2:0, choć strzał Szymona Pawłowskiego w końcówce pierwszej połowy był bardzo niebezpieczny. Potem szybko strzeliliśmy drugiego gola i zabrakło nam cwaniactwa, nie potrafiliśmy dobić rywala, za łatwo straciliśmy bramkę i zrobiła się niepotrzebna nerwówka. Zespół musi się jednak czasem nauczyć, jak utrzymać wynik” – skomentował Probierz.

Cracovia ma 39 punktów i jest szósta, natomiast sytuacja Zagłębia jest coraz trudniejsza. Sosnowiczanie zgromadzili zaledwie 18 „oczek” i do 14. pozycji tracą sześć.

Wisła przegrywała z Koroną 0:1 i 1:2, ale później przejęła inicjatywę i zdecydowanie zwyciężyła w Kielcach. Oba gole dla gospodarzy zdobył Gruzin Wato Arweładze, natomiast dla krakowian trafiali: Krzysztof Drzazga (trzykrotnie), Jakub Błaszczykowski, Vukan Savicevic i Łukasz Burliga.

„Gratuluję mojemu zespołowi tego spotkania, bo pomimo straty jednej czy drugiej bramki cały czas był gotowy na realizację tego, co wspólnie ustaliliśmy. Korona jest trudną drużyną dla przeciwników, cały czas zmienia system, rotuje zawodników. Mieliśmy sporo pracy, by przygotować się dobrze do tego spotkania, więc tym bardziej nas to cieszy” – powiedział szkoleniowiec gości Maciej Stolarczyk.

Wygrana dała Wiśle awans na dziewiąte miejsce przynajmniej do niedzieli. „Biała Gwiazda” ma 35 punktów, a jej sobotni rywal – o jeden więcej.

W piątek na otwarcie kolejki broniący się przed spadkiem Górnik (24 pkt) przegrał w Zabrzu z trzecim w tabeli Piastem Gliwice 0:2. Goście mają 43 punkty i odskoczyli na trzy od Jagiellonii Białystok, która niecałe trzy godziny później uległa takim samym wynikiem na wyjeździe Śląskowi.

Jedną z bramek we Wrocławiu zdobył Marcin Robak. Było to jego 113. trafienie w karierze w ekstraklasie, co daje mu 15. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, ex aequo z Andrzejem Jarosikiem. Liderem zestawienia jest Ernest Pohl z dorobkiem 186 goli.

W niedzielę Pogoń Szczecin podejmie KGHM Zagłębie Lubin, a Miedź zagra w Legnicy z Lechem Poznań. Mecz lidera z Wisłą Płock zaplanowano na poniedziałek.

